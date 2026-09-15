Kotihoidon asiakkaan voinnin seurantaan uusi työkalu
15.9.2026 08:00:00 EEST | Österbottens välfärdsområde – Pohjanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Pohjanmaan hyvinvointialueen kotihoidossa on käynnistynyt puolen vuoden pilotti, jossa testataan lääkeautomaattiin ohjelmoitua elintoimintojen etäseurantaominaisuutta. Laitteen uudet ominaisuudet mahdollistavat ennakoivan hoidon ja kohdentaa resursseja asiakkaille, jotka tarvitsevat eniten tukea.
Lääkeautomaatit ovat kotihoidossa jo tuttuja laitteita, jotka tukevat kotona asumista. Syksyn aikana toteutettava pilotti yhdistää Evondos lääkeautomaatin ja tietokonenäköteknologian. Lääkeautomaatin lisäominaisuuden avulla asiakkaan hengitystiheyttä, pulssia, sykevälivaihtelua ja happisaturaation muutoksia voidaan mitata videoyhteydellä.
– On hienoa, että yhteen pakettiin saadaan monia erilaisia toimintoja. Näin asiakkaalle ei tarvitse viedä useita eri laitteita eikä niiden hallinta työntekijöille ole liian työlästä, kertoo pilotista vastaava kotihoidon päällikkö Paula Olin.
Kotimittaukset antavat tietoa terveydestä
Etäseurannan avulla voinnin muutoksia voidaan mahdollisesti havaita aikaisemmin kuin ennen ja siten lisätä tarvittavia tukitoimia tai tarkistaa esimerkiksi lääkityksen sopivuutta. Samalla voidaan kohdentaa henkilöstön aikaa paremmin niille asiakkaille, jotka tarvitsevat eniten tukea.
– Tutkimuksissa on havaittu, että laite tunnistaa jopa henkilökuntaa aiemmin muutoksia asiakkaan voinnissa. Mittaus vaatii vain hetken paikalla istumisen, mitään ei tarvitse kiinnittää esimerkiksi sormiin, selittää Olin.
Kotimittauksen videokuva käsitellään paikallisesti laitteessa ja poistetaan välittömästi mittauksen jälkeen. Vain mittaustulokset tallennetaan terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön. VitaCam ei hyödynnä tekoälyä.
Lääkeautomaatti vahvistaa omatoimisuutta
Lääkeautomaatteja on ollut käytössä Pohjanmaalla vuodesta 2019. Tällä hetkellä käyttäjiä on noin 300. Laitteiden on todettu lisäävän lääkitysturvallisuutta ja asiakkaan omatoimisuutta. Uusia ominaisuuksia testataan kuuden kuukauden ajan vähintään 20 käyttäjällä.
– Hyötyjä arvioidaan keväällä 2027. Tulokset ovat olleet hyviä tieteellisissä tutkimuksissa, joten meillä on positiiviset odotukset. Teknologiaa testataan nyt kahdella kotihoidon alueella Vaasassa ja tulosten perusteella päätetään mahdollisesta laajemmasta käyttöönotosta, Olin kertoo.
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Yhteyshenkilöt
Paula Olinkotihoidon päällikköpaula.olin@ovph.fi
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