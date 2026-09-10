Kuningas Kaarle XVI Kustaalle Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston ansiomitali
11.9.2026 09:00:00 EEST | Hanasaari - ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus | Tiedote
Ruotsin kuninkaalle Kaarle XVI Kustaalle on myönnetty Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston ansiomitali. Mitali luovutettiin 27.8. Haaparannassa Kukkolaforsenilla, maiden yhteisellä rajalla.
H.M. kuningas Kaarle XVI Kustaalle on myönnetty Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston ansiomitali pitkäaikaisesta sitoutumisesta maiden välisen yhteistyön syventämiseksi.
Mitalin luovuttivat 27.8. rahaston Suomen jaoston puheenjohtaja, varatuomari Anneli Jäätteenmäki ja rahaston Ruotsin jaoston puheenjohtaja, Norrbottenin maaherra Lotta Finstorp Kukkolaforsenilla Haaparannassa.
”Ansiomitalilla rahasto haluaa osoittaa suurta arvostusta Teidän Majesteettinne henkilökohtaiselle panostukselle ja sitoutumiselle Suomeen liittyvään suhteeseen ja maiden väliseen yhteistyöhön”, totesivat Lotta Finstorp ja Anneli Jäätteenmäki vuorotellen ruotsiksi ja suomeksi.
Molemmat puheenjohtajat korostivat, miten merkittävää on, että kuningas ja koko kuninkaallinen perhe ovat vierailleet toistuvasti Suomessa ja Hanaholmenin ruotsalais-suomalaisessa yhteistyökeskuksessa, joka toteuttaa lukuisia bilateraalisia hankkeita ja ohjelmia. Rahasto on Hanaholmenin päämies ja sen toiminnan merkittävä rahoittaja.
Suomen-vierailut ovat olleet erittäin tärkeitä Ruotsin ja Suomen välisten, historiallisen pitkien suhteiden syventämisessä ja uudistamisessa. Maiden väliset suhteet ovat Pohjoismaiden pisimmät. Kuningas on toiminut Ruotsin valtionpäämiehenä jo yli 50 vuotta, mikä on tuonut maiden välisiin suhteisiin jatkuvuutta ja vahvuutta.
”Teidän Majesteettinne on sitoutunut aktiivisesti Ruotsin ja Suomen välisiin suhteisiin jo yli puolen vuosisadan ajan, ja jopa enemmän kuin voisi pyytää tai odottaa, ja samalla kiinnittänyt huomiota pohjoismaisen yhteistyön tärkeyteen sekä Itämeren alueen ja Pohjoiskalotin yhteistyöhön. Tähän voidaan lisätä Teidän Majesteettinne tuki Ukrainalle, jonka kohtalolla on suuri merkitys myös Suomelle ja Ruotsille sekä muulle Euroopalle”, huomauttivat Finstorp ja Jäätteenmäki.
Kiitospuheessaan kuningas Kaarle XVI Kustaa korosti Ruotsin ja Suomen välisen yhteistyön merkitystä, etenkin ympäristöalalla, jossa esimerkiksi TRIWA-hanke edistää Tornionjoen luonnonympäristön ennallistamista.
”Se on tärkeää, ja olemme erittäin iloisia siitä, että Suomi on lähimpänä meitä. Meillä on meneillään monia myönteisiä kehityshankkeita, muun muassa kalastuksen, vesikysymysten ja metsän osalta”, hän totesi.
Tietoa rahaston mitalista
Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston ansiomitaliperinne sai alkunsa rahaston 50-vuotisjuhlan yhteydessä vuonna 2010. Mitali on tehty yhteistyössä Ruotsin valtion heraldikon Henrik Klackenbergin kanssa, ja sen on suunnitellut Ruotsin kansallisarkiston heraldinen taiteilija Vladimir A Sagerlund. Mitalin aiempia saajia ovat muun muassa Suomen presidentti Sauli Niinistö ja Ruotsin entinen pääministeri Carl Bildt sekä suurlähettiläs Nicola Clase ja Suomen entinen pääministeri Paavo Lipponen.
Lue lisää rahastosta: https://rahastosuomiruotsi.org/
Valokuvaaja: Lisa Björk. Valokuvia saa käyttää vapaasti tiedotusvälineissä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Håkan ForsgårdViestintäjohtaja/KommunikationsdirektörHanaholmenPuh:+358 40 767 7373hakan.forsgard@hanaholmen.fihanaholmen.fi
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
Hanaholmenin ruotsalais-suomalainen yhteistyö- ja kulttuurikeskus edistää ja kehittää Suomen ja Ruotsin välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä kaikilla yhteiskunnan alueilla. Toteutamme yhteistyönä erilaisia tapahtumia, kursseja, seminaareja ja projekteja, selvitämme kehittämistarpeita sekä teemme aloitteita maiden välisen yhteistyön kehittämiseksi. Hanaholmenin kiinteistön omistaa Suomen valtio ja Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto on sen hallinnollinen päämies.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Hanasaari - ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus
Finland och Sverige möts på Göteborgs bokmässa10.9.2026 09:00:00 EEST | Pressmeddelande
Välkommen att delta i våra program på bokmässan i Göteborg. Vi bjuder på aktuella samtal om bildning och demokrati, konst och historia, journalistik och yttrandefrihet, allt ur ett svensk-finskt perspektiv. Du möter oss också i montern B06:70.
Suomi ja Ruotsi kohtaavat Göteborgin kirjamessuilla10.9.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
Tervetuloa osallistumaan ohjelmiimme Göteborgin kirjamessuilla. Tarjoamme ajankohtaisia keskusteluja sivistyksestä ja demokratiasta, taiteesta ja historiasta, journalismista ja sananvapaudesta – kaikki suomalais-ruotsalaisesta näkökulmasta. Löydät meidät myös osastolta B06:70.
Kanada och Norden i ett nytt säkerhetslandskap2.9.2026 10:38:02 EEST | Pressmeddelande
Den 7 september samtalar Kanadas ambassadör Patrick Hébert med ett flertal av sina nordiska kollegor om samarbetet mellan Kanada och Norden i en utmanande tid. Välkommen med.
Kanada ja Pohjoismaat uudessa turvallisuustilanteessa2.9.2026 10:38:02 EEST | Tiedote
7. syyskuuta Kanadan suurlähettiläs Patrick Hébert keskustelee useiden pohjoismaisten kollegoidensa kanssa Kanadan ja Pohjoismaiden välisestä yhteistyöstä haastavina aikoina. Tervetuloa mukaan.
Scenkonstaktörer intresserar sig för samarbetet mellan Island och Finland3.7.2026 11:08:55 EEST | Pressmeddelande
Kulturfonden Island-Finland har beviljat bidrag till projekt som främjar samarbetet mellan de båda länderna. I år såg fonden en nära nog fördubbling av antalet ansökningar från isländska och finländska scenkonstaktörer.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme