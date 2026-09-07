Helsingin kaupunginvaltuusto piti kyselytunnin ja käsitteli kolmea ryhmäaloitetta
9.9.2026 21:53:07 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia | Tiedote
Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontui keskiviikkona 9. syyskuuta. Kokouksen alussa pidettiin kyselytunti.
Kaupunginvaltuuston kyselytunnilla käsiteltiin neljää kysymystä. Valtuutettu Seida Sohrabin kysymys koski koulujen painettuja oppimateriaaleja. Vastaajana oli apulaispormestari Shawn Huff.
Valtuutettu Ville Jalovaara esitti kysymyksen Aalto Works maailmanperintökohteista.
Valtuutettu Fatim Diarran kysymys koski lasten suojaamista rasismilta.
Varavaltuutettu Oona Hagmanin kyselytunnin kysymys koski EU:n tekoälyasetuksen toimeenpanoa ja vastuuta Helsingissä. Kaikkiin kolmeen kysymykseen vastasi pormestari Daniel Sazonov.
Lisäksi valtuuston kokouksessa keskusteltiin kolmesta ryhmäaloitteesta. Vihreiden valtuustoryhmän ryhmäaloite käsitteli varhaiskasvatukseen osallistumisasteen nostamista sekä koulutuspolun jatkumon vahvistamista. Vasemmistoliiton ryhmäaloite käsitteli psykiatristen osastohoitopaikkomäärien lisäämistä ja keskustan ryhmäaloite mobiililaitteiden kieltoa perusopetuksessa koulupäivän aikana.
Esityslistalla oli myös useita valtuutettujen aloitteita.
Kaupunginvaltuusto kokoontuu seuraavan kerran 23. syyskuuta.
Kaikki kaupunginvaltuuston päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginvaltuuston asiakirjat -sivulla.
Riikka Jauhiainen
Viestintäasiantuntija
P. 040 637 8236
Avainsanat
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Kaupunginkanslia on Helsingin kaupungin keskushallintovirasto. Päämäärämme on kaupunki, joka tarjoaa parastaan kaupunkilaisille ja menestyy kiihtyvässä kilpailussa. Uudistamme kaupunkia strategian mukaisesti yhdessä toimialojen kanssa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia
Kaupunginhallitus hyväksyi Helsingin uuden ympäristö- ja ilmasto-ohjelmakokonaisuuden7.9.2026 19:09:06 EEST | Tiedote
Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi 7. syyskuuta kokouksessaan kaupungin uuden ympäristö- ja ilmasto-ohjelmakokonaisuuden vuosille 2026–2029. Lisäksi kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle Länsisataman pikaraitiotien hankesuunnitelman hyväksymistä.
Utvärderingen som Apottis ägare beställde är klar: värderarna rekommenderar effektiverad användning och gemensam utveckling av systemet3.9.2026 13:00:00 EEST | Pressmeddelande
En oberoende utvärdering som HUS-sammanslutningen, Helsingfors stad och Vanda och Kervo välfärdsområde beställde om framtida alternativ för klient- och patientdatasystemet är klar. Värderarna rekommenderar som första alternativ att systemet Apotti utvecklas gemensamt, användningen effektiviseras och att Oy Apotti Ab:s verksamhet utvecklas inom den nuvarande gemensamma ägarstrukturen.
Apotin omistajien tilaama arvio on valmistunut: arvioijat suosittelevat järjestelmän käytön tehostamista ja yhteistä kehittämistä3.9.2026 13:00:00 EEST | Tiedote
HUS-yhtymän, Helsingin kaupungin sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen tilaama riippumaton arvio asiakas- ja potilastietojärjestelmän tulevaisuuden vaihtoehdoista on valmistunut. Ensisijaiseksi etenemisvaihtoehdoksi suositellaan Apotti-järjestelmän yhteistä kehittämistä, käytön tehostamista ja Oy Apotti Ab:n toiminnan kehittämistä nykyisessä yhteisomistuksessa.
Assessment report commissioned by Apotti owners is ready: assessors recommend more efficient use and joint development of the system3.9.2026 13:00:00 EEST | Press release
An independent assessment report on future client and patient data system options is ready. The report was commissioned by the HUS group, the city of Helsinki and the wellbeing services county of Vantaa and Kerava. The recommended primary option involves joint development of the Apotti system, making the system more efficient and improving the operations of Oy Apotti Ab under the current form of joint ownership.
Kansainvälinen muuttoliike on ratkaisevaa Helsingin kaupunkikehityksen kannalta – jäävätkö kansainväliset osaajat Helsinkiin?3.9.2026 12:00:12 EEST | Tiedote
Helsingin väestön kasvu nojaa vahvasti maahanmuuttoon. Tämän seurauksena kaupunki on yhä dynaamisempi, ihmisiä tulee ja menee. Vetovoiman ohella korostuu pitovoima. Etninen ja kulttuurinen moninaisuus lisääntyy ja eriytyy edelleen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme