Olkiluoto 3:n järjestelmäsuojan kohteet valittu kaudelle 1/2027–3/2028
9.9.2026 14:19:14 EEST | Fingrid Oyj | Tiedote
Energiaviraston päätöksen mukaan Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitoksen (OL3) järjestelmäsuojaan osallistuvien kohteiden hankinta on Fingridin tehtävä. Nykyinen OL3:n järjestelmäsuojajärjestely päättyy vuoden 2026 lopussa. Fingrid on järjestänyt tarjouskyselyn 1.1.2027 alkaen OL3-järjestelmäsuojaan osallistuvista kohteista.
Ylläpitoon vuoden 2027 alusta maaliskuun 2028 loppuun on valittu seuraavat osapuolet:
Kemira Chemicals Oy
Metsä Board Oyj
Neoen Storage Finland 1 Oy
Sappi Finland Operations Oy
Stora Enso Oyj
Teollisuuden Voima Oyj
Fortum Power and Heat Oy
Helen Oy
UPM Communication Papers Oy
Osapuolten kohteista osa on suunniteltu liittyvän OL3:n järjestelmäsuojaan alkuvuoden 2027 aikana, mikäli tarvittavien tiedonsiirtoyhteyksien toteutus osoittautuu mahdolliseksi.
Huomioiden uudet kohteet OL3:n järjestelmäsuojaan kytkettävä kokonaismäärä kasvaa noin 600 megawattiin (aiemmin 530 megawattia). Kohteiden päivittäinen käyttötilanne vaikuttaa siihen, millä teholla ne pystyvät kulloinkin osallistumaan ylläpitoon. Ylläpitoon valitaan kullekin vuorokaudelle enintään 350 megawattia kohteita. Yli tarpeen olevat resurssit vapautetaan ylläpidosta ja niillä on mahdollisuus osallistua muille markkinoille. Kohteet saavat tarjouksensa mukaisen korvauksen ylläpidosta ja syntyneet kustannukset vaihtelevat OL3:n tuotantotehon ja sähkön markkinahinnan mukaan. Syntyneet kustannukset Fingrid laskuttaa Teollisuuden Voima Oyj:ltä.
Lisätietoja
Tuomas Toivonen, asiantuntija, Fingrid Oyj, puh. 030 395 5213
sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi
Faktalaatikko
Suomen sähköjärjestelmän suurin sallittu askelmainen tehonmuutos, jonka sähköjärjestelmä kestää käyttövarmuuden vaarantumatta, on enintään 1300 MW. Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosyksikön (OL3) liitynnässä enimmäistehoa voidaan kasvattaa toteuttamalla OL3:n järjestelmäsuoja, joka OL3:n irtauduttua äkillisesti kantaverkosta, aktivoi välittömästi OL3-järjestelmäsuojaan liitettyjä kohteita niin, että tehonmuutos kantaverkkoon on enintään 1300 MW.
Tietoja julkaisijasta
Fingrid on suomalaisten kantaverkkoyhtiö. Turvaamme asiakkaille ja yhteiskunnalle varman sähkön ja muovaamme tulevaisuuden sähköjärjestelmää. Visiomme on puhdas, varma ja Euroopan kilpailukykyisin sähköjärjestelmä.
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