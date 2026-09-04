Elokuu oli maailmanlaajuisesti lämpimin
10.9.2026 05:00:00 EEST | Ilmatieteen laitos | Tiedote
EU:n Copernicus-ilmastopalvelun mukaan elokuu 2026 oli maailmanlaajuisesti mittaushistorian lämpimin elokuu. Samalla se oli mittaushistorian lämpimin kuukausi yhdessä vuoden 2023 heinäkuun kanssa.
Maapallon keskimääräinen lämpötila oli tämän vuoden elokuussa 16,96 astetta, mikä on 0,85 astetta vuosien 1991–2020 elokuun keskiarvoa korkeampi. Vuoden 2026 elokuu on maailmanlaajuisesti mittaushistorian lämpimin elokuu ja ohitti vuosien 2023 ja 2024 aiemman jaetun ennätyksen.
Elokuussa maapallon keskilämpötila oli 1,65 astetta korkeampi verrattuna arvioituun esiteollisen ajan (1850–1900) keskiarvoon. Maapallon keskilämpötila ylitti siis kriittisenä pidetyn 1,5 asteen rajan jälleen ja ensimmäistä kertaa marraskuun 2025 jälkeen.
Euroopassa elokuu oli kaikkien aikojen neljänneksi lämpimin elokuu. Euroopan keskilämpötila oli 20,26 astetta, joka on 1,10 astetta vuosien 1991–2020 elokuun keskiarvoa korkeampi.
Länsi-Euroopassa oli kaikkien aikojen kuumin kesä
Elokuu päätti Länsi-Euroopan mittaushistorian lämpimimmän kesän. Edellinen ennätys oli vuodelta 2003. Koko Euroopan osalta kesä 2026 oli mittaushistorian kolmanneksi lämpimin, vuosien 2022 ja 2024 jälkeen.
”Helle-ennätyksen rikkoutuminen Länsi-Euroopassa on merkki ilmastonmuutoksesta ja sen kasvavista haittavaikutuksista, joita ovat ennenaikaiset kuolemat, satojen menetykset sekä vesipula. Ilmastonmuutoksen torjunta on taloudellisesti sen haittavaikutuksia moninkertaisesti halvempaa. Euroopan irtautuminen fossiilisista polttoaineista lisää huoltovarmuutta ja on taloudellisesti kannattavaa. Eurooppa on ollut päästöjen vähennysten veturi, ja päästöt on saatu pudotettua alle kuuteen prosenttiin maailman päästöistä. Pariisin sopimuksen kahteen asteeseen pääseminen edellyttää kunnianhimotason nostoa etenkin kehittyviltä talouksilta, kuten BRICS-mailta”, toteaa Ilmatieteen laitoksen pääjohtaja Petteri Taalas.
Myös merivedet olivat ennätyksellisen lämpimiä
Napa-alueiden ulkopuolisten merialueiden keskimääräinen pintalämpötila oli elokuussa 21,07 astetta. Se on korkein elokuussa mitattu lämpötila ja kaikkien kuukausien vertailussa mittaushistorian korkein yhdessä maaliskuun 2024 kanssa.
Trooppisella Tyynellämerellä meren pintalämpötilat olivat poikkeuksellisen korkeita. Alueella vallitsevan El Niño -ilmiön ennustetaan voimistuvan edelleen tulevina kuukausina. Copernicuksen mukaan siitä voi kehittyä yksi mittaushistorian voimakkaimmista El Niño -ilmiöistä.
Elokuu 2026 – keskeisiä nostoja
Maailmanlaajuinen lämpötila
- Elokuu 2026 oli maailmanlaajuisesti mittaushistorian lämpimin elokuu. Elokuun keskilämpötila oli 16,96 °C, eli 0,85 °C korkeampi kuin vuosien 1991–2020 keskiarvo.
- Elokuu oli 1,65 °C lämpimämpi kuin esiteollisen ajan (1850–1900) keskiarvo, joten maapallon keskilämpötila ylitti jälleen 1,5 °C:n rajan.
Eurooppa
- Elokuun keskilämpötila Euroopassa oli 20,26 °C, eli 1,10 °C korkeampi kuin vuosien 1991–2020 keskiarvo. Elokuu oli näin ollen Euroopan mittaushistorian neljänneksi lämpimin.
- Länsi-Euroopassa koettiin mittaushistorian lämpimin kesä, joka ylitti aiemman, vuonna 2003 mitatun ennätyksen. Alueella koettiin elokuussa uusia helleaaltoja, mikä jatkoi jo toukokuussa alkanutta poikkeuksellista helleaaltojen sarjaa.
Suomi
- Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan elokuun keskilämpötila oli lähellä tavanomaista.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pääjohtaja Petteri Taalas, Ilmatieteen laitos, p. 050 341 3460
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fmi.fi.
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Ilmatieteen laitos havainnoi ja tutkii ilmakehää, lähiavaruutta ja meriä. Lisäksi se tuottaa palveluita säästä, merestä, ilmastosta, ilmanlaadusta ja lähiavaruudesta yleisen turvallisuuden, elinkeinoelämän ja kansalaisten tarpeisiin. Osoitteessa ilmatieteenlaitos.fi voit tutustua meihin paremmin.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Ilmatieteen laitos
Kesän UV-säteilykertymä oli Suomessa tavanomaista alhaisempi4.9.2026 10:05:59 EEST | Tiedote
Auringon UV-säteilykertymät jäivät kesä-elokuussa koko maassa alle tavanomaisen tason. Voimakasta UV-säteilyä mitattiin kuitenkin yhtä monena päivänä kuin kesäisin keskimäärin.
ESA laukaisee FLEX-satelliitin syyskuussa – Ilmatieteen laitoksen menetelmät auttavat tutkimaan kasvien yhteyttämistä2.9.2026 10:28:16 EEST | Tiedote
Euroopan avaruusjärjestö ESAn kasvien yhteyttämistä tutkiva FLEX-satelliitti on määrä laukaista 15. syyskuuta. Ilmatieteen laitos on kehittänyt FLEX-missiota varten menetelmiä, joiden avulla satelliittimittauksissa voidaan ottaa huomioon ilmakehän vaikutus ja määrittää yhteyttämiseen liittyvä fluoresenssisignaali tarkasti.
Finnish Meteorological Institute helps ESA yield information about photosynthesis from space2.9.2026 10:28:16 EEST | Press release
The European Space Agency’s FLEX photosynthesis mission is scheduled for launch on 15 September. The Finnish Meteorological Institute has developed methods for FLEX mission that help account for atmospheric effects and enable accurate estimates of the fluorescence signal linked to photosynthesis.
Elokuu ja kesä olivat Suomessa lämpötiloiltaan tavanomaisia – sateita kertyi paikoin runsaasti1.9.2026 11:35:22 EEST | Tiedote
Hellepäiviä oli koko maan tasolla kesällä tavanomainen määrä, mutta alueellisesti liki kaikkialla tavanomaista vähemmän.
Uusi menetelmä auttaa arvioimaan Suomen päästöbudjettia28.8.2026 09:52:00 EEST | Blogi
Tutkimuksessa kehitettiin uusi menetelmä, jolla voi määrittää Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden kanssa yhteensopivia kansallisia päästöbudjetteja. Menetelmä ottaa huomioon kansallisten kasvihuonekaasuinventaarioiden ja globaalien päästöskenaarioiden laskentatapojen eroja, ja sitä sovellettiin Suomen päästöbudjetin arviointiin. Ilmatieteen laitoksen erikoistutkija Antti-Ilari Partanen kirjoittaa puheenvuorossaan tutkimuksen tuloksista ja niiden merkityksestä Suomen ilmastotavoitteille.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme