Huoli kannattaa ottaa puheeksi ajoissa – itsemurhien ehkäisy kuuluu meille kaikille
10.9.2026 10:29:48 EEST | Oma Häme | Tiedote
Itsemurhien ehkäisypäivänä 10.9. korostetaan, että hankalien tunteiden jakaminen on tärkeää ja avun hakeminen ajoissa voi pelastaa henkiä. Oma Häme ja useat järjestöt tarjoavat matalan kynnyksen tukipalveluita mielenterveyden haasteisiin. Apua on aina saatavilla, eikä huolia tarvitse kantaa yksin.
Itsemurhien ehkäisypäivää vietetään 10.9. Päivä muistuttaa siitä, että vaikeistakin ajatuksista voi ja kannattaa puhua. Läheisen huoli on syytä ottaa vakavasti, ja apua kannattaa hakea mahdollisimman varhain.
Mielen kriisi ei aina näy ulospäin. Ihminen voi jatkaa tavallista arkeaan, käydä töissä tai koulussa ja tavata muita, vaikka oma tilanne tuntuisi hyvin raskaalta. Siksi kohtaamisilla ja uskalluksella kysyä voinnista voi olla suuri merkitys.
– Itsetuhoisista ajatuksista saa kysyä suoraan. Kysymällä ei aiheuteta itsetuhoisuutta, mutta kysymys voi avata mahdollisuuden kertoa tilanteesta ja saada apua. Tärkeintä on kuunnella rauhallisesti, ottaa ihmisen kokemus vakavasti ja auttaa hänet tuen piiriin, sanoo tulosaluejohtaja Paula Turunen Oma Hämeestä.
Apua ei tarvitse hakea vasta silloin, kun tilanne on kriisiytynyt
Pitkittynyt kuormitus, yksinäisyys, vaikeat elämäntilanteet ja mielenterveyden ongelmat voivat kasautua vähitellen. Avun hakemista voi kuitenkin vaikeuttaa ajatus siitä, että pitäisi pärjätä itse tai että oma tilanne ei olisi riittävän vakava.
Oma Hämeessä halutaan madaltaa kynnystä hakea apua jo silloin, kun oma tai läheisen vointi alkaa huolestuttaa.
– Avun pyytämiselle ei tarvitse odottaa oikeaa hetkeä tai sitä, että osaisi itse määritellä, kuinka vakavasta tilanteesta on kyse. Jos omasta tai läheisen voinnista herää huoli, siitä kannattaa puhua. Ammattilainen auttaa arvioimaan tilannetta ja sitä, millaista tukea tarvitaan, Paula Turunen sanoo.
Myös läheisellä voi olla tärkeä rooli. Jos läheisen käytös muuttuu, hän vetäytyy, vaikuttaa toivottomalta tai puhuu siitä, ettei jaksa, asiaa ei tarvitse yrittää ratkaista yksin. Voi pysähtyä, kuunnella ja auttaa ottamaan yhteyttä ammattilaiseen.
Mistä saa apua Kanta-Hämeessä?
Kaikissa mielenterveyteen liittyvissä asioissa voi matalalla kynnyksellä ottaa yhteyttä Oma Hämeen mielenterveyspalveluiden ensilinjaan.
Tukea mielenterveyden haasteisiin saa myös järjestöiltä:
- Kriisikeskus Hämeenlinnasta tarjoaa keskusteluapua elämäntilannekriiseissä
- Finfami Kanta-Hämeen mielenterveysomaiset ry tarjoaa tukea mielenterveyden haasteista kärsivien läheisille
- Mielenterveyden keskusliiton anonyymissä chatissa voi keskustella erialisista mielenterveteen liittyvistä asioista
- Mieli ry:n kriisipuhelimesta saa kertaluonteista keskusteluapua joka päivä
- Riihimäen ja Hämeenlinnan Ohjaamoista 12–29-vuotialle on tarjolla kertaluontoista tukea Walk in-terapian ammattilaisilta
- Sekasin chatissa nuoret voivat keskustella nimettömänä mieltä painavista asioista
Jos henkilö on välittömässä hengenvaarassa tai on syytä epäillä akuuttia itsemurhavaaraa, soita hätänumeroon 112.
Itsemurhien ehkäisypäivän tärkeä viesti on yksinkertainen: vaikeankin hetken keskellä apua on saatavilla. Huolen kanssa ei tarvitse jäädä yksin.
Yhteyshenkilöt
Paula TurunenMielenterveys- ja päihdepalvelujen tulosaluejohtajaPuh:0407234155paula.turunen@omahame.fi
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