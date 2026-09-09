Lähiruokapäivää juhlitaan Pirkanmaalla yli 40 kohteessa
9.9.2026 16:09:48 EEST | Sisä-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Valtakunnallista Lähiruokapäivää vietetään tulevana viikonloppuna 12.–13. syyskuuta. Pirkanmaalla ovensa yleisölle avaa yhteensä 43 maatilaa, maaseudun yritystä ja vierailukohdetta. Kotimaista ruoantuotantoa ja maaseutua juhlistava tapahtuma järjestetään tänä vuonna kymmenettä kertaa.
Lähiruokapäivä on koko Suomen yhteinen maaseudun avoimien ovien päivä, joka tuo yhteen ruoantuottajat ja kuluttajat. Se kutsuu tutustumaan paikallisiin tuottajiin, maatilojen arkeen ja eläimiin, maistamaan lähiruokaherkkuja sekä ostamaan satokauden tuoreita tuotteita kotiin.
– Lähiruokapäivän arvokkainta antia ovat aidot kohtaamiset. Vierailijat pääsevät kokemaan ja näkemään maaseudun arkea ja tapaamaan tekijöitä, Lähiruokapäivän koordinaattori Anna Mäkinen Ruokaviraston maaseutuverkostoyksiköstä sanoo.
Pirkanmaalla kohdekattaukseen kuuluu muun muassa maatiloja, ruoanvalmistajia, elintarvikkeiden jalostajia, leipomoita, kahviloita, viinitiloja, tislaamo, maaseudun ravintola- ja matkailuyrityksiä sekä kyläyhdistysten ja kylätalojen tapahtumia.
Tänä vuonna mukana on monia sadonkorjuu- ja markkinatapahtumia, joissa myydään lähituotteita eri tuottajilta. Mukana on kohteita, jotka ovat osallistuneet tapahtumaan sen alkuvuosista saakka, mutta myös useita ensikertalaisia.
Tammiharjun huvila avaa ovensa Sadonkorjuumarkkinoilla
Ylöjärven Kurussa sijaitseva Tammiharjun huvila avaa ovensa yleisölle ensimmäistä kertaa Lähiruokapäivän Sadonkorjuumarkkinoilla lauantaina.
Huvilalla on pop-up-kahvila, ja myynnissä on monipuolinen kattaus paikallisia tuotteita, kuten naudanlihaa, lampaanvillaa ja -lankoja, juurileipää, spelttijauhoa ja hunajaa. Tarjolla on myös Peevon tilan kuttujuustoa, Villiverson hilloja ja mehuja sekä Jullisen tilan juureksia.
Tammiharjun huvilan toimintaa pyörittävä Outi Rasi kertoo, että historialliselle huvilalle on suunnitteilla matkailu- ja tapahtumatoimintaa.
– Meillä on Kurussa mieheni kanssa maatila, jossa kasvatamme nautoja. Halusimme kokeilla lihan suoramyyntiä, ja Lähiruokapäivä tarjosi tähän hyvän mahdollisuuden. Päätimme lähteä liikkeelle isolla tapahtumalla, jossa yhdistyvät ruoantuotanto ja huvilan toiminta, hän kertoo.
Penttilän tilalla maistellaan perunatuotteita
Perunarieskastaan tunnettu Penttilän tila Pälkäneen Aitoossa osallistuu Lähiruokapäivään lauantaina ja sunnuntaina.
Tilalla pääsee maistamaan omista tuotteista valmistettuja ruokia, kuten Aitoo perunarieskaa, espanjalaistyylistä perunatortillaa, perunagnoccheja ja rieskapitsaa. Isompaan nälkään on tarjolla hernekeittoa, ja tuotteita voi ostaa myös kotiin.
Aitoo perunarieska sai EU:n alueellisen nimisuojan aiemmin tänä vuonna. Perunarieskat valmistetaan Aitoossa Penttilän tilan vanhaan navettaan rakennetuissa tuotantotiloissa erityisellä menetelmällä.
– Taikinaan käytettävät perunat tulevat Sääksmäeltä naapurikunnasta. Ne keitetään kuorineen taikinaksi, joka viettää yön kylmässä ennen kuin se leivotaan rieskoiksi. Taikinaan ei käytetä lainkaan vettä, yrittäjä Heikki Penttilä kertoo.
Ennätysmäärä kohteita
Tänä vuonna valtakunnalliseen Lähiruokapäivään on ilmoittautunut jo yli 350 kohdetta. Vierailijoita kohteisiin odotetaan yli 150 000. Lähiruokapäivään voi ilmoittautua aina tapahtumaviikonloppuun saakka matalalla kynnyksellä.
Osa kohteista on avoinna koko viikonlopun, osa vain lauantaina tai sunnuntaina.
Lähiruokapäivä on valtakunnallinen maaseutuverkostoyksikön koordinoima maaseudun juhlapäivä. Lähiruokapäivä on EU:n maatalous- ja maaseuturahoituksen osarahoittama.
Lue lisää
- Tutustu Pirkanmaan kohteisiin: lahiruokapaiva.fi
- Lisätietoja Lähiruokapäivästä: lahiruokapaiva.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lähiruokapäivä Pirkanmaalla
Laura Pekkala, viestintäkoordinaattori, Sisä-Suomen elinvoimakeskus
laura.pekkala @ elinvoimakeskus.fi, p. 0295 036 220
Valtakunnallinen Lähiruokapäivä
Anna Mäkinen, tapahtumankoordinaattori, Maaseutuverkostoyksikkö
anna.makinen @ ruokavirasto.fi, p. 050 472 8226
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Uusi Sisä-Suomen elinvoimakeskus palvelee Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan asukkaita, yrityksiä ja organisaatioita monipuolisissa alueen elinvoimaa edistävissä tehtävissä – yhdessä ja lähellä.
Sisä-Suomen elinvoimakeskus hoitaa mm. elinkeinoihin, osaamiseen, maahanmuuttoon, kotoutumiseen, maatalouteen, maaseudun kehittämiseen, liikenteeseen ja tienpitoon, alueidenkäyttöön ja luonnon monimuotoisuuteen liittyviä tehtäviä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Sisä-Suomen elinvoimakeskus
Kuurilantien tievaurion korjaustyöt ovat käynnissä9.9.2026 14:35:08 EEST | Tiedote
Kuurilantiellä Valkeakoskella on tapahtunut tievaurio, jonka syynä on tien alittavan rummun romahtaminen. Korjaustyöt käynnistyvät välittömästi.
Löyttymäentie poikki Janakkalassa siltatyön vuoksi 14.9.–18.9.20268.9.2026 12:50:33 EEST | Tiedote
Uusimme Janakkalassa Löyttymäentiellä (maantie 13857) Kansikkalan sillan betonikannen. Asennustyön vuoksi tie katkaistaan ja ajoneuvoliikenne ohjataan kiertoreitille 14.–18.9. välisen ajan.
Päällystystyöt viikolla 37 Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä7.9.2026 07:30:00 EEST | Tiedote
Päällystystöitä tehdään viikolla 37 Lopella, Forssassa, Ylöjärvellä, Akaassa ja Juupajoella. Valmistelevia töitä tehdään Jokioisilla, Hausjärvellä, Janakkalassa ja Sastamalassa. Tienkäyttäjiltä pyydetään erityistä varovaisuutta työmaiden läheisyydessä ja varaamaan hieman lisää aikaa matkantekoon. Tietyömaiden sijainnin voi tarkistaa etukäteen Fintrafficin Liikennetilanne -palvelusta.
Kohta kymmenvuotiaassa Tampereen rantatunnelissa tehdään huoltotöitä syyskuussa2.9.2026 09:17:38 EEST | Tiedote
Huoltotyöt tehdään viikoilla 38 ja 39. Työt suoritetaan tunneliputki kerrallaan neljänä perättäisenä arkiyönä maanantai-illasta varhaiseen perjantaiaamuun. Töiden ajaksi ajoneuvoliikenne ohjataan varareitille.
Valtatie 3:n Hämeenlinnan tunneli suljetaan kahtena yönä tunnelin pesun vuoksi1.9.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Valtatie 3 Helsinki–Tampere suljetaan tilapäisesti liikenteeltä Hämeenlinnan tunnelin kohdalla kahtena yönä 14.–16.9.2026. Sulkujen aikana tehdään tunnelin rakenteiden pesua.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme