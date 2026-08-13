Kreate mukaan Valtioneuvoston linnan peruskorjaushankkeeseen
10.9.2026 09:15:00 EEST | Kreate Group Oyj | Tiedote
Kreate on allekirjoittanut Consti Korjausrakentaminen Oy:n kanssa sopimuksen Valtioneuvoston linnan peruskorjaus- ja laajennushankkeen pohjarakennustöistä. Kreate toimii hankkeessa Constin kumppanina. Urakkasummaa ei julkisteta, mutta Kreate kirjaa summan kolmannen vuosineljänneksen tilauskantaansa.
Senaatti-kiinteistöt ja Consti allekirjoittivat aiemmin alkuvuonna hanketta koskevan kärkihankeallianssisopimuksen. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 195 miljoonaa euroa. Hanke käsittää Helsingin Senaatintorin laidalla sijaitsevan Valtioneuvoston linnan peruskorjauksen sekä mahdollisen laajennusosan toteuttamisen.
Kreaten urakka sisältää erittäin vaativia pohjarakennustöitä rakennushistoriallisesti arvokkaassa kohteessa. Työt käsittävät muun muassa perustusten vahvistamista, rakenteiden tuentaa, suihkupaalutusta sekä vaativia louhintatöitä.
– Valtioneuvoston linna on sekä kulttuurihistoriallisesti että teknisesti poikkeuksellisen vaativa kohde. Hankkeessa korostuvat erikoispohjarakentamisen osaaminen, tarkka suunnittelu sekä kyky toteuttaa vaativia töitä arvokkaassa ja suojellussa ympäristössä. Olemme tyytyväisiä saadessamme olla mukana mahdollistamassa tämän kansallisesti merkittävän hankkeen toteutusta yhdessä korjausrakentamiseen erikoistuneen Constin kanssa, sanoo Kreate Groupin toimitusjohtaja Timo Vikström.
Kreaten työt kohteessa alkavat syyskuussa 2026. Kokonaisuudessaan kohteen arvioidaan valmistuvan vuoden 2030 aikana.
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Yhteyshenkilöt
Timo VikströmToimitusjohtajaKreate Group OyjPuh:+358 400 740 057timo.vikstrom@kreate.fi
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Tietoja julkaisijasta
Kreate Group on Suomen johtavia infrarakentajia. Yhtiö toteuttaa sillat, radat, tiet ja tunnelit sekä tarjoaa ratkaisuja ympäristö-, pohja- ja erikoispohjarakentamiseen, kiertotalouteen sekä geoteknisiin tarpeisiin. Vaativien kohteiden erikoisosaaja panostaa kokonaisvaltaiseen laatuun ja kustannustehokkuuteen. Konsernin liikevaihto vuonna 2025 oli 315 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää yli 800 henkilöä. Kreate Group on listattu Nasdaq Helsinkiin.
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