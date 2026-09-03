Imatran ilmassa oli elokuussa hyvin vähän radioaktiivista kobolttia

Imatralla ulkoilmasta 11.–24.8.2026 välisenä aikana kerätyssä hiukkasnäytteessä oli koboltin radioaktiivisia isotooppia Co-60. Havaitun radioaktiivisen koboltin aktiivisuuspitoisuus oli hyvin pieni, 0,3 mikrobecquerelia kuutiometrissä ilmaa eli ainetta oli ilmassa hyvin vähän eikä siitä ollut haittaa sen enempää ihmisille kuin ympäristöllekään.

Tällaisten vähäisten keinotekoisten radioaktiivisten aineiden alkuperää ei useinkaan saada selville. Tälläkään kertaa sitä ei tiedetä. Aine on voinut kulkeutua ilmavirtausten mukana Suomeen kaukaakin.

Radioaktiivista koboltti on peräisin ihmisen toiminnasta ja sitä syntyy muun muassa ydinvoimalaitoksissa käytön aikana. Ulkoilmaan sitä voi vapautua esimerkiksi laitosten huoltotöissä.

Kaikkiaan STUKilla on hiukkasnäytteitä ulkoilmasta keräävät asemat kahdeksalla paikkakunnalla Suomessa. Muilla, kuin Imatran asemalla ei havaittu tällä keräysjaksolla radioaktiivista kobolttia.

Asemilla kerääjät imuroivat suuria määriä ilmaa, jolloin ilmassa olevat hiukkaset jäävät kerääjien suodattimille. Suodattimista voidaan mitata radioaktiivisten aineiden aktiivisuuspitoisuus ja selvittää, mistä radioaktiivista aineista on kyse. Menetelmällä havaitaan erittäin pienetkin radioaktiivisten aineiden pitoisuudet.