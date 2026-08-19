Tiedekeskus Heureka

Teemapäivässä sukelletaan robotiikan maailmaan Heurekassa 26.9.

10.9.2026 08:30:31 EEST | Tiedekeskus Heureka | Tiedote

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Tiedekeskus Heurekassa tutustutaan lauantaina 26.9. klo 10–18 robotiikan ja ohjelmoinnin maailmaan. Teemapäivän ohjelma sopii kaikenikäisille ja samalla voi tutustua kaikkiin Heurekan näyttelyihin.

Robottikäsiä mustalla taustalla, keskellä vihreä teksti "Robotiikkaa".
Robotiikkaa-teemapäivä Heurekassa la 26.9.2026

Työpajoissa ohjelmoidaan, rakennetaan ja testataan erilaisia robotteja. Lisäksi pohditaan, miten televisio toimii ja pelataan Heurekan omaa innovatiivista veivipallopeliä. Pulassa avaruudessa -audioseikkailussa lapset pääsevät avaruusmatkalle, jonka aikana tulee vastaan erilaisia haasteita, joista heidän on selviydyttävä yhdessä.

Teemapäivän aikana pääsee myös pelaamaan robotiikka-aiheista Kahoot!-peliä, ihailemaan Tarkkana!-tiedeteatteriesitystä ja lähtemään innoittajan johdolla tutkimusmatkalle Aurinkokuntaan Tiedettä pallolla -kohteella. Lisäksi päivän aikana järjestetään rottien ruokintanäytöksiä. Planetaariossa pyörii neljä erilaista elokuvaa: The Stellars – TähtijengiMetsän sydänAsteroid Quest ja Recombination.

Pääsyliput maksavat näyttelyvaihtoaikana ennakkoon verkosta ostettuna aikuisille 18,40 € ja lapsille 5–17 v. sekä alennusryhmille 12,80 €. Paikan päältä ostettuna 20,80 € ja 15,20 €. Alle 5-vuotiaat pääsevät huoltajan mukana maksutta Heurekaan. Maksuvälineeksi hyväksytään myös Museokortti, Heureka Club -kortit, kulttuuriedut ja vapaaliput. Teemapäivä toteutetaan yhteistyössä Generation AI -hankkeen kanssa.

Lue lisää tapahtumasta ja sen ohjelmasta tapahtuman verkkosivuilta.

Lisätietoja tapahtumasta ja sen sisällöstä:

Tapahtumatuottaja Hanna Juutilainen, hanna.juutilainen@heureka.fi, puh. 040 9015 318

Avainsanat

robotiikkaohjelmointiheurekatyöpajat

Yhteyshenkilöt

Tapahtumatuottaja Hanna Juutilainen, hanna.juutilainen@heureka.fi, puh. 040 9015 318

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Tiedekeskus Heureka Vantaan Tikkurilassa on monipuolinen elämyskokonaisuus, joka tarjoaa vuorovaikutteisia näyttelyitä, planetaarioelokuvia sekä tiedeohjelmia ja tapahtumia ympäri vuoden. Heureka jakaa oivaltamisen ilon noin 300 000 kävijän kanssa vuosittain ja kuuluu Suomen suosituimpiin vapaa-ajankeskuksiin.

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Heurekasta otetaan suora videopuheluyhteys ISS-avaruusasemalle 22.7.202615.7.2026 11:51:41 EEST | Tiedote

Tiedekeskus Heurekasta Vantaalta otetaan keskiviikkona 22.7. iltapäivällä suora videopuheluyhteys kansainväliselle ISS-avaruusasemalle. Puhelussa ranskalainen astronautti Sophie Adenot vastaa eurooppalaisilta lapsilta kerättyihin kysymyksiin. Saman päivän aikana Heurekassa järjestetään avaruusteemaista ohjelmaa. Tapahtumalla juhlistetaan Euroopan avaruusjärjestö ESA:n koordinoiman ESERO-toiminnan 20-vuotisjuhlavuotta. Median edustajilla on mahdollisuus tulla Heurekan auditorioon seuraamaan suoraa videopuheluyhteyttä ISS:n avaruusasemalle keskiviikkona 22.7.2026 noin klo 15.35–16.15 välillä. Ilmoittautumiset osoitteeseen media@heureka.fi

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