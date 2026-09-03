Manulia suojellaan Korkeasaaren Kissojen Yössä
10.9.2026 13:00:29 EEST | Korkeasaaren eläintarha | Tiedote
Korkeasaaren Kissojen Yö ja Syysillat kartuttavat varoja Keski-Aasian aroilla ja vuoristoissa elävän manulin suojeluun. Tapahtuman keräysvaroilla käynnistetyt suojeluprojektit tutkivat paksuturkkisen aasialaisen arokissan levinneisyyttä ja ehkäisevät lajiin luonnossa kohdistuvia uhkia. Korkeasaareen kesällä syntyneet manulinpennut turvaavat lajin säilymistä elinvoimaisena.
Korkeasaaren Kissojen Yötä vietetään syyskuun lauantai-iltoina 12.9. ja 19.9. Tapahtumista ensimmäistä vietetään aikuisten kesken ja toiseen ovat tervetulleita kaikenikäiset kissojen ystävät. Väliviikon arki-iltoina ovat Korkeasaaren Syysillat, jolloin eläintarha on avoinna iltakymmeneen. Jokaisesta pääsylipusta ohjataan euro manuleiden suojeluun. Manuleita voi auttaa myös esimerkiksi ostamalla suojelutuotteita, pyörittämällä onnenpyörää ja osallistumalla suojelubingoon.
”Tuemme neljättä vuotta Kissojen Yöllä manulin suojelua. Pieni ja vähemmän tunnettu kissalaji hyötyy valtavasti Korkeasaaren tuesta, joka mahdollistaa useita kenttäprojekteja. Jokainen tapahtumiemme vierailija on mukana auttamassa manuleita ja varmistamassa paikallisten suojelukumppaniemme merkittävän työn jatkumista”, kertoo Korkeasaaren eläintenhoidon ja suojelun johtaja Nina Trontti.
Suojeluprojekteja manulin elinalueella
Korkeasaari tukee luonnonvaraisten manulien suojelua Pallas’s Cat International Conservation Alliancen (PICA) kautta. Korkeasaari on PICA:n pääkumppani vuosittain lahjoittamallaan yli 30 000 eurolla. Manulin suojelu on pitkäjänteistä työtä, jossa Korkeasaari on ollut mukana vuodesta 2014.
Varat ohjataan manulin suojeluprojekteihin, joita on tällä hetkellä käynnissä Mongoliassa, Kazakstanissa, Intiassa ja Turkmenistanissa. Suojeluprojekteissa tutkitaan manulien elinalueita, tehdään kannanseurantaa, vähennetään manuleihin kohdistuvia uhkia ja osallistetaan paikallisia avuksi suojeluun.
Esimerkiksi viimeisen vuoden aikana Mongoliassa on varmistettu manuleille kaksi uutta suojelualuetta, laajennettu kameraseurannan kattavuutta, koulutettu paikallinen suojeluasiantuntija, seurattu neljää manulia GPS-pantojen avulla, testattu keinopesiä manulien talvisuojina ja vähennetty koirista manuleille aiheutuvaa vaaraa yhteistyössä karjankasvattajien kanssa.
Eläintarhat manulin turvana
Korkeasaareen syntyi tänä kesänä kolmen reippaan manulin pentue, joka on tärkeä osa lajin suojelua. Eurooppalaisten eläintarhojen EEP-suojeluohjelmalla pyritään kasvattamaan elinvoimainen manulien eläintarhakanta lajin tulevaisuuden turvaamiseksi. Maailman eläintarhoissa elää noin 210 manulia. Korkeasaaren pennut opettelevat nyt manulien taitoja emonsa kanssa, ja muuttavat aikanaan toisiin eläintarhoihin, suojeluohjelmaa hallinnoivan lajikoordinaattorin valitsemien puolisoiden luokse.
Manuleita elää Keski-Aasian aroilla ja vuoristoissa. Vaikka elinalue on laaja, monet manulipopulaatiot ovat pieniä, eristäytyneitä ja väheneviä. Manulin elintavat ja esiintyminen luonnossa ovat huonosti tunnettuja, joten suojelu vaatii tutkimusta. Lajin uhkia ovat elinympäristöjen häviäminen esimerkiksi kaivosteollisuuden ja infrahankkeiden vuoksi, manuleita saalistavat koirat ja saaliseläinten myrkytykset.
Yhteyshenkilöt
Nina TronttiEläintenhoidon ja suojelun johtajaKorkeasaaren eläintarhaPuh:+358 50 511 8118nina.trontti@korkeasaari.fi
Mari LehmonenViestinnän asiantuntijaKorkeasaaren eläintarha
viestintä, mediavierailujen ja haastatteluiden järjestäminen
Kuvat
Linkit
Korkeasaaren eläintarha
Korkeasaaren eläintarha on yksi Suomen suosituimmista vapaa-ajankohteista, jossa käy vuosittain lähes puoli miljoonaa eri ikäistä vierailijaa. Eläintarha on avoinna vuoden ympäri. Korkeasaaren tärkein tehtävä on luonnon monimuotoisuuden suojelu, ja jokainen vierailija tukee tätä työtä. Korkeasaaressa elää toista tuhatta eläintä, jotka edustavat noin 160 lajia. Eläintarhan yhteydessä toimiva Korkeasaaren Villieläinsairaala on Suomen suurin loukkaantuneiden ja orpojen luonnonvaraisten eläinten hoitola.
Korkeasaari suojelee luonnon monimuotoisuutta osana eläintarhojen ja suojelujärjestöjen verkostoa. Uhanalaisia lajeja suojellaan kasvattamalla geneettisesti mahdollisimman monimuotoisia kantoja lajien tulevaisuuden turvaamiseksi. Tarhakannan avulla voidaan tukea luonnon heikenneitä kantoja tai palauttaa luontoon sieltä hävitettyjä lajeja. Korkeasaaresta on palautettu luontoon mm. metsäpeuroja ja mongolianvillihevosia.
Eläintarhan toiminnasta vastaa voittoa tavoittelematon Korkeasaaren eläintarhan säätiö.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Korkeasaaren eläintarha
Korkeasaareen syntyi kaksi äärimmäisen uhanalaisen amurinleopardin pentua3.9.2026 10:26:47 EEST | Tiedote
Maailman uhanalaisin iso kissaeläin, amurinleopardi, on saanut kauan toivottuja jälkeläisiä Korkeasaaressa. Pennut ovat amurinleopardiparin ensimmäiset ja varttuneet viiden viikon ikään emonsa huolehtivassa hoivassa. Korkeasaaressa on tehty pitkäjänteistä työtä amurinleopardien lisäännyttämiseksi, sillä se tuo tarhakantaan tärkeää geneettistä monimuotoisuutta.
Two critically endangered Amur leopard cubs born at Korkeasaari Zoo3.9.2026 10:26:47 EEST | Press release
The world’s most endangered big cat, the Amur leopard, has welcomed two long-awaited cubs at Korkeasaari Zoo. The cubs are the first offspring of the pair and are now five weeks old, thriving under their mother’s attentive care. Korkeasaari Zoo has been working for many years to breed Amur leopards, as successful breeding plays an important role in maintaining genetic diversity in the zoo population.
Korkeasaaressa on kolme manulinpentua2.7.2026 11:47:40 EEST | Tiedote
Korkeasaaren manulinaaras on hoivannut pesässä kolmea pentua ja nyt se on johdattanut kahden kuukauden ikäiset jälkeläisensä ensimmäistä kertaa ulkoilemaan. Pentue on Korkeasaaren manulipariskunnan kolmas. Eläintarhat edistävät huonosti tunnetun keskiaasialaisen arokissan suojelua monin tavoin.
Three Pallas's cat kittens born at Korkeasaari Zoo2.7.2026 11:47:40 EEST | Press release
Korkeasaari Zoo's female Pallas's cat has been nurturing three kittens in her den and has now guided her two-month-old offspring outside for the first time. This is the third litter for the zoo's Pallas's cat couple. Zoos contribute to the conservation of the little-known Central Asian steppe cat in many ways.
Nuoret harmaahylkeet palasivat merelle Korkeasaaren Villieläinsairaalasta26.6.2026 15:17:36 EEST | Tiedote
Aurinkoisella Suomenlahdella Meripelastusseuran alus kuljettaa erikoisia matkalaisia: kahta nuorta harmaahyljettä, jotka olivat keväällä elämänsä ensi viikkoina avun tarpeessa. Kuutit kuntoutettiin Korkeasaaren Villieläinsairaalassa ja nyt on aika palata merelle.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme