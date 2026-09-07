Ennakkotiedote: pappi ja kirjailija Vehka Kurjenmiekka kirjoittaa feelgoodia, jossa käsitellään myös hyväksikäyttöä

Leinikki Tuuloksen vihastumisopissa entiset rakastavaiset, nykyiset vihamiehet Jouka Lumisalo ja Leinikki Tuulos osallistuvat Maagiseen kesäkisaan, jossa ratkotaan ihmeellisiä tehtäviä. He selviävät täpärästi jatkoon.

Parivaljakko tavoittelee voittoa. Mutta miten se onnistuu, kun selätettävänä ovat kisatehtävien lisäksi myös hankalat tunnesolmut? Esteenä ovat myös kanssakilpailijat ja Leinikin ex-tyttöystävä, jonka kanssa on kynittävänä kana jos toinenkin.

Oikean elämän kesäkisat siirtyivät kirjallisuuteen

Leinikki Tuuloksen vihastumisoppi on toinen osa kirjapariin, jonka ensimmäinen osa oli Jouka Lumisalon ihastumisoppi. Idea kirjoihin syntyi Kurjenmiekan oikeasti kirjasome-yhteisössä järjestämistä kesäkisoista, jossa ratkotaan mielikuvituksellisia tehtäviä. Maaginen kesäkisa järjestettiin viimeksi kesällä 2026.

Uudella teoksellaan Kurjenmiekka halusi kokeilla feelgoodia – ripauksella magiaa – kirjoitettuaan perinteisempää fantasiaa Merenkehrä-sarjassa, johon kuuluvat Kellopelisydän ja Talventaitto. Kurjenmiekan mukaan sarja on feminististä feelgoodia, jonka maailmassa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tai rodullistettujen asemaa ei kyseenalaisteta.

"Jouka Lumisalon ihastumisoppi ja Leinikki Tuuloksen vihastumisoppi käsittelevät feelgoodin keinoin myös parisuhteessa tapahtuvaa hyväksikäyttöä, josta moni nainen edelleen vaikenee", kertoo Vehka Kurjenmiekka.

"Haluan näyttää, että vakavia aiheita voi käsitellä kaikenlaisessa kirjallisuudessa."

Kurjenmiekka luo turvallisia tiloja kirjallisuudessaan

Vehka Kurjenmiekka (s. 1990) on pienestä pitäen rakentanut maailmoja sanoilla. Kirjoittaminen ja kirjat olivat hänelle henkireikä, kun pienestä Juupajoen koulusta ei löytynyt kavereita. Tarinoiden avulla hän on löytänyt oman paikkansa maailmassa. Kurjenmiekasta tuntuu hyvältä aikuisena kirjoittamalla pystyä luomaan muille turvallisia tiloja.

"Toivo on kirjoissani keskeistä", pappina nykyään toimiva Kurjenmiekka sanoo. Hän kyseenalaistaa kirjoissaan konfliktien ratkomista väkivallalla ja korostaa asioiden ratkomista keskustelemalla.

Vehka Kurjenmiekka (s. 1990) on Juupajoelta kotoisin oleva kirjailija, teologi ja roolipelisuunnittelija, joka asuu nykyään Helsingissä. Hänen romaaninsa Talventaitto voitti parhaalle fantasiakirjalle myönnettävän Kuvastaja-palkinnon 2025.

Kurjenmiekka on myös jälleen ehdolla Kuvastaja-palkinnon saajaksi.

Kurjenmiekan julkaisutilaisuudet

* To 24.9. klo 16.30-18 Rosebudin Sivullinen-kirjakaupassa

* La 26.9. klo 13.30 Idän kirjamessuilla Stoassa

* la 24.10. klo 14.30 Helsingin kirjamessuilla (Töölönlahti)

* Tampereen kirjafestareilla, jotka pidetään la–su 28.–29.11.2026.

Vehka Kurjenmiekka: Leinikki Tuuloksen vihastumisoppi

ISBN 9789523645790

Aula & Co 2026.

Kansi on Anna Makkosen.

Ääni- ja e-kirja ilmestyvät 20.11. Lukijoina ovat Anni Kajos ja Mikael Lehdes.

Linkkejä:

Ylen haastattelu

Kirkko ja kaupungin haastattelu

Helsingin Sanomien haastattelu



Kurjenmiekka Kulttuuricocktail Kirjoissa