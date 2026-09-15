Helsinki vahvistaa yhdenvertaisuutta liikuntapaikoillaan turvallisemman tilan periaatteilla
15.9.2026 13:00:00 EEST | Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala | Tiedote
Helsingin kaupungin liikuntapalvelut on ottanut käyttöön turvallisemman tilan periaatteet sisäliikuntapaikoillaan ja maauimaloissaan. Periaatteiden tavoitteena on varmistaa, että jokainen asiakas voi tuntea olonsa tervetulleeksi, arvostetuksi ja turvalliseksi liikkuessaan riippumatta esimerkiksi iästä, taustasta, toimintakyvystä, ulkonäöstä tai muista henkilökohtaisista ominaisuuksistaan.
Helsingin uimahalleissa, liikuntahalleissa, kunto- ja voimailusaleissa sekä maauimaloissa on vuosittain yli kaksi miljoonaa asiakaskäyntiä. Liikuntapalvelut haluaa edistää toimintakulttuuria, jossa jokainen voi keskittyä liikkumiseen ja hyvinvointiin omana itsenään, ilman pelkoa syrjinnästä, häirinnästä tai epäasiallisesta kohtelusta.
– Liikunnan ilon kuuluu olla ihan kaikkien saavutettavissa. Haluamme, että jokainen voi tulla Helsingin liikuntapaikoille omana itsenään ja kokea olevansa tervetullut. Turvallisemman tilan periaatteet tekevät näkyväksi sen, millaista käytöstä odotamme liikuntapaikoillamme kaikilta käyttäjiltä, myös itseltämme, sanoo Helsingin liikuntapaikkapäällikkö Anu Jokela.
Turvallisemman tilan periaatteet liittyvät ihmisten väliseen vuorovaikutukseen, asenteisiin ja toisten huomioimiseen. Ne täydentävät liikuntapaikkojen muita turvallisuuskäytäntöjä ja kannustavat kaikkia asiakkaita sekä henkilöstöä rakentamaan myönteistä ja kunnioittavaa ilmapiiriä.
Helsingin sisäliikuntapaikkojen turvallisemman tilan periaatteet on laadittu yhteistyössä liikuntapaikkojen henkilökunnan sekä kaupunkilaisten kanssa. Valmistelun aikana kuultiin niin asiakkaita, sidosryhmiä kuin liikuntapalveluiden työntekijöitä siitä, millaiset toimintatavat lisäävät yhteenkuuluvuuden tunnetta ja madaltavat kynnystä tulla liikkumaan.
Turvallisemman tilan periaatteet ovat esillä liikuntapaikoilla kyltteinä ja digitaalisilla infonäytöillä suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, arabiaksi, somaliksi ja venäjäksi. Liikuntapaikoilla on myös painettuja ja tarvittaessa jaeltavia esitteitä periaatteista samoilla kielillä. Turvallisemman tilan periaatteet ovat lisäksi nähtävissä liikuntapalveluiden kotisivuilla osoitteessa liikunta.hel.fi sekä liikuntapaikkojen omilla verkkosivuilla.
Periaatteiden avulla halutaan vahvistaa yhdenvertaisuutta, keskinäistä kunnioitusta ja hyvinvointia Helsingin liikuntapalveluiden tiloissa.
Helsingin liikuntapalveluiden turvallisemman tilan periaatteet
Jokainen on tervetullut
Jokainen on yhtä oikeutettu nauttimaan liikunnasta. Kaikki ovat tervetulleita liikkumaan omana itsenään ja itselleen sopivalla tavalla ilman arvostelua. Jokainen meistä on liikunnan mahdollistaja. Voit vaikuttaa omalla toiminnallasi muiden liikuntakokemukseen.
Toisten huomioiminen
Toimi niin kuin haluaisit muiden toimivan sinua kohtaan. Kommunikoi kaikkien kanssa kunnioittavasti ja ilman tarpeetonta äänen korottamista. Anna muillekin tilaa. Keskity omaan olemiseen ja anna myös muille mahdollisuus hyvään kokemukseen. Auta pyydettäessä. Huomioi myös ensikertalaiset.
Kehorauha
Kunnioita kaikkien kehollista koskemattomuutta sekä puheissasi että teoissasi. Seksuaalinen käytös ja häirintä ovat kielletty.
Syrjimättömyys
Kunnioita ihmisten moninaisuutta. Syrjivät tai rasistiset puheet ja teot ovat kielletty.
Puuttuminen
Käyttäydy asiallisesti ja edellytä sitä myös muilta. Puutu tai ilmoita tarvittaessa liikuntapaikkojen henkilökunnalle, jos todistat syrjintää, häirintää, rasismia tai muuta epäasiallista käytöstä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anu Jokela
liikuntapaikkapäällikkö, Helsingin kaupunki, liikuntapalvelut
puh. 0505625474
sähköposti anu.jokela@hel.fi
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Helsingfors stärker likabehandling på sina idrottsplatser med principer för tryggare rum15.9.2026 13:00:00 EEST | Pressmeddelande
Helsingfors stads idrottstjänster har tagit i bruk principer för tryggare rum på sina motionsplatser inomhus och på friluftsbad. Principerna ska bidra till att alla besökare känner sig välkomna, uppskattade och trygga när de motionerar – oavsett till exempel ålder, bakgrund, funktionsförmåga, utseende eller andra personliga egenskaper.
Suuntimopuistoon uusi nuorisotalo – nuoret ja asukkaat mukaan suunnitteluun15.9.2026 10:01:00 EEST | Tiedote
Tapulikaupunki-Puistolan uutta nuorisotaloa suunnitellaan syys-lokakuussa yhdessä alueen asukkaiden kanssa. Osallistava suunnitteluvaihe sisältää verkkokyselyitä, työpajoja kouluilla sekä alueen nuorisotaloilla. Verkkokyselyt avautuvat 15.9.
Ennakkotiedote: Nuorisojaosto käsittelee 15.9. nuorisotyön avustuksia ja vuoden nuorisotyöllistä tekoa11.9.2026 08:55:52 EEST | Tiedote
Nuorisojaoston kokouksen 15.9.2026 esityslista on julkaistu. Nuorisojaoston esityslistalla ovat vuoden 2026 toiminta-avustukset sekä vuoden nuorisotyöllinen teko 2026 -palkinto. Lisäksi jaosto käsittelee useita projekti- ja starttiavustushakemuksia.
Viikin väistötilakirjasto avaa ovensa syyskuun puolivälissä9.9.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Viikin kirjasto Helsingissä suljettiin heinäkuussa laajan vesivahingon vuoksi. Kirjaston palvelut jatkuvat 14.9. alkaen väistötilassa, jossa asiakkaiden käytössä ovat kirjaston keskeiset palvelut remontin ajan.
Viks bibliotek öppnas i tillfälliga lokaler i mitten av september9.9.2026 07:59:00 EEST | Pressmeddelande
Viks bibliotek stängdes i juli på grund av en omfattande vattenskada. Bibliotekets tjänster fortsätter från och med den 14 september i tillfälliga lokaler, där kunderna har tillgång till bibliotekets centrala tjänster under renoveringen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme