Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde

OmaOysin palvelut siirtyvät OmaPohteeseen 17.9.2026

14.9.2026 09:01:00 EEST | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote

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Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen asiointipalvelu OmaPohde kokoaa yhä enemmän Pohteen digitaalisia palveluja yhteen. Torstaina 17.9.2026 OmaOysin digitaaliset palvelut siirtyvät kokonaisuudessaan OmaPohteeseen. Samalla OmaOys lakkaa toimimasta ja asiakkaat ohjataan OmaPohteeseen.

Valkoinen huutomerkki valkoisessa ympyrässä sinisellä pohjalla. Keskellä alhaalla Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen logo.

Asiakkaalle muutos ei tarkoita muita erityisiä toimenpiteitä kuin, että verkkoasiointi tapahtuu jatkossa osoitteessa Omapohde.fi. OmaOysista on uudelleenohjaus OmaPohteen sivustolle. Kirjautuminen OmaPohteeseen vaatii vahvan tunnistautumisen verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. 

OmaOysissa käytössä olleet palvelut, kuten biopankkisuostumus, erilaiset kyselyt, digipolut ja erikoissairaanhoidon ajanvarausten tarkastelu, löytyvät jatkossa OmaPohteesta. 
 

OmaPohteessa hoidat asioita sujuvasti digitaalisesti 

OmaPohde on Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen turvallinen asiointipalvelu verkossa. Se kokoaa yhteen Pohteen digitaaliset palvelut. OmaPohteessa voit esimerkiksi keskustella chatissa hoitajan kanssa, täyttää lomakkeita, osallistua ennalta varatulle videovastaanotolle sekä hoitaa ajanvarausasioita. 

OmaPohdetta voi käyttää verkkoselaimella osoitteessa Omapohde.fi tai mobiilisovelluksella. OmaPohteen mobiilisovellus on saatavilla Android- ja Apple-laitteille Google Play- ja App Store -sovelluskaupoista.

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Yhteyshenkilöt

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.

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