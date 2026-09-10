Luonnonmaan Sokon alueen tontit tarjouskilpailussa 15.9.–30.10.
10.9.2026 10:21:46 EEST | Naantalin kaupunki | Tiedote
Naantalin Luonnonmaan uuden Sokon alueen reilunkokoiset ja luonnonläheiset tontit tulevat avoimeen tarjouskilpailuun 15.9. Tontit sijaitsevat Luonnonmaan saaren länsiosassa Särkänsalmen läheisyydessä.
Alueelle on kaavoitettu yhteensä 16 omakotitonttia sekä kaksi yhtiömuotoiseen asumiseen tarkoitettua korttelia. Näistä yhdeksän omakotitalotonttia asetetaan tarjouskilpailuun 15.9.–30.10.2026. Tonttien luovuttamisesta tarjousten perusteella päätetään Naantalin kaupunginhallituksessa 9.11.2026.
Omakotitonttien pinta-alat vaihtelevat 1.500 m² - n. 2.200 m² välillä. Rakennusoikeutta tonteilla on asuinrakennuksella 200–250 krs-m², minkä lisäksi rakennusoikeutta on 50 krs-m² talousrakennukselle.
Lisäksi alueelle on kaavoitettu kaksi yhtiömuotoiseen asumiseen tarkoitettua AP-korttelia.
Etäisyys Sokosta Naantalin keskustaan on noin seitsemän kilometriä ja Turun keskustaan noin 20 kilometriä. Lähiseudun palveluista noin kilometrin etäisyydellä on Kultaranta Resortin venesatama-alue ravintoloineen sekä vuonna 2026 avattu Sale-lähikauppa. Tonttien pohjoispuolelle sijoittuu laaja Kultarannan Kuru-retkeilyreittialue.
Lisätietoa Sokon tonteista ja tarjouskilpailusta päivitetään kaupungin verkkosivuille.
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Yhteyshenkilöt
Matti KotiniemimaankäyttöinsinööriNaantalin kaupunkiPuh:040 620 5494matti.kotiniemi@naantali.fi
Naantalin maankäyttöosaston palvelupisteNaantalin kaupunkiPuh:044 733 4753mittausosasto@naantali.fi
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Naantalin kaupunki
Naantali on perustettu jo 1400-luvulla. Se on viehättävä ja kasvava yli 20 000 asukkaan kaupunki Varsinais-Suomessa. Merellisyys on vahvasti läsnä kaupungin arjessa: Naantaliin kuuluu 1 000 saarta ja 1 000 kilometriä rantaviivaa. Naantalissa voi valita, asuuko kaupungissa vai saaristossa – meillä jokainen pääsee nauttimaan vahvasta yhteisöstä, hyvistä palveluista ja ainutlaatuisista kulttuuri- ja virkistysmahdollisuuksista.
Naantali on yrittäjämyönteinen ja kehittyvä satamakaupunki. Sujuvat liikenneyhteydet maitse ja meritse tukevat elinvoimaista arkea ja yritystoimintaa: kaupungissa toimii jo yli 1 600 yritystä.
Naantalissa on tilaa kasvaa ja ilo olla.
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