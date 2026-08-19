Teemapäivässä sukelletaan robotiikan maailmaan Heurekassa 26.9.
10.9.2026 08:30:31 EEST | Tiedekeskus Heureka | Tiedote
Tiedekeskus Heurekassa tutustutaan lauantaina 26.9. klo 10–18 robotiikan ja ohjelmoinnin maailmaan. Teemapäivän ohjelma sopii kaikenikäisille ja samalla voi tutustua kaikkiin Heurekan näyttelyihin.
Työpajoissa ohjelmoidaan, rakennetaan ja testataan erilaisia robotteja. Lisäksi pohditaan, miten televisio toimii ja pelataan Heurekan omaa innovatiivista veivipallopeliä. Pulassa avaruudessa -audioseikkailussa lapset pääsevät avaruusmatkalle, jonka aikana tulee vastaan erilaisia haasteita, joista heidän on selviydyttävä yhdessä.
Teemapäivän aikana pääsee myös pelaamaan robotiikka-aiheista Kahoot!-peliä, ihailemaan Tarkkana!-tiedeteatteriesitystä ja lähtemään innoittajan johdolla tutkimusmatkalle Aurinkokuntaan Tiedettä pallolla -kohteella. Lisäksi päivän aikana järjestetään rottien ruokintanäytöksiä. Planetaariossa pyörii neljä erilaista elokuvaa: The Stellars – Tähtijengi, Metsän sydän, Asteroid Quest ja Recombination.
Pääsyliput maksavat näyttelyvaihtoaikana ennakkoon verkosta ostettuna aikuisille 18,40 € ja lapsille 5–17 v. sekä alennusryhmille 12,80 €. Paikan päältä ostettuna 20,80 € ja 15,20 €. Alle 5-vuotiaat pääsevät huoltajan mukana maksutta Heurekaan. Maksuvälineeksi hyväksytään myös Museokortti, Heureka Club -kortit, kulttuuriedut ja vapaaliput. Teemapäivä toteutetaan yhteistyössä Generation AI -hankkeen kanssa.
Lue lisää tapahtumasta ja sen ohjelmasta tapahtuman verkkosivuilta.
Lisätietoja tapahtumasta ja sen sisällöstä:
Tapahtumatuottaja Hanna Juutilainen, hanna.juutilainen@heureka.fi, puh. 040 9015 318
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tapahtumatuottaja Hanna Juutilainen, hanna.juutilainen@heureka.fi, puh. 040 9015 318
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Tiedekeskus Heureka Vantaan Tikkurilassa on monipuolinen elämyskokonaisuus, joka tarjoaa vuorovaikutteisia näyttelyitä, planetaarioelokuvia sekä tiedeohjelmia ja tapahtumia ympäri vuoden. Heureka jakaa oivaltamisen ilon noin 300 000 kävijän kanssa vuosittain ja kuuluu Suomen suosituimpiin vapaa-ajankeskuksiin.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Tiedekeskus Heureka
Heurekassa vilkas kesäsesonki19.8.2026 11:14:40 EEST | Tiedote
Tiedekeskus Heurekassa Vantaalla vieraili kesäsesonkina eli kesäkuun alusta elokuun puoleen väliin yli 100 000 kävijää. Heinäkuussa kävijäluku ylitti 56 000, joka on Heurekan historian kolmanneksi korkein luku heinäkuiden vertailussa.
Aikuisten NOX-tiedeillassa opitaan ruoasta ja ravinnosta Heurekassa 28.8.13.8.2026 08:23:33 EEST | Tiedote
Aikuisille suunnattu NOX-iltatapahtuma järjestetään Heurekassa perjantaina 28.8.2026 klo 18–23. Illan teemana on ruoka ja ravinto. Kaikki tapahtuman luennot ja työpajat käsittelevät teemoja erilaisista näkökulmista. Heurekan näyttelyt ja planetaario ovat avoinna koko tapahtuman ajan.
Lasten lääketieteen päivässä Heurekassa tutustutaan ambulanssiin ja paloautoon6.8.2026 08:38:33 EEST | Tiedote
Tiedekeskus Heurekassa järjestetään jälleen suosittu Lasten lääketieteen päivä lauantaina 22.8.2026 klo 10–18. Tapahtumassa on tarjolla paljon terveys-, hyvinvointi- ja lääketiedeaiheista ohjelmaa koko perheelle.
Heurekan näyttelyitä Portugaliin, Italiaan ja Belgiaan28.7.2026 10:49:06 EEST | Tiedote
Tiedekeskus Heureka on sopinut useamman näyttelynsä vuokraamisesta muihin Euroopan maihin. Syksyllä 2026 Superpuu-näyttely on menossa Lissaboniin ja Aivot narikasta! -näyttely Torinoon. Keväällä 2027 puolestaan Matkalla avaruudessa -näyttely siirtyy Heurekasta Mecheleniin, Belgiaan.
Heurekasta otetaan suora videopuheluyhteys ISS-avaruusasemalle 22.7.202615.7.2026 11:51:41 EEST | Tiedote
Tiedekeskus Heurekasta Vantaalta otetaan keskiviikkona 22.7. iltapäivällä suora videopuheluyhteys kansainväliselle ISS-avaruusasemalle. Puhelussa ranskalainen astronautti Sophie Adenot vastaa eurooppalaisilta lapsilta kerättyihin kysymyksiin. Saman päivän aikana Heurekassa järjestetään avaruusteemaista ohjelmaa. Tapahtumalla juhlistetaan Euroopan avaruusjärjestö ESA:n koordinoiman ESERO-toiminnan 20-vuotisjuhlavuotta. Median edustajilla on mahdollisuus tulla Heurekan auditorioon seuraamaan suoraa videopuheluyhteyttä ISS:n avaruusasemalle keskiviikkona 22.7.2026 noin klo 15.35–16.15 välillä. Ilmoittautumiset osoitteeseen media@heureka.fi
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme