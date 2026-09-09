Medialle: Suomen Pankki julkaisee Suomen talouden väliennusteen ti 15.9. klo 7.00
10.9.2026 11:39:04 EEST | Suomen Pankki | Kutsu
Suomen Pankki julkaisee Suomen talouden väliennusteen tiistaina 15.9.2026 klo 7.00. Väliennuste julkaistaan osoitteessa www.eurojatalous.fi.
Ennuste on saatavilla embargolla maanantaina 14.9. n. klo 15.00. Ilmoittaudu ennusteen embargojakeluun viimeistään maanantaina 14.9. klo 12.00.
Ilmoittaudu embargojakelulistalle.
Väliennusteen julkaisun yhteydessä ei järjestetä erillistä tiedotustilaisuutta. Asiantuntijamme ovat tiedotusvälineiden käytettävissä. Haastattelupyynnöt pyydetään osoittamaan Suomen Pankin viestinnälle (media@bof.fi, p. 09 183 2101).
Suomen Pankki julkaisee Suomen talouden väliennusteen kaksi kertaa vuodessa. Keväällä ja syksyllä julkaistavissa väliennusteissa päivitetään Suomen talouden näkymät talouskasvun, työllisyyden ja inflaation osalta. Laajemmat Suomen talouden ennustejulkaisut ilmestyvät kesä- ja joulukuussa. Joulukuun ennuste julkaistaan 18.12.2026.
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Suomen Pankki
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