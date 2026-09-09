Järjestöjen hyvinvointityön valtionavustushaun painopisteet valittu – aikataulu ja avustusohjeet tarkentuvat
10.9.2026 09:05:19 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue tulee hakemaan valtionavustusta keskisuomalaisten sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaan, sekä heidän tekemäänsä terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyöhön. Hyvinvointialueille ja Helsingin kaupungille tulee haettavaksi yhteensä 25 miljoonan euron valtionavustus. Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan keskiviikon 9.9. kokouksen lisälistalla oli käsiteltävänä valtionavustuksen painopisteet.
— Halusimme tuoda painopisteet päätöksentekoon jo ennen valtakunnallisen hakuilmoituksen julkaisua, sillä näin saamme haun nopeammin auki ja turvattua järjestöille pidemmän valmistautumisajan, kertoo järjestökoordinaattori Arto Lampila.
Valtionavustusta tullaan käyttämään pääasiassa kohtaavaan työhön. Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta päätti kokouksessaan valtionavustushankkeen Keski-Suomen alueelliset painopisteet:
1. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistäminen
- Nuorten syrjäytymisen ehkäisy, työ- ja toimintakyvyn tuki
- Vanhemmuuden tuki
2. Työikäisten hyvinvoinnin edistäminen
- Työkyvyn tuki
- Tuki elämän murros- ja kriisitilanteissa
3. Ikääntyneiden hyvinvoinnin edistäminen
- Digitaalisen osallisuuden ja turvallisuuden vahvistaminen
- Toimintakyvyn vahvistaminen
Lisäksi kaikille yhteisiä painopisteitä ovat:
- terveellisten elämäntapojen edistäminen
- mielenterveyden edistäminen
- väkivallan ja itsemurhien ehkäisy
- syrjäytymisen ehkäisy
— Valtionavustuksen painopisteiden valinnassa on hyödynnetty hyvinvointialueen palveluiden, kuntien sekä muiden sidosryhmien kanssa käytyjä neuvotteluita, joita on käyty alueellisen hyvinvointisuunnitelman laadinnan yhteydessä. Valinnassa on huomioitu käytettävissä oleva väestön hyvinvointia kuvaava indikaattoritieto, järjestökentän tarpeet sekä hyvinvointialueen strategiset painopisteet, kuvaa palvelujohtaja Nina Peränen hyvinvointi ja kumppanuudet palvelualueelta.
Hakuaika ja ohjeet tarkentuvat
Keski-Suomen hyvinvointialue avaa haun heti, kun sosiaali- ja terveysministeriö tiedottaa aiheesta ja julkaisee tarkemmat ohjeet valtionavustuksen hakuun. Ennakkotiedon mukaan haku avautuisi syyskuussa ja hakuaika tulisi olemaan kuusi viikkoa. Päätökset saataisiin alkuvuodesta 2027.
Haun avautuessa järjestöille avataan sähköinen lomake, jonka kautta järjestöt voivat esittää hankeideaansa osaksi valtionavustushakua. Keski-Suomen hyvinvointialue kokoaa painopisteiden pohjalta esityksen siitä, mitkä hankeideat vastaavat painopisteitä parhaiten. Ehdotuksia arvioitaessa käydään keskustelua hyvinvointialueen palveluiden kanssa ja sovelletaan samoja pisteytyskriteereitä kuin toiminta-avustushaussa.
Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan on tarkoitus tehdä päätös valtionavustukseen esitettävistä hankkeista viimeistään marraskuussa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Nina Peränen, palvelujohtaja, hyvinvointi ja kumppanuudet, nina.peranen@hyvaks.fi, p. 0505946783
Arto Lampila, järjestökoordinaattori, arto.lampila@hyvaks.fi, p.0503125271
Viestinnän yhteyshenkilö: Marika Laiho, marika.laiho@hyvaks.fi, p. 040 352 3467
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
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