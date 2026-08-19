Teemapäivässä sukelletaan robotiikan maailmaan Heurekassa 26.9.

Työpajoissa ohjelmoidaan, rakennetaan ja testataan erilaisia robotteja. Lisäksi pohditaan, miten televisio toimii ja pelataan Heurekan omaa innovatiivista veivipallopeliä. Pulassa avaruudessa -audioseikkailussa lapset pääsevät avaruusmatkalle, jonka aikana tulee vastaan erilaisia haasteita, joista heidän on selviydyttävä yhdessä.

Teemapäivän aikana pääsee myös pelaamaan robotiikka-aiheista Kahoot!-peliä, ihailemaan Tarkkana!-tiedeteatteriesitystä ja lähtemään innoittajan johdolla tutkimusmatkalle Aurinkokuntaan Tiedettä pallolla -kohteella. Lisäksi päivän aikana järjestetään rottien ruokintanäytöksiä. Planetaariossa pyörii neljä erilaista elokuvaa: The Stellars – Tähtijengi, Metsän sydän, Asteroid Quest ja Recombination.

Pääsyliput maksavat näyttelyvaihtoaikana ennakkoon verkosta ostettuna aikuisille 18,40 € ja lapsille 5–17 v. sekä alennusryhmille 12,80 €. Paikan päältä ostettuna 20,80 € ja 15,20 €. Alle 5-vuotiaat pääsevät huoltajan mukana maksutta Heurekaan. Maksuvälineeksi hyväksytään myös Museokortti, Heureka Club -kortit, kulttuuriedut ja vapaaliput. Teemapäivä toteutetaan yhteistyössä Generation AI -hankkeen kanssa.

Lue lisää tapahtumasta ja sen ohjelmasta tapahtuman verkkosivuilta.

Lisätietoja tapahtumasta ja sen sisällöstä:

Tapahtumatuottaja Hanna Juutilainen, hanna.juutilainen@heureka.fi, puh. 040 9015 318