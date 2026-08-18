KAAPELI on ylläpitänyt tiloja kulttuurin käytössä jo 35 vuotta - nyt sen mallista haetaan oppia kansainvälisesti

San Franciscosta Helsinkiin

Monissa kaupungeissa kulttuuritiloihin kohdistuu kasvavia paineita. Nousevat vuokrat ovat vaikeuttaneet kulttuurin ja luovien alojen toimijoiden mahdollisuuksia säilyttää tilansa ja pysyä osana paikallisia yhteisöjä.

Creative land trust -mallit ovat yksi vastaus tähän haasteeseen. Niissä pyritään kiinteistöjen omistamisen avulla turvaamaan tilojen säilyminen pysyvästi kulttuurin käytössä.

Ensimmäinen Creative Land Trust Summit järjestettiin San Franciscossa toukokuussa 2025. Siellä kartoitettiin eri puolilla maailmaa syntyneitä toimintamalleja ja luotiin pohjaa alan toimijoiden kansainväliselle yhteistyölle. Helsingissä huomio porautuu käytäntöihin ja siihen, mitä niistä voidaan oppia.

Tapahtuman järjestäjät olivat tutustuneet KAAPELIn (Kiinteistö Oy Kaapelitalo) toimintaan jo aiemmin, ja yhtiön toimitusjohtaja Kai Huotari kutsuttiin yhdeksi San Franciscon tapaamisen pääpuhujista.

- Tapahtuman tuominen Helsinkiin oli luonteva seuraava askel. KAAPELI tunnetaan maailmalla onnistuneena esimerkkinä laajamittaisesta kulttuuritilasta, jonka toimintamalli perustuu julkisen sektorin, taideyhteisön ja itsenäisesti toimivan hallinnointiyhtiön onnistuneeseen yhteistyöhön, kertoo tapahtuman vastaava tuottaja sekä Left Bank Co.:n johtaja ja perustaja Michelle Tabet. - Se on sekä paikka että toimintamalli, johon kansainvälisen osallistujajoukon on tärkeää päästä tutustumaan paikan päällä ja perehtymään syvällisesti, hän jatkaa.

35 vuotta takana ja työ on edelleen kesken

KAAPELI on kiinteistöyhtiö, joka aloitti toimintansa syyskuussa 1991. Nykyisin se omistaa ja ylläpitää Helsingissä lähes 100 000 neliömetriä tilaa. Entisissä teollisuuskiinteistöissä Kaapelitehtaalla, N10:ssä ja Suvilahdessa toimii yli 700 vuokralaista taiteilijoista kulttuuriorganisaatiohin ja luovien alojen toimijoihin. KAAPELI toimii tulorahoituksella eikä saa toimintansa pyörittämiseen julkista tukea, mikä on kulttuurikentällä poikkeuksellista.

35 vuoden kokemus tekee KAAPELIsta kiinnostavan vertailukohdan kansainvälisille toimijoille. Samalla ilmastonmuutokseen sopeutuminen, kasvavat kiinteistö- ja peruskorjauskustannukset sekä kulttuuritoimijoiden kiristyvä talous haastavat KAAPELIn mallia.

- 35 vuoden aikana olemme kohdanneet monia ongelmia ja löytäneet niihin ratkaisuja. Mallimme kestävyyttä selittää osaltaan mittakaava: olemme poikkeuksellisen suuri verrattuna useimpiin vastaaviin toimijoihin. Yhtä tärkeää on se, että olemme aina pysyneet liikkeessä. KAAPELI alkoi kokeiluna, ja mallia on viilattu tarpeen mukaan. Kokeilu on siis pysyvästi kesken, Kai Huotari luonnehtii.

- Kohtuuhintaisten ja hyvien työskentelytilojen tarjoaminen taiteilijoille ja luovien alojen toimijoille on nyt entistäkin ajankohtaisempaa. Gentrifikaation lisäksi kulttuurisektoria vastaan hyökätään eri puolilla maailmaa puuttumalla sen riippumattomuuteen, vähentämällä sen rahoitusta ja vaikeuttamalla sen toimintaedellytyksiä. Haasteet ovat samansuuntaisia eri puolilla maailmaa, ja ehkä myös ratkaisuissa on jotain yhteistä. Siksi on tärkeää saada saman pöydän ääreen kaupunkien ja rahoittajien edustajia. Voimme oppia toisiltamme ja jakaa kokemuksia. Helsinki on tähän hyvä paikka, sillä täällä sekä kaupunki että yksityiset säätiöt panostavat kulttuurin toimintaedellytyksiin, hän jatkaa.

Neljä päivää keskusteluja, kohtaamisia ja kulttuuria

Creative Land Trust Summit 2026 -tapahtuman avaa Helsingin kaupungin pormestari Daniel Sazonov. Osallistujat vierailevat tapahtuman aikana KAAPELIn toimipisteissä, ja ohjelmassa nähdään myös musiikki- ja tanssiesityksiä.

Tapahtuma käynnistää samalla KAAPELIn 35. juhlavuoden. KAAPELI avaa entistä enemmän historiaansa ja toimintaansa kaupunkilaisille sekä nostaa esiin tiloissaan toimivia vuokralaisia. Juhlavuosi huipentuu kesäkuussa 2027 kansainväliseen konferenssiin ja syntymäpäiväjuhliin.

Creative Land Trust Summit 2026 järjestetään kansainvälisenä yhteistyönä. Tapahtuman taustalla ovat pohjoisamerikkalaiset taiteen ja kulttuurin rahoittajat: Kenneth Rainin Foundation, Hewlett Foundation, Bloomberg Philanthropies, Good Chaos, Metcalf Foundation, Inspirit Foundation, San Francisco Foundation ja Barr Foundation. Mukana on myös World Cities Culture Forum, jonka verkostossa maailman suurkaupungit jakavat kulttuurialan käytäntöjä ja toimintamalleja.

Lue lisää Creative Land Trust Summit 2026 -tapahtumasta:

https://clts.cventevents.com/event/Helsinki2026/summary

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Kai Huotari, KAAPELI (Kiinteistö Oy Kaapelitalo), kai.huotari@kaapeli.com, puh. 050 384 1557.