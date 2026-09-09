Medialle: Suomen Pankki julkaisee Suomen talouden väliennusteen ti 15.9. klo 7.00

Ilmoittaudu embargojakelulistalle.

Väliennusteen julkaisun yhteydessä ei järjestetä erillistä tiedotustilaisuutta. Asiantuntijamme ovat tiedotusvälineiden käytettävissä. Haastattelupyynnöt pyydetään osoittamaan Suomen Pankin viestinnälle (media@bof.fi, p. 09 183 2101).

Suomen Pankki julkaisee Suomen talouden väliennusteen kaksi kertaa vuodessa. Keväällä ja syksyllä julkaistavissa väliennusteissa päivitetään Suomen talouden näkymät talouskasvun, työllisyyden ja inflaation osalta. Laajemmat Suomen talouden ennustejulkaisut ilmestyvät kesä- ja joulukuussa. Joulukuun ennuste julkaistaan 18.12.2026.