Elokuu oli maailmanlaajuisesti lämpimin

Maapallon keskimääräinen lämpötila oli tämän vuoden elokuussa 16,96 astetta, mikä on 0,85 astetta vuosien 1991–2020 elokuun keskiarvoa korkeampi. Vuoden 2026 elokuu on maailmanlaajuisesti mittaushistorian lämpimin elokuu ja ohitti vuosien 2023 ja 2024 aiemman jaetun ennätyksen.

Elokuussa maapallon keskilämpötila oli 1,65 astetta korkeampi verrattuna arvioituun esiteollisen ajan (1850–1900) keskiarvoon. Maapallon keskilämpötila ylitti siis kriittisenä pidetyn 1,5 asteen rajan jälleen ja ensimmäistä kertaa marraskuun 2025 jälkeen.

Euroopassa elokuu oli kaikkien aikojen neljänneksi lämpimin elokuu. Euroopan keskilämpötila oli 20,26 astetta, joka on 1,10 astetta vuosien 1991–2020 elokuun keskiarvoa korkeampi.

Länsi-Euroopassa oli kaikkien aikojen kuumin kesä

Elokuu päätti Länsi-Euroopan mittaushistorian lämpimimmän kesän. Edellinen ennätys oli vuodelta 2003. Koko Euroopan osalta kesä 2026 oli mittaushistorian kolmanneksi lämpimin, vuosien 2022 ja 2024 jälkeen.

”Helle-ennätyksen rikkoutuminen Länsi-Euroopassa on merkki ilmastonmuutoksesta ja sen kasvavista haittavaikutuksista, joita ovat ennenaikaiset kuolemat, satojen menetykset sekä vesipula. Ilmastonmuutoksen torjunta on taloudellisesti sen haittavaikutuksia moninkertaisesti halvempaa. Euroopan irtautuminen fossiilisista polttoaineista lisää huoltovarmuutta ja on taloudellisesti kannattavaa. Eurooppa on ollut päästöjen vähennysten veturi, ja päästöt on saatu pudotettua alle kuuteen prosenttiin maailman päästöistä. Pariisin sopimuksen kahteen asteeseen pääseminen edellyttää kunnianhimotason nostoa etenkin kehittyviltä talouksilta, kuten BRICS-mailta”, toteaa Ilmatieteen laitoksen pääjohtaja Petteri Taalas.

Myös merivedet olivat ennätyksellisen lämpimiä

Napa-alueiden ulkopuolisten merialueiden keskimääräinen pintalämpötila oli elokuussa 21,07 astetta. Se on korkein elokuussa mitattu lämpötila ja kaikkien kuukausien vertailussa mittaushistorian korkein yhdessä maaliskuun 2024 kanssa.

Trooppisella Tyynellämerellä meren pintalämpötilat olivat poikkeuksellisen korkeita. Alueella vallitsevan El Niño -ilmiön ennustetaan voimistuvan edelleen tulevina kuukausina. Copernicuksen mukaan siitä voi kehittyä yksi mittaushistorian voimakkaimmista El Niño -ilmiöistä.

Elokuu 2026 – keskeisiä nostoja



Maailmanlaajuinen lämpötila

Elokuu 2026 oli maailmanlaajuisesti mittaushistorian lämpimin elokuu. Elokuun keskilämpötila oli 16,96 °C, eli 0,85 °C korkeampi kuin vuosien 1991–2020 keskiarvo.

Elokuu oli 1,65 °C lämpimämpi kuin esiteollisen ajan (1850–1900) keskiarvo, joten maapallon keskilämpötila ylitti jälleen 1,5 °C:n rajan.

Eurooppa

Elokuun keskilämpötila Euroopassa oli 20,26 °C, eli 1,10 °C korkeampi kuin vuosien 1991–2020 keskiarvo. Elokuu oli näin ollen Euroopan mittaushistorian neljänneksi lämpimin.

Länsi-Euroopassa koettiin mittaushistorian lämpimin kesä, joka ylitti aiemman, vuonna 2003 mitatun ennätyksen. Alueella koettiin elokuussa uusia helleaaltoja, mikä jatkoi jo toukokuussa alkanutta poikkeuksellista helleaaltojen sarjaa.

Suomi