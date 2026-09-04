Suomen Palloliitto

Kutsu: Huuhkajien ja Pikkuhuuhkajien joukkueet julkistetaan keskiviikkona 16.9.

9.9.2026 16:35:01 EEST | Suomen Palloliitto | Tiedote

Jaa

Huuhkajat kohtaa syys-lokakuussa UEFA Nations Leaguessa San Marinon, Valko-Venäjän kahdesti ja Albanian. Pikkuhuuhkajien EM-karsintojen lohkovaihe huipentuu otteluihin Espanjaa, Romaniaa ja Kosovoa vastaan.

Miesten A-maajoukkueen päävalmentaja Jacob Friis nimeää joukkueensa Nations Leaguen C-liigan neljään ensimmäiseen otteluun keskiviikkona 16. syyskuuta.

Alle 21-vuotiaiden maajoukkueen päävalmentaja Mika Lehkosuo nimeää samassa tilaisuudessa joukkueensa EM-karsintojen lohkovaiheen kolmeen viimeiseen otteluun.

Mediatilaisuus alkaa Palloliiton toimistolla Helsingissä (Urheilukatu 5) keskiviikkona 16. syyskuuta kello 12.00.

Pyydämme mediaa ilmoittautumaan tilaisuuteen tämän lomakkeen kautta >>

Huuhkajien ottelut 26.9.–6.10.
Ajat Suomen aikaa

La 26.9. 19.00 San Marino – Suomi (San Marino Stadium, Serravalle)
Hae akkreditointia tällä lomakkeella

Ti 29.9. 19.00 Suomi – Valko-Venäjä (Olympiastadion, Helsinki)
Hae akkreditointia tällä lomakkeella

La 3.10. 16.00 Suomi – Albania (Olympiastadion, Helsinki)
Hae akkreditointia tällä lomakkeella

Ti 6.10. 21.45 Valko-Venäjä – Suomi (Illovszky Rudolf Stadion, Budapest)
Hae akkreditointia tällä lomakkeella

Pikkuhuuhkajien ottelut 25.9.–6.10.
Ajat Suomen aikaa

Pe 25.9. 18.30 Suomi – Espanja (Tammelan Stadion, Tampere)
Hae akkreditointia tällä lomakkeella

Ke 30.9. 19.00 Romania – Suomi (Eugen Popescu Stadium, Targoviste)

Ti 6.10. 20.00 Kosovo – Suomi (Stadiumi Fadil Vokrri, Pristina)

Yle näyttää kanavillaan kaikki Huuhkajien UEFA Nations League -ottelut ja Pikkuhuuhkajien EM-karsintaottelut.

Lisätiedot:

MIESTEN A-MAAJOUKKUE
Timo Walden, tiedotuspäällikkö
050 544 6402
timowald@netti.fi

SUOMEN PALLOLIITTO
Roope Kuisma, tiedottaja
040 729 8473
roope.kuisma@palloliitto.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen Palloliitto

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye