Hoiva-asumiseen soveltuva tontti myynnissä Vaasassa

Kutsu ja tiedote: Valokuvataiteilija Marja Pirilän laaja Camera Obscura -näyttely Kuntsin modernin taiteen museossa – Tiedotustilaisuus pe 18.9.2026 klo 10 8.9.2026 12:30:05 EEST | Tiedote

MEDIAKUTSU Tervetuloa Marja Pirilä – Camera Obscura -näyttelyn tiedotustilaisuuteen perjantaina 18.9.2026 klo 10 Kuntsin modernin taiteen museossa, os. Sisäsatama, 65100 Vaasa. Tilaisuudessa ovat paikalla taiteilija Marja Pirilä ja näyttelypäällikkö Maaria Salo Vaasan museoista. Tervetuloa näyttelyn avoimiin avajaisiin perjantaina 18.9. klo 18–20 Kuntsin modernin taiteen museossa. Haastattelumahdollisuudet ja lisätietoa: Näyttelypäällikkö Maaria Salo, Vaasan museot, p. +358 40 3537377, maaria.salo@vaasa.fi Haastatteluita voi sopia tiedotustilaisuuden jälkeen. Median edustajat voivat halutessaan varata erillisen ajan näyttelyyn tutustumista varten. Tiedotuskuvat: https://kuvapankki.vaasa.fi/s/o/HJNaZwscjxe4ZWjk TIEDOTE Valokuvataiteilija Marja Pirilän laaja Camera Obscura -näyttely Kuntsin modernin taiteen museossa Suomalaisen valokuvataiteen keskeisimpiin nimiin kuuluva Marja Pirilä tuo laajan yksityisnäyttelynsä Camera Obscura Kuntsin modernin taiteen museoon. Näyttely on esillä 19.9.