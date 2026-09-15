Helsinki vahvistaa yhdenvertaisuutta liikuntapaikoillaan turvallisemman tilan periaatteilla

Helsingin uimahalleissa, liikuntahalleissa, kunto- ja voimailusaleissa sekä maauimaloissa on vuosittain yli kaksi miljoonaa asiakaskäyntiä. Liikuntapalvelut haluaa edistää toimintakulttuuria, jossa jokainen voi keskittyä liikkumiseen ja hyvinvointiin omana itsenään, ilman pelkoa syrjinnästä, häirinnästä tai epäasiallisesta kohtelusta.

– Liikunnan ilon kuuluu olla ihan kaikkien saavutettavissa. Haluamme, että jokainen voi tulla Helsingin liikuntapaikoille omana itsenään ja kokea olevansa tervetullut. Turvallisemman tilan periaatteet tekevät näkyväksi sen, millaista käytöstä odotamme liikuntapaikoillamme kaikilta käyttäjiltä, myös itseltämme, sanoo Helsingin liikuntapaikkapäällikkö Anu Jokela.

Turvallisemman tilan periaatteet liittyvät ihmisten väliseen vuorovaikutukseen, asenteisiin ja toisten huomioimiseen. Ne täydentävät liikuntapaikkojen muita turvallisuuskäytäntöjä ja kannustavat kaikkia asiakkaita sekä henkilöstöä rakentamaan myönteistä ja kunnioittavaa ilmapiiriä.

Helsingin sisäliikuntapaikkojen turvallisemman tilan periaatteet on laadittu yhteistyössä liikuntapaikkojen henkilökunnan sekä kaupunkilaisten kanssa. Valmistelun aikana kuultiin niin asiakkaita, sidosryhmiä kuin liikuntapalveluiden työntekijöitä siitä, millaiset toimintatavat lisäävät yhteenkuuluvuuden tunnetta ja madaltavat kynnystä tulla liikkumaan.

Turvallisemman tilan periaatteet ovat esillä liikuntapaikoilla kyltteinä ja digitaalisilla infonäytöillä suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, arabiaksi, somaliksi ja venäjäksi. Liikuntapaikoilla on myös painettuja ja tarvittaessa jaeltavia esitteitä periaatteista samoilla kielillä. Turvallisemman tilan periaatteet ovat lisäksi nähtävissä liikuntapalveluiden kotisivuilla osoitteessa liikunta.hel.fi sekä liikuntapaikkojen omilla verkkosivuilla.

Periaatteiden avulla halutaan vahvistaa yhdenvertaisuutta, keskinäistä kunnioitusta ja hyvinvointia Helsingin liikuntapalveluiden tiloissa.

Helsingin liikuntapalveluiden turvallisemman tilan periaatteet

Jokainen on tervetullut

Jokainen on yhtä oikeutettu nauttimaan liikunnasta. Kaikki ovat tervetulleita liikkumaan omana itsenään ja itselleen sopivalla tavalla ilman arvostelua. Jokainen meistä on liikunnan mahdollistaja. Voit vaikuttaa omalla toiminnallasi muiden liikuntakokemukseen.

Toisten huomioiminen​

Toimi niin kuin haluaisit muiden toimivan sinua kohtaan. Kommunikoi kaikkien kanssa kunnioittavasti ja ilman tarpeetonta äänen korottamista. Anna muillekin tilaa. Keskity omaan olemiseen ja anna myös muille mahdollisuus hyvään kokemukseen. Auta pyydettäessä. Huomioi myös ensikertalaiset.​

Kehorauha​

Kunnioita kaikkien kehollista koskemattomuutta sekä puheissasi että teoissasi. Seksuaalinen käytös ja häirintä ovat kielletty.

Syrjimättömyys​

Kunnioita ihmisten moninaisuutta. Syrjivät tai rasistiset puheet ja teot ovat kielletty. ​

Puuttuminen​

Käyttäydy asiallisesti ja edellytä sitä myös muilta. Puutu tai ilmoita tarvittaessa liikuntapaikkojen henkilökunnalle, jos todistat syrjintää, häirintää, rasismia tai muuta epäasiallista käytöstä.