Perusterveydenhuollon lääkäreiden ammatinharjoittajamallia valmistellaan Pirkanmaalla – markkinavuoropuhelu 21.9.2026
10.9.2026 12:20:49 EEST | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Pirkanmaan hyvinvointialue kutsuu perusterveydenhuollon lääkäreiden ammatinharjoittajamallista kiinnostuneet markkinavuoropuheluun, joka pidetään Teamsin välityksellä maanantaina 21.9.2026 kello 12–13.30.
Pirkanmaan hyvinvointialue on saanut sosiaali- ja terveysministeriöltä valtionavustuksen hoidon jatkuvuusmallin kehittämiseen. Osana tätä pilotoidaan yleislääkäreiden ammatinharjoittajamallia. Tavoitteena on, että neljä kokenutta yrittäjinä toimivaa yleislääkäriä aloittavat vastaanottotoiminnan Tampereella helmi-maaliskuussa 2027.
Yrittäjälääkäri hoitaa omaa vastuuväestöään yhdessä omahoitajan kanssa. Lääkäri vastaa tavanomaisesta sote-asemalla tarjottavasta perusterveydenhuollon vastaanottopalvelusta. Keskeistä toiminnassa on kehittää ja parantaa hoidon saatavuutta ja jatkuvuutta.
Markkinavuoropuhelun tarkoituksena on tavoittaa ammatinharjoittajamallista kiinnostuneet tahot sekä keskustella malliin liittyvistä kysymyksistä ja mahdollisuuksista. Osallistujilla on tilaisuudessa mahdollisuus kysyä ja tuoda esiin näkemyksiään ammatinharjoittajamallista. Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki aiheesta kiinnostuneet.
Tilaisuuteen voi ilmoittautua perjantaihin 18.9.2026 kello 12 mennessä verkkolomakkeella: Markkinavuoropuheluun ilmoittautuminen. Ilmoittautumislomake löytyy myös osoitteesta pirha.fi/hoidonjatkuvuusmalli. Lähetämme osallistumislinkin ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiin ennen tilaisuutta.
Markkinavuoropuhelutilaisuuteen osallistuminen ei sido kumpaakaan osapuolta. Tilaisuudessa kerättyä tietoa ja ideoita hyödynnetään ammatinharjoittajamallin kehittämisessä sekä mahdollisten tulevien hankintojen valmistelussa.
Yhteyshenkilöt
hankintasuunnittelija
Anna Lahti
anna.p.lahti@pirha.fi, 044 473 9746
kehittäjälääkäri
Jenni Isohannu
jenni.isohannu@pirha.fi, 044 473 9849
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Pirkanmaan hyvinvointialue
Me hoidamme – tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
Lisätietoja pirha.fi.
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