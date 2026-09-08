Sisä-Suomen elinvoimakeskus

Kuurilantien tievaurion korjaustyöt ovat käynnissä

9.9.2026 14:35:08 EEST | Sisä-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote

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Kuurilantiellä Valkeakoskella on tapahtunut tievaurio, jonka syynä on tien alittavan rummun romahtaminen. Korjaustyöt käynnistyvät välittömästi.

sortunut asfalttitie Valkeakoskella.

Kuurilantiellä noin osoitteen 388 kohdalla on havaittu noin 7 metriä pitkä ja 2 metriä leveä tievaurio. Vaurio on syntynyt tien alittavan rummun rikkoutumisen seurauksena.

Kohteessa tehdään parhaillaan väliaikaista korjausta, jossa tien painuma täytetään murskeella. Tielläliikkujia pyydetään noudattamaan erityistä varovaisuutta ja madaltamaan ajonopeuksia.

Selvitystyö rummun vaihtamisesta ja tarvittavista korjaustoimista on parhaillaan käynnissä urakoitsijan kanssa. Rummun uusiminen pyritään käynnistämään mahdollisimman pian.

Rummun vaihtamisen ajaksi Kuurilantie joudutaan jälleen katkaisemaan liikenteeltä. Tuolloin myös liikenteen kiertotiejärjestelyt tarkennetaan. Tien katkaisusta ja tulevista liikennejärjestelyistä tiedotetaan erikseen ennen työn aloittamista.

Sisä-Suomen elinvoimakeskus seuraa tilanteen etenemistä ja tiedottaa korjaustöistä sekä liikennejärjestelyistä heti, kun niistä on tarkempaa tietoa.

Avainsanat

tiesortumaliikennehaittaliikenneturvallisuusvalkeakoskitievaurio

Yhteyshenkilöt

Pertti Valo
Maanteiden hoidon projektipäällikkö
pertti.valo@elinvoimakeskus.fi
Puhelin +358 295 036 288, vaihde 0295 022 000

Kuvat

Srotunut Kuurilantie Valkeakoskella.
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Tietoja julkaisijasta

Uusi Sisä-Suomen elinvoimakeskus palvelee Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan asukkaita, yrityksiä ja organisaatioita monipuolisissa alueen elinvoimaa edistävissä tehtävissä – yhdessä ja lähellä.

Sisä-Suomen elinvoimakeskus hoitaa mm. elinkeinoihin, osaamiseen, maahanmuuttoon, kotoutumiseen, maatalouteen, maaseudun kehittämiseen, liikenteeseen ja tienpitoon, alueidenkäyttöön ja luonnon monimuotoisuuteen liittyviä tehtäviä.

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