Kustantamo S&S

S&S avaa Kirjakulma-kirjakaupan Kruununhakaan

10.9.2026 13:12:58 EEST | Kustantamo S&S | Tiedote

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S&S avaa 16. syyskuuta kaksikielisen kustantamokirjakaupan Kirjakulman osoitteessa Kirkkokatu 10 Helsingissä. Hyllyiltä löytyy sekä uusia että vanhempia Kustantamo S&S:n ja Schildts & Söderströmsin kirjoja.

S&S:n myyntipäällikkö Aki Järvinen työskenteli Helsingin Akateemisen Kirjakaupan myymäläpäällikkönä ennen siirtymistään S&S:lle. Nyt hän odottaa innolla paluuta kirjakaupan tiskin taakse.
S&S:n myyntipäällikkö Aki Järvinen työskenteli Helsingin Akateemisen Kirjakaupan myymäläpäällikkönä ennen siirtymistään S&S:lle. Nyt hän odottaa innolla paluuta kirjakaupan tiskin taakse.

Kirjakauppa sijaitsee Ritarikadun ja Kirkkokadun kulmassa samassa talossa kustantamon kanssa, ja on toistaiseksi avoinna keskiviikkoiltapäivisin. Tiskin takana nähdään S&S:n myyntipäällikkö Aki Järvinen.

– Muutimme jokin aika sitten hienoon taloon Ritarikadulle, ja sen myötä meille tarjoutui mahdollisuus avata oma myymälä. Ritarikadun ja Kirkkokadun kulmassa sijaitseva liiketila suurine näyteikkunoineen sopii erinomaisesti kirjakaupaksi. Toivomme, että siitä muodostuu luonteva kohtaamispaikka kirjallisuuden ystäville. Järjestämme kirjakaupassa myös erilaisia tapahtumia, Järvinen sanoo. 

Ennen S&S:lle siirtymistään hän työskenteli Akateemisen Kirjakaupan myymäläpäällikkönä Kirjatalossa. Akateemisen vuosilta hän nostaa esiin ennen kaikkea kaksi asiaa:

– Vuosien varrella on tietenkin oppinut kaikenlaista, mutta haluan nostaa esiin erityisesti kaksi asiaa: asiakaspalvelun ja valikoiman. Niiden avulla voidaan luoda tunnelma, jota verkossa on vaikea saavuttaa.

Kirjakulma kokoaa kustantamon suomen- ja ruotsinkielisen kirjallisuuden saman katon alle.

– Myymälästä löytyvät kaikki uutuuskirjamme molemmilla kielillä sekä paljon vanhempia nimikkeitä, joista on tullut pitkäikäisiä suosikkeja.

Löytyykö Kirjakulmasta kirjoja, joita voi olla vaikea löytää muualta?

– Ehdottomasti. Kirjojen myyntijakso on nykyään hyvin lyhyt, ja useimmat kirjakaupat haluavat valikoimiinsa vain uusia nimikkeitä. Meillä hyllyistä löytyy myös hieman vanhempia helmiä, ja juuri se tekee kirjakaupastamme vähän erilaisen.

Järvinen odottaa innolla paluuta kirjakaupan tiskin taakse myyntipäällikön työnsä ohessa.

– Asiakkaiden, alan ihmisten ja kirjailijoiden tapaaminen. Se on parasta, mitä tiedän.

Minkä kirjan antaisit ensimmäisen asiakkaan käteen?

– Juuri nyt valintani olisivat nämä: Karin Collinsin Bruno ja Sanni Isometsän Katoamiskertomus.

Kirjakulma avautuu 16. syyskuuta ja on sen jälkeen avoinna joka keskiviikko klo 14–17. Avajaispäivänä kustantamo tarjoaa alkoholitonta kuohuviiniä ja macaron-leivoksia.

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Aki Järvinen
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Aki Järvinen
Aki Järvinen
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Linkit

Kustantamo S&S

Kustantamo S&S
Ritarikatu 5
00170 Helsinki

https://kustantamo.sets.fi/

Kustantamo S&S – ystävien kesken S&S – julkaisee laadukasta kauno-, tieto- ja lastenkirjallisuutta. S&S on osa Schildts & Söderströmsiä.

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