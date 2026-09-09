Sitra käynnistää muutosneuvottelut

Sitra antoi henkilöstölleen ilmoituksen muutosneuvotteluista 10. syyskuuta 2026. Neuvottelut käynnistetään tuotannollisista ja toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvilla perusteilla. Neuvottelujen käynnistämisestä päätti Sitran hallitus kokouksessaan 4. syyskuuta.

Ilmoitetut muutosneuvottelut ovat osa Sitran perusteellista uudistamista, joka käynnistyi strategiauudistuksella vuonna 2024.

Muutosneuvotteluissa käsitellään Sitran kotimaantoimintojen organisointia uudelleen. Suunnitellun muutoksen tavoitteena on varmistaa, että Sitran käytettävissä olevat resurssit kohdistuisivat mahdollisimman vaikuttavasti toimintaympäristön muuttuviin tarpeisiin, ja että se pystyy reagoimaan myös toimintaympäristön muutoksesta syntyviin uusiin osaamistarpeisiin. Sitran tavoitteena on lisäksi muodostaa nykyistä selkeämpi toimintamalli.

”Kahdessa vuodessa toimintaympäristö on mullistunut ja yhteiskunnan odotukset Sitraa kohtaan ovat muuttuneet. Samalla on kasvanut myös ymmärryksemme siitä, mihin Sitran kannattaa kohdistaa työnsä. Kun kiritämme Suomea uudistumaan, Sitran on uudistuttava myös itse”, Sitran yliasiamies Atte Jääskeläinen sanoo.



Muutosneuvottelut jatkoa Sitran pitkäjänteiselle kehittämiselle

Neuvottelut kohdistuvat lähes koko Sitran kotimaantoimintaan. Neuvottelujen piirissä on 83 henkilöä. Sitran tavoitteena on vähentää kotimaantoiminnastaan 11 henkilötyövuotta. Vähennystarve perustuu Sitran hallituksen ja hallintoneuvoston asettamaan henkilöstötavoitteeseen. Lakkaavien työsuhteiden määrä täsmentyy neuvotteluissa.

Sitran kotimaantoiminnoissa työskentelee tällä hetkellä kaikkiaan 138 henkilöä. Tämä on henkilötyövuosina 131, koska osa työskentelee osa-aikaisissa työsuhteissa.

Neuvottelut käynnistyvät ensi viikolla ja kestävät vähintään kolme viikkoa, ellei neuvotteluissa toisin sovita.

Nyt ilmoitetut muutosneuvottelut jatkavat Sitran pitkäjänteistä työtä toiminnan kehittämiseksi. Kyseessä ovat Sitran nykyiseen strategiaan liittyvät kolmannet muutosneuvottelut. Kevään 2024 strategiauudistuksen yhteydessä vähennettiin erityisesti keskijohtoa ja järjestettiin Sitran sisältötoiminnot kokonaan uudelleen. Keväällä 2025 muutosneuvottelujen piirissä olivat Sitran yhteiset toiminnot, joista vähennettiin 40 % toimintojen henkilöstöstä.



Sitra on ohjannut varoja viime vuosina erityisesti rahoitukseen sekä päättänyt 50 miljoonan euron erityispanostuksesta julkisen sektorin tuottavuuden parantamiseen dataa ja tekoälyä hyödyntämällä. Lisäksi se sijoittaa 150 miljoonaa euroa suomalaisten yritysten kasvuun kotimaisten pääomasijoitusrahastojen kautta.

Eduskunta perusti Sitran vuonna 1967 rakentamaan tulevaisuuden menestyvää Suomea. Rahaston tehtävä on Suomen hyvinvoinnin edistäminen ja talouden kasvun vauhdittaminen luonnon kantokyvyn rajoissa. Sitra ei käytä rahaa valtion budjetista. Se hankkii varat toimintaansa pääosin sijoitusmarkkinoilta.