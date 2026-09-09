Sijaisperheitä tarvitaan jatkuvasti – VAKElla kilpailukykyiset palkkiot

Perhehoitajia haetaan jatkuvasti vantaalaisille ja keravalaisille lapsille ja nuorille. Tällä hetkellä alueella on tarvetta erityisesti pitkäaikaisille sijaisperheille, erityisesti lähialueilla asuville sijaisperheille vauvoille ja pienille lapsille sekä myös nuorille, kertoo Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen (VAKE) perhehoidon koordinaattori Pia Pajari.

Monenlaiset ihmiset ja perheet voivat hakea perhehoitajiksi. Perhehoitajana voivat toimia esimerkiksi monilapsiset perheet, lapsettomat tai samaa sukupuolta olevat vanhemmat. Myös itsellinen perhehoitajuus on mahdollista. Perhehoitajalta vaaditaan vakaata elämäntilannetta, mahdollisuutta sitoutua lapseen pidemmäksi aikaa sekä tilaa kotona, Pajari selventää. ”Haastattelemme kaikki perhehoitajiksi hakevat ja valitut saavat meiltä kattavan ennakkovalmennuksen sekä tukea uuteen elämänvaiheeseen” Pajari jatkaa.

VAKElla kilpailukykyiset korvaukset perhehoitajille

Lasten ja nuorten perhehoidolla tarkoitetaan sitä, että lastensuojelun kodin ulkopuolelle sijoittama lapsi muuttaa asumaan sijaisperheeseen. Sijoitetusta lapsesta tulee usein ajan myötä perheenjäsen sijaisperheeseen, mutta hän tapaa usein myös omia vanhempiaan säännöllisesti. Sijoitus päättyy viimeistään lapsen täytettyä 18 vuotta, mutta se voi päättyä myös lapsen muuttaessa takaisin vanhempiensa tai vanhempansa luokse.

Perhehoito ei ole työsuhteista toimintaa, vaan Vantaan ja Keravan hyvinvointialue maksaa perhehoitajille palkkion sekä kulukorvauksia, jotka riippuvat perheen ja sijoitetun lapsen tilanteesta. Hoitopalkkio kotona olevalle perhehoitajalle voi olla jopa yli 1900 euroa kuukaudessa, jonka lisäksi maksetaan kulukorvaus. ”Vaikka nykyiset perhehoitajamme kertovat perhehoidon olevan elämäntapa, meille VAKEssa on tärkeä maksaa heille myös kilpailukykyistä korvausta tärkeästä työstään” Pajari toteaa.

Hakeminen sijaisperheeksi on tehty helpoksi

Sijaisperheenä toimimisesta kiinnostuneet voivat ilmoittautua Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen järjestämään infotilaisuuteen perhehoidosta 14.9. tai jättää yhteydenottopyynnön hyvinvointialueen verkkosivuilta. Infotilaisuuteen osallistuminen tai yhteystietojen antaminen eivät sido ennakkovalmennukseen osallistumiseen tai perhehoitajaksi ryhtymiseen.