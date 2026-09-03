Manulia suojellaan Korkeasaaren Kissojen Yössä

Korkeasaaren Kissojen Yötä vietetään syyskuun lauantai-iltoina 12.9. ja 19.9. Tapahtumista ensimmäistä vietetään aikuisten kesken ja toiseen ovat tervetulleita kaikenikäiset kissojen ystävät. Väliviikon arki-iltoina ovat Korkeasaaren Syysillat, jolloin eläintarha on avoinna iltakymmeneen. Jokaisesta pääsylipusta ohjataan euro manuleiden suojeluun. Manuleita voi auttaa myös esimerkiksi ostamalla suojelutuotteita, pyörittämällä onnenpyörää ja osallistumalla suojelubingoon.

”Tuemme neljättä vuotta Kissojen Yöllä manulin suojelua. Pieni ja vähemmän tunnettu kissalaji hyötyy valtavasti Korkeasaaren tuesta, joka mahdollistaa useita kenttäprojekteja. Jokainen tapahtumiemme vierailija on mukana auttamassa manuleita ja varmistamassa paikallisten suojelukumppaniemme merkittävän työn jatkumista”, kertoo Korkeasaaren eläintenhoidon ja suojelun johtaja Nina Trontti.

Suojeluprojekteja manulin elinalueella

Korkeasaari tukee luonnonvaraisten manulien suojelua Pallas’s Cat International Conservation Alliancen (PICA) kautta. Korkeasaari on PICA:n pääkumppani vuosittain lahjoittamallaan yli 30 000 eurolla. Manulin suojelu on pitkäjänteistä työtä, jossa Korkeasaari on ollut mukana vuodesta 2014.

Varat ohjataan manulin suojeluprojekteihin, joita on tällä hetkellä käynnissä Mongoliassa, Kazakstanissa, Intiassa ja Turkmenistanissa. Suojeluprojekteissa tutkitaan manulien elinalueita, tehdään kannanseurantaa, vähennetään manuleihin kohdistuvia uhkia ja osallistetaan paikallisia avuksi suojeluun.

Esimerkiksi viimeisen vuoden aikana Mongoliassa on varmistettu manuleille kaksi uutta suojelualuetta, laajennettu kameraseurannan kattavuutta, koulutettu paikallinen suojeluasiantuntija, seurattu neljää manulia GPS-pantojen avulla, testattu keinopesiä manulien talvisuojina ja vähennetty koirista manuleille aiheutuvaa vaaraa yhteistyössä karjankasvattajien kanssa.

Eläintarhat manulin turvana

Korkeasaareen syntyi tänä kesänä kolmen reippaan manulin pentue, joka on tärkeä osa lajin suojelua. Eurooppalaisten eläintarhojen EEP-suojeluohjelmalla pyritään kasvattamaan elinvoimainen manulien eläintarhakanta lajin tulevaisuuden turvaamiseksi. Maailman eläintarhoissa elää noin 210 manulia. Korkeasaaren pennut opettelevat nyt manulien taitoja emonsa kanssa, ja muuttavat aikanaan toisiin eläintarhoihin, suojeluohjelmaa hallinnoivan lajikoordinaattorin valitsemien puolisoiden luokse.

Manuleita elää Keski-Aasian aroilla ja vuoristoissa. Vaikka elinalue on laaja, monet manulipopulaatiot ovat pieniä, eristäytyneitä ja väheneviä. Manulin elintavat ja esiintyminen luonnossa ovat huonosti tunnettuja, joten suojelu vaatii tutkimusta. Lajin uhkia ovat elinympäristöjen häviäminen esimerkiksi kaivosteollisuuden ja infrahankkeiden vuoksi, manuleita saalistavat koirat ja saaliseläinten myrkytykset.