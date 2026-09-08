Olkiluoto 3:n järjestelmäsuojan kohteet valittu kaudelle 1/2027–3/2028

Ylläpitoon vuoden 2027 alusta maaliskuun 2028 loppuun on valittu seuraavat osapuolet:



Kemira Chemicals Oy

Metsä Board Oyj

Neoen Storage Finland 1 Oy

Sappi Finland Operations Oy

Stora Enso Oyj

Teollisuuden Voima Oyj

Fortum Power and Heat Oy

Helen Oy

UPM Communication Papers Oy

Osapuolten kohteista osa on suunniteltu liittyvän OL3:n järjestelmäsuojaan alkuvuoden 2027 aikana, mikäli tarvittavien tiedonsiirtoyhteyksien toteutus osoittautuu mahdolliseksi.



Huomioiden uudet kohteet OL3:n järjestelmäsuojaan kytkettävä kokonaismäärä kasvaa noin 600 megawattiin (aiemmin 530 megawattia). Kohteiden päivittäinen käyttötilanne vaikuttaa siihen, millä teholla ne pystyvät kulloinkin osallistumaan ylläpitoon. Ylläpitoon valitaan kullekin vuorokaudelle enintään 350 megawattia kohteita. Yli tarpeen olevat resurssit vapautetaan ylläpidosta ja niillä on mahdollisuus osallistua muille markkinoille. Kohteet saavat tarjouksensa mukaisen korvauksen ylläpidosta ja syntyneet kustannukset vaihtelevat OL3:n tuotantotehon ja sähkön markkinahinnan mukaan. Syntyneet kustannukset Fingrid laskuttaa Teollisuuden Voima Oyj:ltä.



Lisätietoja

Tuomas Toivonen, asiantuntija, Fingrid Oyj, puh. 030 395 5213

sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi





Faktalaatikko

Suomen sähköjärjestelmän suurin sallittu askelmainen tehonmuutos, jonka sähköjärjestelmä kestää käyttövarmuuden vaarantumatta, on enintään 1300 MW. Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosyksikön (OL3) liitynnässä enimmäistehoa voidaan kasvattaa toteuttamalla OL3:n järjestelmäsuoja, joka OL3:n irtauduttua äkillisesti kantaverkosta, aktivoi välittömästi OL3-järjestelmäsuojaan liitettyjä kohteita niin, että tehonmuutos kantaverkkoon on enintään 1300 MW.