Kuurilantien tievaurion korjaustyöt ovat käynnissä
9.9.2026 14:35:08 EEST | Sisä-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Kuurilantiellä Valkeakoskella on tapahtunut tievaurio, jonka syynä on tien alittavan rummun romahtaminen. Korjaustyöt käynnistyvät välittömästi.
Kuurilantiellä noin osoitteen 388 kohdalla on havaittu noin 7 metriä pitkä ja 2 metriä leveä tievaurio. Vaurio on syntynyt tien alittavan rummun rikkoutumisen seurauksena.
Kohteessa tehdään parhaillaan väliaikaista korjausta, jossa tien painuma täytetään murskeella. Tielläliikkujia pyydetään noudattamaan erityistä varovaisuutta ja madaltamaan ajonopeuksia.
Selvitystyö rummun vaihtamisesta ja tarvittavista korjaustoimista on parhaillaan käynnissä urakoitsijan kanssa. Rummun uusiminen pyritään käynnistämään mahdollisimman pian.
Rummun vaihtamisen ajaksi Kuurilantie joudutaan jälleen katkaisemaan liikenteeltä. Tuolloin myös liikenteen kiertotiejärjestelyt tarkennetaan. Tien katkaisusta ja tulevista liikennejärjestelyistä tiedotetaan erikseen ennen työn aloittamista.
Sisä-Suomen elinvoimakeskus seuraa tilanteen etenemistä ja tiedottaa korjaustöistä sekä liikennejärjestelyistä heti, kun niistä on tarkempaa tietoa.
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Yhteyshenkilöt
Pertti Valo
Maanteiden hoidon projektipäällikkö
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