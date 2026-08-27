Haaga-Helian uusi RestoCamp avautuu Mall of Triplaan

RestoCamp toimii matkailu-, ravitsemis- ja tapahtuma-alan nykyisten ja tulevien osaajien kohtaamispaikkana. Oppimisympäristö sijaitsee Mall of Triplassa Haaga-Helian Pasilan kampuksen välittömässä läheisyydessä keskellä kaupunkikeskusta hotellien, ravintoloiden ja kulttuuripalvelujen yhteydessä.



– RestoCampissa opiskelu tapahtuu aidon työelämän kaltaisessa ympäristössä. Tilat sisältävät muun muassa opetuskeittiöitä, ravintola- ja kahvilatiloja, tapahtuma- ja näyttelytiloja sekä opetukseen ja yhteisölliseen työskentelyyn tarkoitettuja tiloja, kertoo Haaga-Helian restonomikoulutuksen tutkintojohtaja Risto Karmavuo.

Uuden oppimisympäristön tavoitteena on vahvistaa opiskelijoiden työelämävalmiuksia ja lisätä yhteistyötä alan yritysten ja muiden kumppaneiden kanssa. Keskeinen sijainti tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden oppia ja verkostoitua keskellä matkailu-, ravitsemis- ja tapahtuma-alan toimintaympäristöä.

RestoCampin käyttöönoton myötä Haaga-Helian matkailu-, ravitsemis- ja tapahtuma-alan koulutus siirtyi syksyllä 2026 Haagan kampukselta uusiin tiloihin Pasilaan. Samalla Haaga-Helia luopui Haagan kampuksesta.

RestoCampin avajaisia vietetään 15.9.2026. Avajaisissa paljastetaan myös RestoCampin ensimmäinen taidelahjoitus Taidekeskus Salmelalta.