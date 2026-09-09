Lähiruokapäivää juhlitaan Pirkanmaalla yli 40 kohteessa

Lähiruokapäivä on koko Suomen yhteinen maaseudun avoimien ovien päivä, joka tuo yhteen ruoantuottajat ja kuluttajat. Se kutsuu tutustumaan paikallisiin tuottajiin, maatilojen arkeen ja eläimiin, maistamaan lähiruokaherkkuja sekä ostamaan satokauden tuoreita tuotteita kotiin.

– Lähiruokapäivän arvokkainta antia ovat aidot kohtaamiset. Vierailijat pääsevät kokemaan ja näkemään maaseudun arkea ja tapaamaan tekijöitä, Lähiruokapäivän koordinaattori Anna Mäkinen Ruokaviraston maaseutuverkostoyksiköstä sanoo.

Pirkanmaalla kohdekattaukseen kuuluu muun muassa maatiloja, ruoanvalmistajia, elintarvikkeiden jalostajia, leipomoita, kahviloita, viinitiloja, tislaamo, maaseudun ravintola- ja matkailuyrityksiä sekä kyläyhdistysten ja kylätalojen tapahtumia.

Tänä vuonna mukana on monia sadonkorjuu- ja markkinatapahtumia, joissa myydään lähituotteita eri tuottajilta. Mukana on kohteita, jotka ovat osallistuneet tapahtumaan sen alkuvuosista saakka, mutta myös useita ensikertalaisia.

Tammiharjun huvila avaa ovensa Sadonkorjuumarkkinoilla

Ylöjärven Kurussa sijaitseva Tammiharjun huvila avaa ovensa yleisölle ensimmäistä kertaa Lähiruokapäivän Sadonkorjuumarkkinoilla lauantaina.

Huvilalla on pop-up-kahvila, ja myynnissä on monipuolinen kattaus paikallisia tuotteita, kuten naudanlihaa, lampaanvillaa ja -lankoja, juurileipää, spelttijauhoa ja hunajaa. Tarjolla on myös Peevon tilan kuttujuustoa, Villiverson hilloja ja mehuja sekä Jullisen tilan juureksia.

Tammiharjun huvilan toimintaa pyörittävä Outi Rasi kertoo, että historialliselle huvilalle on suunnitteilla matkailu- ja tapahtumatoimintaa.

– Meillä on Kurussa mieheni kanssa maatila, jossa kasvatamme nautoja. Halusimme kokeilla lihan suoramyyntiä, ja Lähiruokapäivä tarjosi tähän hyvän mahdollisuuden. Päätimme lähteä liikkeelle isolla tapahtumalla, jossa yhdistyvät ruoantuotanto ja huvilan toiminta, hän kertoo.

Penttilän tilalla maistellaan perunatuotteita

Perunarieskastaan tunnettu Penttilän tila Pälkäneen Aitoossa osallistuu Lähiruokapäivään lauantaina ja sunnuntaina.

Tilalla pääsee maistamaan omista tuotteista valmistettuja ruokia, kuten Aitoo perunarieskaa, espanjalaistyylistä perunatortillaa, perunagnoccheja ja rieskapitsaa. Isompaan nälkään on tarjolla hernekeittoa, ja tuotteita voi ostaa myös kotiin.

Aitoo perunarieska sai EU:n alueellisen nimisuojan aiemmin tänä vuonna. Perunarieskat valmistetaan Aitoossa Penttilän tilan vanhaan navettaan rakennetuissa tuotantotiloissa erityisellä menetelmällä.

– Taikinaan käytettävät perunat tulevat Sääksmäeltä naapurikunnasta. Ne keitetään kuorineen taikinaksi, joka viettää yön kylmässä ennen kuin se leivotaan rieskoiksi. Taikinaan ei käytetä lainkaan vettä, yrittäjä Heikki Penttilä kertoo.

Ennätysmäärä kohteita

Tänä vuonna valtakunnalliseen Lähiruokapäivään on ilmoittautunut jo yli 350 kohdetta. Vierailijoita kohteisiin odotetaan yli 150 000. Lähiruokapäivään voi ilmoittautua aina tapahtumaviikonloppuun saakka matalalla kynnyksellä.

Osa kohteista on avoinna koko viikonlopun, osa vain lauantaina tai sunnuntaina.

Lähiruokapäivä on valtakunnallinen maaseutuverkostoyksikön koordinoima maaseudun juhlapäivä. Lähiruokapäivä on EU:n maatalous- ja maaseuturahoituksen osarahoittama.

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