Nokian KrP jatkoi mestarin ottein kun F-liiga starttasi finalistien kohtaamisella

F-liigakauden 2026-2027 avausmaalin sai iskeä kentän puhutuin pelaaja: juuri KrP:stä Classiciin siirtynyt Joona Rantala. Nico Salon tarkka syöttö löysi Rantalan puolustuksen selustasta, ja nopea laukaus painui Aki Karjalaisen maalin etualakulmaan. Classic hallitsikin avauserää pitkään, mutta lisämaalit jäivät tekemättä. Niinpä otteen nappasi pelille herättyään KrP ja näytti, miksi illan ottelu aloitettiin sen mestaruusviirin nostolla areenan katonrajaan. Mikko Laakso tasoitti upealla yläkulmalaukauksella, ja Juuso Ahola osui vain 19 sekuntia ennen taukosummeria mestarit johtoon.

Valtteri Viitakoski laukoi toisessa erässä puolustajan jaloista jo 3-1, ja sitten otti pääroolin jo isäntien avausmaalin pohjustanut puolustaja Nico Jonaeson. Mestarilliset syötöt vapauttivat ensin Juuso Aholan iskemään ylivoimalla 4-1 ja sitten Mikko Laakson nostamaan maalin edestä 5-1. Classic kavensi päätöserässä kahdesti, mutta Aapo Kilpeläisen ja kenenpä muun kuin Nico Jonaesonin maalit pitivät nokialaisten etumatkan turvallisena.

– Suunnitelma oli puolustaa tiiviisti ja yrittää pysyä pallossa. Ekan kympin kaveri sai olla liiankin rauhassa pallossa mutta pelin edetessä se parani ja voitto tuli, Nico Jonaeson mietti Ruudun haastattelussa.

– Ihan OK, vähän intoa välillä liikaakin mutta hyvä että tänään upposi, illan hahmo tiivisti oman auorituksensa.

– Parempi voitti. Meiltä tosi heikko esitys, Classicin päävalmentaja Juha Kivilehto myönsi.

– Vain ensimmäiset kahdeksan minuuttia pelattiin niin kuin piti.

F-liigan miesten sarja jatkuu perjantaina Espoossa ottelulla Oilers–TPS. Lauantaina ovat vuorossa Hawks–EräViikingit, SPV–OLS ja Westend Indians–O2-Jyväskylä.