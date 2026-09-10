Kåppi haluaa katkaista nuorteen rikoskierteen

Kåppi on sosiaalihuollon tukitoimi alle 30-vuotiaille nuorille, joita epäillään tai jotka on tuomittu toistuvista tai vakavista rikoksista. Kyse voi olla esimerkiksi väkivalta-, huumausaine- tai seksuaalirikoksista.

Projektin tavoitteena on tarjota kohdennettua ja oikea-aikaista tukea rikoksia tehneille nuorille ja samalla luoda heidän kanssaan työskenteleville sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille yhtenäiset toimintatavat.

– Lähdimme suunnittelemaan toimintamallia käytännön työn kautta. Halusimme ymmärtää, millainen tuki aidosti auttaa nuoria siinä vaiheessa, kun he ovat sortuneet rikoksiin, kertoo projektipäällikkö Miia Wilhelmsson.

Palvelu tulee nuoren luo

Kåppi poikkeaa totutusta toimintatavasta, jossa asiakas hakeutuu itse palvelun piiriin. Työntekijät tapaavat asiakkaita heidän omassa arjessaan ja liikkuvat siellä, missä nuoret ovat.

Asiakkaat saavat tietoa Kåpista muun muassa toisilta nuorilta ja projektin Instagram-tilin kautta. Kynnys ottaa kontaktia madaltuu, kun asiakastapaamiset pidetään tasavertaisessa paikassa.

Elokuussa 2024 alkanut projekti on saanut lisärahoitusta oikeusministeriöltä ja se jatkuu vuoden 2027 loppuun.

– Jatkorahoitus antaa uskoa, että toimimme oikein. Koen, että tämän tapaisille matalan kynnyksen palveluille on suuri tarve. Lyhytkin tapaaminen tai viesti voi olla merkityksellinen, sanoo projektityöntekijä Raimo Kivistö.

Useita yhteistyökumppaneita

Kåpin työntekijät tekevät yhteistyötä eri viranomaisten, kuten lastensuojelun ja poliisin, sekä järjestöjen kanssa. Kun rikoksesta epäilty nuori otetaan kiinni, poliisi kysyy luvan Kåpin työntekijöiden yhteystietojen välittämiseen. Tähän mennessä kukaan ei ole kieltäytynyt tapaamisesta.

– Rikoksen jälkeen voi kulua pitkä aika ennen kuin oikeusprosessi etenee. Me pystymme kuitenkin toimimaan heti ja tarjoamaan tukea saman tien, Kivistö toteaa.

Nuoria pyritään ohjaamaan kohdennetusti eri palveluihin ja tukitoimiin, jotta heitä voitaisiin auttaa yksilöllisesti. Iso osa työtä on kulkea asiakkaan rinnalla ja motivoida häntä ottamaan vastaan tarjolla olevaa apua. Kåpin työntekijät menevät tarvittaessa asiakkaiden mukaan vertaistukiryhmiin ja viranomaistapaamisiin.

Jos yhteys asiakkaaseen katkeaa, Wilhelmsson ja Kivistö pyrkivät tavoittamaan hänet uudelleen. He muistuttavat, että nuorten irtautuminen rikoksista vähentää usein heidän tarvettaan esimerkiksi kalliille erityispalveluille.

Tulokset ovat rohkaisevia

Projektissa on ollut tähän mennessä mukana 77 asiakasta, joista lähes kolmannes on alaikäisiä. Suurin osa nuorista on poikia tai miehiä, ja osalla heistä on ahdistusta ja traumaattisia kokemuksia.

Rikoksen torjumiseen liittyvän työn tulokset näkyvät usein viiveellä. Merkkejä onnistumisesta on kuitenkin jo näkyvissä.

– Moni nuori on aloittanut uuden harrastuksen tai ottanut vastaan tukea ja palveluita. Olemme myös saaneet nuorilta suoraan rohkaisevaa palautetta, sanoo Miia Wilhelmsson.

Osaaminen otetaan käyttöön

Kåpin työntekijät pitävät tärkeänä, että Kåpin kautta saatua osaamista voidaan hyödyntää myös hankkeen päätyttyä.

Pohjanmaan hyvinvointialueen työntekijöille on järjestetty koko hankkeen ajan koulutuksia nuorten rikoksettoman elämän tukemisesta. Koulutuksen saaneet työntekijät soveltavat jo hyviksi havaittuja toimintatapoja omassa työssään.

Sekä Miia Wilhelmssonilla että Raimo Kivistöllä on työkokemusta lastensuojelutyöstä. Heille on tärkeää kohdata nuoret arvostavasti ja ilman ennakkoluuloja.

– Jokainen on joskus ollut viaton pikkutyttö tai -poika, jota elämä on vienyt eri suuntiin. Emme ole kiinnostuneita siitä, mitä asiakkaille on tapahtunut, vaan siitä, mitä heille voi tapahtua.

Kåppi-projekti on viralliselta nimeltään Vakavan nuorisorikollisuuden torjuminen moniammatillisella yhteistyöllä Pohjanmaalla.