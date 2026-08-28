Lotta-Sofia Saahkon Suomen Lappiin sijoittuva lastenkirja ilmestyy suurelta brittikustantajalta
10.9.2026 13:58:32 EEST | Tammi | Tiedote
Kirjailija Lotta-Sofia Saahko on solminut harvinaisen kahden kirjan sopimuksen suuren brittikustantamon kanssa. Saahkon suoraan englanniksi kirjailijanimellä Lottie Saahko kirjoittama lastenromaani Lumi and the Wolf ilmestyy Hachetten julkaisemana 24.9.2026. Kustantamo panostaa teokseen näyttävästi markkinoinnissa ja kirjakiertueen muodossa. Kirjan suomennos ilmestyy Tammen julkaisemana helmikuussa 2027 nimellä Ystäväni susi. Suomen Lappiin sijoittuvan teoksen käännösoikeudet on myyty 10 maahan jo ennen sen ilmestymistä.
”Olen aina haaveillut siitä, että näkisin kirjani Lontoossa kirjakaupan hyllyillä”, Lotta-Sofia Saahko kertoo. ”Kirjoitin monta käsikirjoitusta englanniksi ennen kuin kustannussopimus nappasi. Olen ylpeä, että juuri tämä kirja valikoitui, sillä kirjan tarinassa pääsen kertomaan maailmalle Suomesta. Juoni johdattelee lukijan kotimaani parhaiden puolien pariin: luonto, villieläimet ja kauniit vuodenajat. Päähenkilöt seikkailevat suden kanssa Lapin maisemissa. Kirjasarjan jatko-osissa pääsen kertomaan myös Suomen muista alueista ja vuodenajoista!”
Hachette on yksi maailman isoimmista, ns. ’Big Five’ -kustantamoista. Kustantaja Will Servers kuvailee Saahkon kirjaa näin: ”Lumin sydäntä liikuttava tarina on harvinaisuus: vetävä teos, joka tuntuu heti klassikolta. Se on samalla lumoava ja liikuttava, täynnä seikkailua ja kaunista kuvailua, eeppinen ja kotoisa. Tarina vie mennessään heti ensimmäiseltä sivulta ja jää mieleen ikiajoiksi. Lumi and the Wolf aloittaa tämän meille uuden ja inspiroivan tarinankertojan matkan.”
”Suomessa minut tunnetaan kirjojeni, sosiaalisen median ja tv-työni ansiosta, mutta Britanniassa olen aloitteleva kirjailija. Siksi matkustin tänä vuonna ympäri maata, vierailin 150 kirjakaupassa ja esittelin kirjakauppiaille syyskuussa julkaistavan kirjani ja itseni”, Saahko kertoo.
Suomalaiskustantaja Tammi on julkaissut Saahkolta kuuden vuoden aikana yhteensä 14 lasten- ja aikuistenkirjaa. Tammen lasten- ja nuortenkirjallisuuden kustantaja Saara Tiuraniemi iloitsee Saahkon kansainvälisestä menestyksestä: ”On ollut hienoa seurata Lotan uraa, sillä Tammi on ollut hänen emoaluksensa kustantamomaailmassa uran alusta eli vuodesta 2020 saakka. Ihailen sitä, miten Lotta on näiden vuosien aikana suomalaisen sisukkaasti ja pitkäjänteisesti luonut kirjailijanuraansa. Hän on tehnyt valtavasti töitä rakentaakseen itselleen paikkaa kirjallisuuden maailmassa myös kansainvälisesti. Tämän kirjan myötä Lotta debytoi myös kuvittajana.”
Saahko on kirjoittanut Lumi and the Wolf -teoksen suoraan englannin kielelle. Suomeksi sen kääntää maineikas suomentaja Kaisa Kattelus. ”Kansainvälistymisen myötä on yhä enemmän Lotan kaltaisia ihmisiä, jotka suomen lisäksi kirjoittavat sujuvasti muillakin kielillä. Meille kotimaisille kustantajille tämä antaa uusia mahdollisuuksia”, Tiuraniemi sanoo.
Saahkon englanninkieliset kirjailijasivut: www.lottiesaahko.com
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:
Johanna Harkkila | Viestintäpäällikkö | Tammi | +358 41 4497274 | johanna.harkkila@tammi.fi
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