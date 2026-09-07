Tiedote kasvun ja oppimisen lautakunnan kokouksesta 9.9.2026

9.9.2026 20:31:59 EEST | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote

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Kasvun ja oppimisen lautakunta vastasi kokouksessaan 9.9.2026 lausuntopyyntöön Leppävaaran asukaspuiston hankesuunnitelmasta. 

Aikuinen keinuttaa lapsia keinussa asukaspuistossa
Mättö Media / Alex Fränti Espoon kaupunki

Kasvun ja oppimisen lautakunta totesi, että Leppävaaran asukaspuiston hankesuunnitelmassa on otettu huomioon näkemys hyvästä varhaiskasvatusympäristöstä. Lautakunta edellytti, että Espoon päiväkotien suunnitteluohjeita ja mallitilaohjelmaa sovelletaan tarkoituksenmukaisin osin asukaspuistotoiminnan erityispiirteet huomioiden. Lautakunta myös pyysi varmistamaan hankkeen toteutumisen viimeistään hankesuunnitelmassa esitetyssä aikataulussa. Aikataulun mukaan Leppävaaran asukaspuiston siirtokelpoinen rakennus otetaan käyttöön toukokuussa 2028.

Lisäksi kokouksessa kuultiin selostus Lahnuksen koulun teknisestä tilanteesta ja käsiteltiin useita oikaisuvaatimuksia.

Avainsanat

päätöksentekoespooKasvun ja oppimisen lautakuntaEspoo: kasvun ja oppimisen lautakunta

Yhteyshenkilöt

Mia Laiho, lautakunnan puheenjohtaja, p. 050 433 6461, mia.laiho@eduskunta.fi
Merja Narvo-Akkola, kasvun ja oppimisen toimialajohtaja, p. 040 636 9602, merja.narvo-akkola@espoo.fi
Jussi Paavola, suomenkielisen toisen asteen koulutuksen johtaja, p. 050 568 6242, jussi.paavola@espoo.fi
Juha Nurmi, suomenkielisen perusopetuksen johtaja, p. 050 372 5852, juha.nurmi@espoo.fi
Ulla Lehtonen, varhaiskasvatuksen johtaja, p. 09 81623300, ulla.lehtonen@espoo.fi

Kasvun ja oppimisen toimiala tukee yksilön ja yhteisön kasvua sekä edistää elinikäistä ja jatkuvaa oppimista. Varmistamme sujuvan ja oppijalähtöisen oppimisen polun varhaiskasvatuksesta perusopetukseen ja aina toiselle asteelle asti. 

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