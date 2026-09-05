Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry

Vaahteraliigan mestaruus ratkaistaan lauantaina

10.9.2026 14:12:50 EEST | Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry | Tiedote

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Amerikkalaisen jalkapallon miesten Suomen mestaruus ratkaistaan lauantaina 12. syyskuuta Bolt Arenalla Helsingissä. Vaahteramalja XLVII -ottelussa kohtaavat hallitseva mestari Porvoon Butchers ja jo viidettä kertaa peräkkäin loppuotteluun selviytynyt Seinäjoki Crocodiles. Samat joukkueet pelasivat mestaruudesta myös viime vuonna.

Porvoon Butchers ja Seinäjoki Crocodiles Vahateramaljassa 2026
Porvoon Butchers ja Seinäjoki Crocodiles Vahateramaljassa 2026 Laura Helminen

Ennätystasaisen Vaahteraliigan runkosarjan voittanut Butchers tavoittelee toista peräkkäistä ja seurahistoriansa yhdeksättä Suomen mestaruutta. Porvoolaiset etenivät loppuotteluun kukistamalla Helsinki Roostersin välierässä 63–12. Tulos on kauden 2026 suurin voittomarginaali.

Seinäjoki Crocodiles lähtee finaaliin hyvin erilaisesta asetelmasta. Joukkue pelaa Vaahteramaljassa jo 13. kerran, mutta mestaruus on matkannut Seinäjoelle vain kerran, vuonna 2001. Crocodilesilla on takanaan ennätykselliset 11 tappiollista loppuottelua. Nyt joukkue tavoittelee pitkään odotettua toista mestaruuttaan viidennessä peräkkäisessä finaalissaan. Crocodiles varmisti loppuottelupaikkansa voittamalla Kuopio Steelersin välierässä 20–14.

Butchers ja Crocodiles kohtasivat toisensa kesän aikana kahdesti. Heinäkuun alussa Porvoon keskuskentällä pelatussa jatkoaikatrillerissä voiton vei Crocodiles lukemin 38–41.  Pari viikkoa myöhemmin Seinäjoella pelattu ottelu päättyi Butchersin 7–20 voittoon.

Vahvaa nousuvirettä esittänyt Butchers lähtee lauantain peliin hienoisena ennakkosuosikkina, mutta ei samanlaisista ylivoimaisista lähtökohdista, mitä kaudella 2025 nähtiin.

Vaahteramalja XLVII pelataan lauantaina 12.9.2026 klo 18.00 Helsingin Bolt Arenalla. Ottelu tarjoillaan suorana lähetyksenä Ruudussa sekä JIM-kanavalla. Amerikkalaisen jalkapallon Suomen mestaruudesta pelataan tänä vuonna jo 47. kerran.

Median akkreditointi 12.9. Vaahteramaljaan:  Vaahteramalja XLVII

Avainsanat

amerikkalainen jalkapallovaahteraliigajenkkifutisvaahteramalja

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Porvoon Butchers ja Seinäjoki Crocodiles Vahateramaljassa 2026
Porvoon Butchers ja Seinäjoki Crocodiles Vahateramaljassa 2026
Laura Helminen
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Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry

Vuonna 1979 perustettu Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry (SAJL) järjestää ja hallinnoi amerikkalaisen jalkapallon ja lippupallon kilpailu- ja harrastustoimintaa Suomessa. Jenkkifutisllitto on Suomen Olympiakomitean sekä amerikkalaisen jalkapallon maailmanliitto IFAF:n jäsen. Vuoden 2025 alussa amerikkalaisen jalkapallon liittoon kuuluu 36 jäsenseuraa ympäri Suomea.

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