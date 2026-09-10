Kuningas Kaarle XVI Kustaalle Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston ansiomitali

H.M. kuningas Kaarle XVI Kustaalle on myönnetty Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston ansiomitali pitkäaikaisesta sitoutumisesta maiden välisen yhteistyön syventämiseksi.

Mitalin luovuttivat 27.8. rahaston Suomen jaoston puheenjohtaja, varatuomari Anneli Jäätteenmäki ja rahaston Ruotsin jaoston puheenjohtaja, Norrbottenin maaherra Lotta Finstorp Kukkolaforsenilla Haaparannassa.

”Ansiomitalilla rahasto haluaa osoittaa suurta arvostusta Teidän Majesteettinne henkilökohtaiselle panostukselle ja sitoutumiselle Suomeen liittyvään suhteeseen ja maiden väliseen yhteistyöhön”, totesivat Lotta Finstorp ja Anneli Jäätteenmäki vuorotellen ruotsiksi ja suomeksi.

Molemmat puheenjohtajat korostivat, miten merkittävää on, että kuningas ja koko kuninkaallinen perhe ovat vierailleet toistuvasti Suomessa ja Hanaholmenin ruotsalais-suomalaisessa yhteistyökeskuksessa, joka toteuttaa lukuisia bilateraalisia hankkeita ja ohjelmia. Rahasto on Hanaholmenin päämies ja sen toiminnan merkittävä rahoittaja.

Suomen-vierailut ovat olleet erittäin tärkeitä Ruotsin ja Suomen välisten, historiallisen pitkien suhteiden syventämisessä ja uudistamisessa. Maiden väliset suhteet ovat Pohjoismaiden pisimmät. Kuningas on toiminut Ruotsin valtionpäämiehenä jo yli 50 vuotta, mikä on tuonut maiden välisiin suhteisiin jatkuvuutta ja vahvuutta.

”Teidän Majesteettinne on sitoutunut aktiivisesti Ruotsin ja Suomen välisiin suhteisiin jo yli puolen vuosisadan ajan, ja jopa enemmän kuin voisi pyytää tai odottaa, ja samalla kiinnittänyt huomiota pohjoismaisen yhteistyön tärkeyteen sekä Itämeren alueen ja Pohjoiskalotin yhteistyöhön. Tähän voidaan lisätä Teidän Majesteettinne tuki Ukrainalle, jonka kohtalolla on suuri merkitys myös Suomelle ja Ruotsille sekä muulle Euroopalle”, huomauttivat Finstorp ja Jäätteenmäki.

Kiitospuheessaan kuningas Kaarle XVI Kustaa korosti Ruotsin ja Suomen välisen yhteistyön merkitystä, etenkin ympäristöalalla, jossa esimerkiksi TRIWA-hanke edistää Tornionjoen luonnonympäristön ennallistamista.

”Se on tärkeää, ja olemme erittäin iloisia siitä, että Suomi on lähimpänä meitä. Meillä on meneillään monia myönteisiä kehityshankkeita, muun muassa kalastuksen, vesikysymysten ja metsän osalta”, hän totesi.

Tietoa rahaston mitalista

Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston ansiomitaliperinne sai alkunsa rahaston 50-vuotisjuhlan yhteydessä vuonna 2010. Mitali on tehty yhteistyössä Ruotsin valtion heraldikon Henrik Klackenbergin kanssa, ja sen on suunnitellut Ruotsin kansallisarkiston heraldinen taiteilija Vladimir A Sagerlund. Mitalin aiempia saajia ovat muun muassa Suomen presidentti Sauli Niinistö ja Ruotsin entinen pääministeri Carl Bildt sekä suurlähettiläs Nicola Clase ja Suomen entinen pääministeri Paavo Lipponen.

Lue lisää rahastosta: https://rahastosuomiruotsi.org/

Valokuvaaja: Lisa Björk. Valokuvia saa käyttää vapaasti tiedotusvälineissä.