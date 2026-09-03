Senaatti ja NCC solmivat allianssisopimuksen Tullin uudisrakennuksesta

Rakennushanke toteutetaan Senaatti-kiinteistöjen ja Tullin välisenä yhteishankintana. Hankekokonaisuuden kustannukset ovat yhteensä 41,5 milj. euroa. Rakennushanke on yksi Tullin suurimmista hankkeista.

Uudisrakennuksen laajuus on noin 5 600 bruttoneliömetriä. STUKin tiloista Tullin käyttöön tulee noin 650 bruttoneliömetrin suuruinen osuus, kun STUK tiivistää tilankäyttöään. Lisäksi Tulli ja STUK hyödyntävät jatkossa myös yhteisiä tiloja ja palveluja muun muassa tukitoiminnoissa.

”Uudet toimitilat ovat suuri, mutta välttämätön panostus työhömme yhteiskunnan turvaamiseksi. Sijainti Vantaan Jokiniemessä tukee hienosti myös monialaista viranomaisyhteistyötä, kun uusi toimipisteemme tulee sijaitsemaan monien muiden valtion toimijoiden naapurissa,” Tullin pääjohtaja Sami Rakshit toteaa.

”Hankkeen tarkoituksena on rakentaa Tullille turvalliset ja toimintaa tukevat tilat. Samalla olemme myös suunnitelleet STUKin kanssa heidän tilojensa tiivistämistä. Tämä mahdollistaa olemassa olevien tilojen hyödyntämisen Tullin käyttöön, mikä vähentää uudisrakentamisen neliöitä. Lopputuloksena on tehokas kokonaisuus, jossa kaikki osapuolet hyötyvät”, kertoo Senaatti-kiinteistöjen rakennuttajapäällikkö Kasperi Aartoaho.

Säteilyturvakeskuksen hallinto-osaston johtaja Markku Kiviojan mukaan STUK on aktiivisesti hakenut toimitiloihinsa kumppanivirastoja jakamaan tila- ja palvelukustannuksia. ”Haluamme tehostaa tilojemme käyttöä ja vastata näin sekä valtion toimitilastrategian tavoitteisiin että valtionhallintoon kohdistuviin säästöpäätöksiin. Tullin kanssa teemme jo nyt tiivistä yhteistyötä tietyissä toiminnoissa ja turvallisuudesta vastaavana viranomaisena se on meille todella mieluisa kumppani.”

Rakennushanke toteutetaan Senaatin kärkihankeallianssina, jonka Senaatti on kehittänyt vaativimpien ja suurten rakennushankkeidensa toteuttamiseen. Kyse on yhteistoiminnallisesta urakkamallista, jossa hanketta toteutetaan tiiviisti yhdessä allianssikumppanin, konsulttien, asiakkaiden ja käyttäjien kanssa.

"Kärkihankeallianssi on meille mieleinen ja tuttu toteutusmuoto monista yhteisistä projekteista Senaatti-kiinteistöjen kanssa. Sopimusmalli ohjaa ja sitoo kaikkia osapuolia löytämään ratkaisuja yhdessä hankkeen parhaaksi sekä saavuttamaan hankkeelle asetetut tavoitteet. Tämä hanke hyödyntää laaja-alaista osaamistamme teknisesti haastavista kohteista sekä kykyämme toteuttaa rakentamista siten, että ympäröivien ja käytössä olevien kiinteistöjen toiminta jatkuu häiriöttä koko rakennusvaiheen ajan", sanoo NCC:n uudisrakentamisen toimialajohtaja Matti Koskela.

Rakentamisessa vastuullisuusnäkökulmat huomioidaan Senaatti-kiinteistöjen tavoitteiden mukaisesti. Rakentamisessa hyödynnetään esimerkiksi vihreää betonia ja terästä sekä energiatehokkuudessa energiakierrätys- ja aurinkosähköjärjestelmiä.

Rakennuksen suunnittelusta vastaa RE-Suunnittelu Oy, pääsuunnittelijana Eeva Rekola.