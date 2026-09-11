Miten asumiseen kannattaa varautua ikääntyessä? Avoin yleisötilaisuus Vaasassa
11.9.2026 09:00:00 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Vaasassa järjestetään kaikille avoin Ikääntyminen ja asumisen ennakointi -tilaisuus. Tilaisuudessa tarjotaan käytännönläheistä tietoa ikääntyneiden asumisvaihtoehdoista, asumisen ennakoinnista sekä erilaisista asumista tukevista palveluista ja avustuksista.
Kaikille kiinnostuneille avoin ja maksuton tilaisuus järjestetään Vaasan pääkirjaston Draama-salissa tiistaina 22.9. klo 12–14.
Osallistujat saavat käytännön tietoa muun muassa asumisneuvonnasta, hissi- ja esteettömyysavustuksista, senioriasumisesta sekä energiaratkaisuista, jotka tukevat turvallista asumista ikääntyessä.
Tavoitteena on kannustaa ennakoivaan suunnitteluun, jotta mahdollisimman moni voi asua turvallisesti, sujuvasti ja viihtyisästi omassa kodissaan mahdollisimman pitkään.
Aloita asumisen ennakointi jo ennen eläkkeelle siirtymistä
Asumisen ennakointi kannattaa aloittaa hyvissä ajoin, mielellään jo ennen eläkkeelle siirtymistä.
- Ikääntyessä asumisen tarpeet muuttuvat, mutta oikeilla ratkaisuilla oma koti voi palvella turvallisena ja toimivana asuinpaikkana pitkälle tulevaisuuteen, kertoo asumisneuvoja Sanna Halonen.
Asumisen ennakointi voi tarkoittaa esimerkiksi oman asunnon esteettömyyden parantamista, korjausten suunnittelua, energiatehokkuuden kehittämistä tai sopivamman asunnon etsimistä.
Kodin esteettömyyden ja turvallisuuden arviointi tärkeää
Yleisessä keskustelussa ikääntyneiden asuminen yhdistetään usein palveluasumiseen, vaikka todellisuudessa vain pieni osa ikäihmisistä asuu hyvinvointialueen järjestämissä asumispalveluissa.
- Valtaosa ikääntyneistä asuu omassa kodissaan koko elämänsä ajan. Siksi kodin esteettömyyden, turvallisuuden, sijainnin ja arjen toimivuuden arviointi on tärkeää hyvissä ajoin ennen kuin toimintakyky mahdollisesti heikkenee, Halonen kuvailee.
Esittelyssä Vaasan seudun senioriasuntoja
Tilaisuudessa esitellään myös alueella tarjolla olevia senioriasuntoja. Vaasassa on noin 350 ja Mustasaaressa noin 70 senioreille suunnattua vuokra-, asumisoikeus- ja omistusasuntoa.
Senioriasunnot ovat tavallisia koteja, jotka on suunniteltu helpottamaan ikääntyvän arkea esimerkiksi esteettömyyden, sijainnin ja yhteisöllisyyden avulla. Ne eivät ole palveluasumista, eikä niihin sisälly hoivaa tai jatkuvaa henkilökunnan läsnäoloa.
Ohjelma
Tilaisuudessa kuullaan asiantuntijoita hyvinvointialueelta, Vaasan kaupungilta, asumisen toimijoilta sekä neuvonta- ja avustuspalveluista.
- 12.00 Tilaisuuden avaus
- 12.05 Asumisen ennakointi ja asumisneuvonta ikäihmisille
- 12.20 Hyvinvointialueen tilannekatsaus
- 12.40 Vaasan palvelutalosäätiön senioriasunnot
- 12.55 Yhteisöllinen senioriasuminen Silver Kodit
- 13.10 Kiinteistö Oy Pikipruukin senioriasunnot
- 13.25 Vaasan kaupungin hissi- ja esteettömyysavustukset
- 13.40 Energianeuvonta, rahoitusmahdollisuudet ja ilmastonmuutoksen vaikutukset asumiseen
- Klo. 14–15 Kahvitarjoilu
Lisätietoja, asumisen ennakointi ikääntyessä: www.vaasa.fi/asumisen-ennakointi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Asumisneuvoja Sanna Halonen, puh. 040 516 2779, sanna.halonen@vaasa.fi
Kuvat
Linkit
Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.
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