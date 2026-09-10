Sisä-Suomen elinvoimakeskus

Jatkotiedote: Kuurilantien liikenne ohjataan kiertotielle Valkeakoskella

10.9.2026 11:00:13 EEST | Sisä-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote

Jaa

Eilisen Kuurilantien tievaurion vuoksi rakennettu kiertotie on valmistunut ja otettu käyttöön. Kiertotie soveltuu myös raskaalle liikenteelle. Kuurilantie arvioidaan saatavan vielä loppuviikon aikana takaisin liikenteen käyttöön.

kuurilantien sortuma valkeakoskella

Kuurilantie on edelleen poikki tievaurion kohdalta noin osoitteen 388 kohdalla. Vaurion syynä on tien alittavan rummun romahtaminen.

Liikenne ohjataan kiertotielle seuraavaa reittiä:

Kuurilantie (mt 2846) – Uittamontie (mt 303) – Ilomäentie (mt 13695) – Lontilantie (mt 13693) – Pirttikoskentie (mt 2846) – Iittalantie/Kuurilantie (mt 2846).

Kiertotie kestää myös raskaan liikenteen.

Kuurilantien vauriokohdassa tehdään parhaillaan tarvittavia korjaustoimia. Tie saadaan ajokuntoon loppuviikon aikana.

Lue edeltävä tiedote: https://www.sttinfo.fi/tiedote/72307890/kuurilantien-tievaurion-korjaustyot-ovat-kaynnissa?publisherId=69821611&lang=fi

Avainsanat

valkeakoskikuurilantietiepoikkiliikennehaitta

Yhteyshenkilöt

Pertti Valo
Maanteiden hoidon projektipäällikkö
pertti.valo@elinvoimakeskus.fi
Puhelin +358 295 036 288, vaihde 0295 022 000

Kuvat

Kuurilantien kiertoreitti 1
Lataa
Kuurilantien kiertoreitti 2
Lataa

Tietoja julkaisijasta

Uusi Sisä-Suomen elinvoimakeskus palvelee Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan asukkaita, yrityksiä ja organisaatioita monipuolisissa alueen elinvoimaa edistävissä tehtävissä – yhdessä ja lähellä.

Sisä-Suomen elinvoimakeskus hoitaa mm. elinkeinoihin, osaamiseen, maahanmuuttoon, kotoutumiseen, maatalouteen, maaseudun kehittämiseen, liikenteeseen ja tienpitoon, alueidenkäyttöön ja luonnon monimuotoisuuteen liittyviä tehtäviä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Sisä-Suomen elinvoimakeskus

Päällystystyöt viikolla 37 Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä7.9.2026 07:30:00 EEST | Tiedote

Päällystystöitä tehdään viikolla 37 Lopella, Forssassa, Ylöjärvellä, Akaassa ja Juupajoella. Valmistelevia töitä tehdään Jokioisilla, Hausjärvellä, Janakkalassa ja Sastamalassa. Tienkäyttäjiltä pyydetään erityistä varovaisuutta työmaiden läheisyydessä ja varaamaan hieman lisää aikaa matkantekoon. Tietyömaiden sijainnin voi tarkistaa etukäteen Fintrafficin Liikennetilanne -palvelusta.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye