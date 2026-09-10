Hoiva-asumiseen soveltuva tontti myynnissä Vaasassa
10.9.2026 10:05:39 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Asemakaavoitettu tontti tarjoaa mahdollisuuden toteuttaa monipuolista hoiva-asumista hyvien liikenneyhteyksien ja palveluiden äärelle Metsäkallioon. Vaasan kaupunki pyytää tontista tarjouksia hoiva-alan toimijoilta viimeistään 2.10.2026.
Tontille voi rakentaa esimerkiksi ryhmäkoteja, tukiasuntoja tai kuntouttavaa asumista. Tontti sijaitsee osoitteessa Metsäkallionkatu 23. Pinta-ala on 3303 m² ja asemakaavan mukainen rakennusoikeus 1000 kerrosneliömetriä.
Minimihinta tontille on 240 000 euroa. Tontti voidaan myös vuokrata, jolloin vuokran määrä lasketaan annetun tarjouksen perusteella. Vuokra-aika on 50 vuotta.
Korkein tarjous voittaa
Tarjouksia voi jättää perjantaihin 2.10.2026 klo 15.00 saakka postitse tai sähköpostitse kirjaamoon.
Tarjoajan tulee olla hoiva-alan toimija. Huomioon otetaan vain tarjoukset, joissa on konkreettinen euromääräinen hinta ilman maksu- tai muita ehtoja.
Tarjouksen lisäksi hakijan tulee toimittaa:
- alustava asemapiirros ja julkisivupiirustukset
- suunnitelma rakentamisaikataulusta
- tarjoajan referenssitiedot
- selvitys rakennuksien energiatehokkuudesta ja lämmitysjärjestelmästä sekä alustava selvitys toimenpiteistä, joilla toteutetaan vähähiilisyys.
Tontti myydään tai vuokrataan korkeimman tarjouksen tehneelle.
Myös suunnitelmat arvioidaan
Vaasan kaupunginhallitus päättää tontin myymisestä tai vuokraamisesta tarjousajan päätyttyä. Kaupunki pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä annetut tarjoukset.
Kaupunki arvioi tarjousten lisäksi suunnitelmien toteuttamiskelpoisuuden. Tontin myyminen tai vuokraaminen edellyttää, että kaupunki hyväksyy tarjoajan toimittaman asemapiirroksen ja julkisivupiirustukset.
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Yhteyshenkilöt
Per BengsMaankäyttöinsinööriPuh:0400684373per.bengs@vaasa.fi
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Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.
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