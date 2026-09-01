Lähes 19,3 miljoonaa euroa Etelä-Pohjanmaan kehittämiseen alkuvuonna 2026
14.9.2026 11:00:00 EEST | Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus | Tiedote
Elinvoimakeskus teki 1.1.-30.6.2026 välisenä aikana 289 rahoituspäätöstä, joilla edistetään yritysten investointeja, maaseudun kehittämistä, osaamisen vahvistamista ja alueen kilpailukykyä.
Maataloudessa vahvaa investointihalukkuutta
Maatalouden investointitukipäätöksiä tehtiin Etelä-Pohjanmaalla 206, joihin myönnettiin avustusta 13 miljoonaa euroa ja korkotukilainaa lähes 12 miljoonaa euroa. Investointituissa suuri osa päätöksistä on kohdistunut salaojituksiin, varastoihin sekä tuotantorakennusten rakentamiseen ja peruskorjaukseen. Lisäksi nuoren viljelijän aloitustukipäätöksiä tehtiin 22, joihin avustusta myönnettiin 880 000 euroa sekä korkotukilainaa yli 3 miljoonaa euroa. Investointihalukkuus on ollut suurinta Kurikassa, Kauhavalla ja Ilmajoella. Alkuvuoden positiivisten hakemusmäärien vuoksi elinvoimakeskuksen käytettävissä oleva rahoituskiintiö on käymässä vähiin. Maa- ja metsätalousministeriöltä odotetaan mahdollista lisämäärärahajakoa loppuvuodelle.
Maaseudun yritysrahoitusta myönnettiin 18 kohteeseen yhteensä noin 961 000 euroa. Yritysrahoitus kohdistui valtaosin metalli- ja elintarviketeollisuuteen. Maaseudun hanketukea, mukaan lukien yleishyödylliset investoinnit, myönnettiin 19 hankkeelle noin 1,65 miljoonaa euroa. Hanketuilla on kehitetty maatalouden kannattavuutta ja kilpailukykyä sekä edistetty alueen yrittäjyyttä. Yleishyödyllisillä investoinneilla lisätään kylien elinvoimaa ja viihtyisyyttä sekä toimijoiden yhteishenkeä.
Tarkemmat tiedot Etelä-Pohjanmaan EU:n maaseuturahoituksesta on koottu EU:n maaseuturahoituksen rahoituskatsaus 2023–2026 (Etelä-Pohjanmaa) -uutiseen, joka on saatavilla elinvoimakeskus.fi-verkkosivulla.
Kehittämisrahoituksella vauhtia kasvuun ja osaamiseen
Rakennerahastojen kautta rahoitusta ohjautui yritysten kehittämisavustukseen, ESR+-kehittämishankkeisiin ja ympäristön kehittämishankkeisiin. Yrityksen kehittämisavustusta myönnettiin 17 hankkeeseen lähes 2 miljoonaa euroa. ESR+-kehittämishankkeisiin kohdistui Etelä-Pohjanmaalle yli 800 000 euroa ja ylimaakunnallisesti toteutettaviin kolmeen hankkeeseen noin 79 000 euroa. Ympäristön kehittämishankkeisiin myönnettiin lähes 57 000 euroa.
– Etelä-Pohjanmaan vahvuuksia ovat yrittäjyys, aktiivinen maatalous sekä kehittämismyönteinen toimintakulttuuri. Myönnetyllä rahoituksella tuetaan alueen yritysten kasvua, investointeja, osaamisen kehittämistä ja maaseudun elinvoimaa sekä vahvistetaan edellytyksiä kestävälle kehitykselle myös tulevaisuudessa, toteaa Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskuksen ylijohtaja Timo Takala.
Katsauksen luvut eivät sisällä liikenne- ja ympäristötehtäviin liittyvää rahoitusta.
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Yhteyshenkilöt
Timo TakalaylijohtajaEtelä-Pohjanmaan elinvoimakeskusPuh:0295 027 708timo.takala@elinvoimakeskus.fi
Liitteet
Linkit
- EU:n maaseuturahoituksen rahoituskatsaus 2023–2026 (uutinen 19.8.2026, elinvoimakeskus.fi))
- Länsi-Suomeen myönnettiin yli 700 000 euroa avustuksia tulvasuojeluun ja valuma-aluetyöhön (tiedote, 29.6.2026, sttinfo.fi)
- Uusia vesistökunnostushankkeita rahoitettu Länsi-Suomessa (tiedote, 15.6.2026, sttinfo.fi)
Tietoja julkaisijasta
Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus hoitaa Etelä-Pohjanmaalla elinkeinoihin, työllisyyteen, maaseutuun ja maahanmuuttoon liittyviä tehtäviä. Ympäristötehtäviä sekä maanteiden pidon tehtäviä eli tienpidon hankkeiden ja kunnossapidon suunnittelua hoidamme Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelemme myös muita alueita.
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