Naantalin kaupunki

Luonnonmaan Sokon alueen tontit tarjouskilpailussa 15.9.–30.10.

10.9.2026 10:21:46 EEST | Naantalin kaupunki | Tiedote

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Naantalin Luonnonmaan uuden Sokon alueen reilunkokoiset ja luonnonläheiset tontit tulevat avoimeen tarjouskilpailuun 15.9. Tontit sijaitsevat Luonnonmaan saaren länsiosassa Särkänsalmen läheisyydessä.

Ilmakuva Sokon alueesta. Taustalla merta.
Sokon alueen tontit sijaitsevat lähellä luontoa ja merta kehittyvällä Luonnonmaan saarella. Alueen reilut tontit sijaitsevat lähellä palveluita. Veijo Lindgren

Alueelle on kaavoitettu yhteensä 16 omakotitonttia sekä kaksi yhtiömuotoiseen asumiseen tarkoitettua korttelia. Näistä yhdeksän omakotitalotonttia asetetaan tarjouskilpailuun 15.9.–30.10.2026. Tonttien luovuttamisesta tarjousten perusteella päätetään Naantalin kaupunginhallituksessa 9.11.2026. 

Omakotitonttien pinta-alat vaihtelevat 1.500 m² - n. 2.200 m² välillä. Rakennusoikeutta tonteilla on asuinrakennuksella 200–250 krs-m², minkä lisäksi rakennusoikeutta on 50 krs-m² talousrakennukselle.  

Lisäksi alueelle on kaavoitettu kaksi yhtiömuotoiseen asumiseen tarkoitettua AP-korttelia.

Etäisyys Sokosta Naantalin keskustaan on noin seitsemän kilometriä ja Turun keskustaan noin 20 kilometriä. Lähiseudun palveluista noin kilometrin etäisyydellä on Kultaranta Resortin venesatama-alue ravintoloineen sekä vuonna 2026 avattu Sale-lähikauppa. Tonttien pohjoispuolelle sijoittuu laaja Kultarannan Kuru-retkeilyreittialue.

Lisätietoa Sokon tonteista ja tarjouskilpailusta päivitetään kaupungin verkkosivuille.

Avainsanat

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Kuvat

Ilmakuva Sokon alueesta. Taustalla merta.
Sokon alueen tontit sijaitsevat lähellä luontoa ja merta kehittyvällä Luonnonmaan saarella. Alueen reilut tontit sijaitsevat lähellä palveluita.
Veijo Lindgren
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Kaavakuva tonteista.
Naantalin kaupunki
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Katualue, etualalla katupenkki.
Alueelle on jo valmistunut teitä ja leikkipuisto.
Naantalin kaupunki
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Katualue ja metsää kaavoitetulla asuinalueella.
Sokkoon on jo rakennettu teitä.
Ida Johansson/ Naantalin kaupunki
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Naantalin kaupunki

Naantali on perustettu jo 1400-luvulla. Se on viehättävä ja kasvava yli 20 000 asukkaan kaupunki Varsinais-Suomessa. Merellisyys on vahvasti läsnä kaupungin arjessa: Naantaliin kuuluu 1 000  saarta ja 1 000 kilometriä rantaviivaa. Naantalissa voi valita, asuuko kaupungissa vai saaristossa – meillä jokainen pääsee nauttimaan  vahvasta yhteisöstä, hyvistä palveluista ja ainutlaatuisista kulttuuri- ja virkistysmahdollisuuksista. 

Naantali on yrittäjämyönteinen ja kehittyvä satamakaupunki.  Sujuvat liikenneyhteydet maitse ja meritse tukevat elinvoimaista arkea ja yritystoimintaa: kaupungissa toimii jo yli 1 600 yritystä. 

Naantalissa on tilaa kasvaa ja ilo olla.

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