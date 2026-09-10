Oma Häme ottaa käyttöön uuden tasopalkkajärjestelmän

Aluehallitus käsittelee maanantaina 14. syyskuuta SOTE-sopimuksen uuden tasopalkkajärjestelmän käyttöönottoa. Tasopalkkajärjestelmä on valtakunnallisesti velvoittava, ja se otetaan käyttöön 1. lokakuuta 2026. SOTE-sopimus on sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön työ- ja virkaehtosopimus, jota noudatetaan hyvinvointialueilla.

Uusi tasopalkkajärjestelmä korvaa SOTE-sopimuksen nykyisen tehtävän vaativuuden arviointiin perustuvan järjestelmän. Palkkauksen perusteena tarkastellaan jatkossa tehtävän edellyttämää osaamista ja vastuuta sekä niiden tasoa. Arviointi kohdistuu tehtävään, ei yksittäisen työntekijän henkilökohtaiseen osaamiseen.

Oma Hämeessä uuden järjestelmän valmistelu aloitettiin alkuvuonna 2026. Palkkausjärjestelmä on rakennettu yhdessä henkilöstön edustajien kanssa palkkaustyöryhmässä neuvotellen. Palkkaustyöryhmässä on käyty läpi valtakunnallisesti määritellyt tasokriteerit ja muodostettu yhteistä näkemystä siitä, mitä ne tarkoittavat Oma Hämeessä ja miten niitä sovelletaan käytännössä. Tehtävät sijoitetaan niiden edellyttämän osaamisen ja vastuun mukaisille tasoille.

Viranhaltijan tai työntekijän palkka ei voi laskea tasopalkkajärjestelmään siirtymisen vuoksi. Oma Hämeessä nykyiset palkat ylittävät pääosin uuden järjestelmän valtakunnalliset peruspalkat, joten kaikkien työntekijöiden palkkaan ei tule muutosta.

Oma Hämeessä on edelleen palkkaeroja joissakin yhtä vaativissa tehtävissä, koska hyvinvointialuetta edeltäneissä organisaatioissa on ollut käytössä erilaisia palkkatasoja. Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönoton myötä näitä aletaan yhteensovittamaan valtakunnallisesti sovittujen järjestelyerien avulla. Järjestelyerien käytöstä neuvotellaan henkilöstön edustajien kanssa sen jälkeen, kun aluehallitus on vahvistanut järjestelmän käyttöönoton. Tavoitteena on saada järjestelyerillä korotetut palkat maksuun loppuvuoden aikana, takautuvasti 1. lokakuuta alkaen.

Aluehallitukselle esitetään, että se hyväksyy SOTE-sopimuksen tasopalkkajärjestelmän käyttöönoton 1. lokakuuta alkaen ja valtuuttaa henkilöstöjohtajan vahvistamaan yhteistoiminnassa neuvotellut paikalliset tasokuvaukset ja tasolisät.

Hyvinvointialan yleisen virka- ja työehtosopimuksen (HYVTES) tasopalkkajärjestelmän valmistelu on Oma Hämeessä käynnissä ja se otetaan käyttöön 1.1.2027.