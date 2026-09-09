Kansainvälisesti palkittu kuvittaja Roger Mello tuo näyttelyn ja työpajan Espooseen

Roger Mello on kuvittanut yli 100 kirjaa, joista hän on kirjoittanut osan itse. Kuvitukset ovat tuoneet brasilialaista kulttuuria, kansanperinnettä ja luontoa lukijoiden ulottuville eri puolilla maailmaa monilla kielillä. Brasilian poikkeuksellisen monimuotoinen kasvisto ja eläimistö kulkee Mellon tuotannossa punaisena lankana.



Taiteilija on saanut laajasti kansainvälistä tunnustusta ympäri maailmaa. Vuonna 2014 Roger Mello teki historiaa ensimmäisenä latinalaisamerikkalaisena kuvittajana, joka palkittiin Hans Christian Andersen -palkinnolla. Hans Christian Andersen -palkinto on yksi maailman arvostetuimmista lasten- ja nuortenkirjallisuuden tunnustuksista.



KulttuuriEspoolla oli tilaisuus päästä haastattelemaan kuvittajaa. Haastattelun voi lukea espoo.fi-sivulta.



Koko perheen brasilialainen elämys

Lasten kulttuurikeskus Auroran KellariGalleriassa nähtävässä Diversidade Secreta - Salainen monimuotoisuus - näyttelyssä 18.9.–17.10.2026 on esillä Roger Mellon kuvituksia valituista lastenkirjoista sekä teoksia, jotka pohjautuvat hänen visuaalisiin kertomuksiinsa. Esimerkiksi Kolibrí, Espinho de Arraia, Ossos do Ofício ja Carvoeirinhos. Lapsuus, identiteetti, muisti ja luonto ovat teosten keskeisiä teemoja. Näyttelyyn on vapaa pääsy ja se on auki ma-pe klo 9–16 sekä la klo 10 –13.



Roger Mello pitää myös Salainen monimuotoisuus -työpajan Aurorassa lauantaina 19.9. klo 11 –13. Työpajassa keksitään kaikenlaisia hahmoja, kuvia, muotoja ja kohtaamisia ideoiden, salaisuuksien, tarinoiden ja omien juurien inspiroimina. Nonstop-työpaja pidetään englanniksi/portugaliksi Auroran Taidetalossa (suositusikä 4-vuotiaille ja sitä vanhemmille). Pajaan on vapaa pääsy.

Roger Mello on suunnitellut monikulttuurisen Kolibrí Festivaalin 2026 visuaalisen ilmeen. Festivaalin tuottaa Kulttuurikeskus Ninho ry, joka juhlii 10-vuotista taivaltaan ja on viimeisen vuosikymmenen ajan tehnyt työtä monimuotoisemman ja monikielisemmän lastenkulttuurin edistämiseksi Suomessa.

Lue lisää Auroran näyttelystä Kolibrí Festivaalin verkkosivuilta:

Roger Mellon kuvataidenäyttely - Kolibrí Festivaali



Näyttely on Kulttuurikeskus Ninho ry:ntuotantoa, ja sen toteutumisen ovat mahdollistaneet Brasilian Suomen-suurlähetystö, Instituto Guimarães Rosa Helsingissä, Lastenkulttuurikeskus Aurora, Espoon kaupunki, Helsingin kaupunki, Taike, Svenska kulturfonden sekä Brasileiros na Finlândia ry.





World-class illustrator Roger Mello is bringing his exhibition and workshop to Espoo