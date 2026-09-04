Kutsu: Huuhkajien ja Pikkuhuuhkajien joukkueet julkistetaan keskiviikkona 16.9.
9.9.2026 16:35:01 EEST | Suomen Palloliitto | Tiedote
Huuhkajat kohtaa syys-lokakuussa UEFA Nations Leaguessa San Marinon, Valko-Venäjän kahdesti ja Albanian. Pikkuhuuhkajien EM-karsintojen lohkovaihe huipentuu otteluihin Espanjaa, Romaniaa ja Kosovoa vastaan.
Miesten A-maajoukkueen päävalmentaja Jacob Friis nimeää joukkueensa Nations Leaguen C-liigan neljään ensimmäiseen otteluun keskiviikkona 16. syyskuuta.
Alle 21-vuotiaiden maajoukkueen päävalmentaja Mika Lehkosuo nimeää samassa tilaisuudessa joukkueensa EM-karsintojen lohkovaiheen kolmeen viimeiseen otteluun.
Mediatilaisuus alkaa Palloliiton toimistolla Helsingissä (Urheilukatu 5) keskiviikkona 16. syyskuuta kello 12.00.
Pyydämme mediaa ilmoittautumaan tilaisuuteen tämän lomakkeen kautta >>
Huuhkajien ottelut 26.9.–6.10.
Ajat Suomen aikaa
La 26.9. 19.00 San Marino – Suomi (San Marino Stadium, Serravalle)
Hae akkreditointia tällä lomakkeella
Ti 29.9. 19.00 Suomi – Valko-Venäjä (Olympiastadion, Helsinki)
Hae akkreditointia tällä lomakkeella
La 3.10. 16.00 Suomi – Albania (Olympiastadion, Helsinki)
Hae akkreditointia tällä lomakkeella
Ti 6.10. 21.45 Valko-Venäjä – Suomi (Illovszky Rudolf Stadion, Budapest)
Hae akkreditointia tällä lomakkeella
Pikkuhuuhkajien ottelut 25.9.–6.10.
Ajat Suomen aikaa
Pe 25.9. 18.30 Suomi – Espanja (Tammelan Stadion, Tampere)
Hae akkreditointia tällä lomakkeella
Ke 30.9. 19.00 Romania – Suomi (Eugen Popescu Stadium, Targoviste)
Ti 6.10. 20.00 Kosovo – Suomi (Stadiumi Fadil Vokrri, Pristina)
Yle näyttää kanavillaan kaikki Huuhkajien UEFA Nations League -ottelut ja Pikkuhuuhkajien EM-karsintaottelut.
Lisätiedot:
MIESTEN A-MAAJOUKKUE
Timo Walden, tiedotuspäällikkö
050 544 6402
timowald@netti.fi
SUOMEN PALLOLIITTO
Roope Kuisma, tiedottaja
040 729 8473
roope.kuisma@palloliitto.fi
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