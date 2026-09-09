Matkailuajoneuvoissa panostetaan nyt helppouteen – Hobby tuo lisää käyttömukavuutta vuoden 2027 mallistoon

Hobbyn mallivuoden 2027 uudistuksissa huomio kiinnittyy ennen kaikkea käytännön mukavuuteen. Matkailuvaunuissa uudistuvat muun muassa keittiöt, säilytysratkaisut, valaistus ja kylmäsäilytys. Retkeilyautoissa helpottuvat ajaminen ja auton käsittely, ja matkailuautoissa uudistukset ulottuvat ajomukavuudesta kokonaan uusiin tilaratkaisuihin.

– Matkailuajoneuvossa pienilläkin käytännön asioilla on suuri merkitys, koska samoissa tiloissa eletään ja liikutaan päivästä toiseen. Hyvä suunnittelu näkyy siinä, ettei käyttäjän tarvitse miettiä sitä – tavaroille löytyy paikka, tilat toimivat ja ajoneuvon käyttäminen on mahdollisimman vaivatonta, sanoo Hobby Group Finlandin toimitusjohtaja Tom Sågbom.

Matkailuvaunuissa keittiöt ja säilytystilat uusiksi

Hobby on Suomessa erityisen tunnettu matkailuvaunuistaan, ja vuoden 2027 vaunumallisto käsittää 34 mallia seitsemässä sarjassa.

Yksi laajimmista uudistuksista koskee keittiöitä. MAXIAa lukuun ottamatta mallisarjojen keittiöissä on aiempaa sirommat työtasot, suoremmat kalustelinjat ja vaaleampi ilme. Muutokset tekevät sisätiloista avaramman ja selkeämmän tuntuisia.

Käytännöllisyyttä parannetaan myös mallikohtaisilla ratkaisuilla. Esimerkiksi DE LUXE saa 160 litran kompressorijääkaapin, jonka 18 litran pakastelokeron voi irrottaa. PRESTIGE-malleissa 157 litran jääkaapin pakastelokeron voi joko irrottaa tai kytkeä erikseen pois käytöstä.

EXCELLENT-, EXCELLENT EDITION- ja PRESTIGE-sarjojen erillisvuoteellisissa malleissa vuoteiden ympärille lisätään puolestaan hyllyjä ja säilytyspaikkoja esimerkiksi puhelimelle, silmälaseille ja kirjalle. Samalla makuutilojen valaistusta uudistetaan.

Kaikki vuoden 2027 Hobby-matkailuvaunut saavat lisäksi uudet nurkkatuet, joissa on valmius moottoroidun Knott-vaaitusjärjestelmän jälkiasennukselle.

Myös ulkoasu ja sisustukset uudistuvat

Käytännön uudistusten rinnalla Hobby päivittää matkailuvaunujensa ilmettä. MAXIAa lukuun ottamatta mallisarjat saavat ohuemmat metallinharmaat raidat ja uuden tummanpunaisen tehostevärin.

Sisällä suurimpia muutoksia nähdään EXCELLENT EDITION -sarjassa. Sen sisustus uudistuu vaaleilla puunsävyillä, valkoisilla pinnoilla ja uudella Punto-verhoilulla. Kokonaisuutta täydentää merellinen, huvijahtien tiikkikansista inspiraationsa saanut lattia.

Retkeilyautoissa helpottuu sekä ajaminen että peruuttaminen

Hobbyn vuoden 2027 retkeilyautoissa käyttömukavuus näkyy myös ohjaamossa. Kaikki mallit saavat vakiona uuden korkearesoluutioisen peruutuskameran, josta kuljettaja voi valita kolme erilaista live-näkymää. Ratkaisu helpottaa auton käsittelyä esimerkiksi pysäköitäessä ja leiripaikalle peruutettaessa.

Kuljettajan ja etumatkustajan istuimet uudistuvat pidemmillä selkänojilla ja integroiduilla pääntuilla. Automaattivaihteisto on lisäksi saatavana koko retkeilyautomallistoon.

PRESTIGE T saa kaksi uutta pohjaratkaisua

Matkailuautojen suurin yksittäinen uudistus on perusteellisesti päivitetty PRESTIGE T. Sen sisätilat uudistuvat keittiöstä ja kalusteista valaistukseen ja makuutilaan.

Samalla sarjaan tulee kaksi uutta pohjaratkaisua. PRESTIGE T 740 WE:ssä on erillisvuoteet ja 740 WF:ssä parivuode. Molemmissa pesutila ulottuu koko auton leveydelle, ja suihkua, pesuallasta ja WC:tä voidaan käyttää toisistaan riippumatta.

Myös kaikki Hobbyn vuoden 2027 matkailuautot saavat uuden kolmen kuvakulman peruutuskameran ja uudistetut ohjaamon istuimet.