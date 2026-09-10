Jatkotiedote: Kuurilantien liikenne ohjataan kiertotielle Valkeakoskella
10.9.2026 11:00:13 EEST | Sisä-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Eilisen Kuurilantien tievaurion vuoksi rakennettu kiertotie on valmistunut ja otettu käyttöön. Kiertotie soveltuu myös raskaalle liikenteelle. Kuurilantie arvioidaan saatavan vielä loppuviikon aikana takaisin liikenteen käyttöön.
Kuurilantie on edelleen poikki tievaurion kohdalta noin osoitteen 388 kohdalla. Vaurion syynä on tien alittavan rummun romahtaminen.
Liikenne ohjataan kiertotielle seuraavaa reittiä:
Kuurilantie (mt 2846) – Uittamontie (mt 303) – Ilomäentie (mt 13695) – Lontilantie (mt 13693) – Pirttikoskentie (mt 2846) – Iittalantie/Kuurilantie (mt 2846).
Kiertotie kestää myös raskaan liikenteen.
Kuurilantien vauriokohdassa tehdään parhaillaan tarvittavia korjaustoimia. Tie saadaan ajokuntoon loppuviikon aikana.
Lue edeltävä tiedote: https://www.sttinfo.fi/tiedote/72307890/kuurilantien-tievaurion-korjaustyot-ovat-kaynnissa?publisherId=69821611&lang=fi
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Yhteyshenkilöt
Pertti Valo
Maanteiden hoidon projektipäällikkö
pertti.valo@elinvoimakeskus.fi
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