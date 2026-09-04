HHJ-tutkinnon suorittaneet vahvistavat yritysten kasvun edellytyksiä
10.9.2026 13:46:59 EEST | Hämeen kauppakamari | Tiedote
Hallitustyöskentelyn osaamista mittaava Hyväksytty hallituksen jäsen HHJ-tutkinto järjestettiin elokuussa. Tällä kertaa Hämeen kauppakamarin HHJ-kurssin käyneistä 32 henkilöä suoritti tutkinnon hyväksytysti. Kauppakamari onnittelee tutkinnon suorittaneita. ”Hallitusten osaaminen on yritysten kasvun ja uudistumisen kannalta ratkaisevaa. HHJ-tutkinnon suorittaneet vahvistavat päätöksentekoa, strategista ajattelua ja kykyä rakentaa kestävää kasvua yrityksissä”, toteaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Anne Vanhala.
Hämeen kauppakamarin HHJ-kurssin käyneet sekä tutkinnon suorittaneet:
Area Director Janne Aho, MPS Consulting Oy, Lahti
SFS Suomen Standardit ry:n hallituksen puheenjohtaja, LUT-yliopiston teollisuusprofessori ja Oy Halton Group Ltd:n CIO Kim Hagström, Lahti
Forssan kaupunginhallituksen jäsen Eero Hirvikoski, Forssa
Forssan kaupunginhallituksen II varapuheenjohtaja Johanna Häggman, Forssa
Toimitusjohtaja Kimmo Kivisilta, Eventum Lahti Oy, Lahti
Controller Mari Komulainen, Mikkelin kaupunki, Mikkeli
Padasjoen kunnanhallituksen jäsen Henni Koskimäki, Padasjoki
Hallintojohtaja Sari Lahti, Päijät-Hämeen hyvinvointialue, Lahti
Forssan kaupunginhallituksen varajäsen ja Loimijoen Tilitoimistopalvelut Oy:n hallituksen puheenjohtaja Maaret Lahtinen, Forssa
Hallituksen jäsen Juhani Laine, Sandvik Eläkesäätiö, Lahti
Hallituksen varapuheenjohtaja Maria Lassila-Merisalo, Verkatehdas Oy, Hämeenlinna
Inside Sales Manager, Industrial EMEA Laura Latikka, Vaisala Oyj, Orimattila
Lahden kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Marju Markkanen, Lahden kaupunki
Toimitusjohtaja Henri Nieminen, Loimijoen Tilitoimistopalvelut Oy, Forssa
Hallituksen jäsen Kimmo Nikula, Provincia Oy, Lahti
Viestintäpäällikkö Paula Nikula, Lahti Aqua Oy, Lahti
Forssan kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja ja yhdyskuntalautakunnan puheenjohtaja Mika Penttilä, Forssa
Vastuullisuus- ja ympäristöpäällikkö Katja Permanto, Pohjolan Voima Oyj, Helsinki
Liiketoimintakehittäjä Jari Rask, Lahden seutu - Lahti Region Oy/Business Lahti, Lahti
Hallituksen jäsen Pirjo Riikonen, Heinolan Tilapalvelut Oy ja Jyränkölän Setlementti, Heinola
Toimitusjohtaja Kimmo Rinne, Salpakierto Oy, Lahti
Forssan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, FM Lotta Saarenmaa, Forssa
Talousjohtaja Rami Saario, Oilon Group Oy, Lahti
Talousjohtaja Sampo Salo, Kanta-Hämeen hyvinvointialue, Hämeenlinna
Hallituksen varapuheenjohtaja Juho Salonen, Heinolan Tilapalvelut Oy, Heinola
Taloussuunnittelupäällikkö Janne Skott, Mikkelin kaupunki, Mikkeli
Hämeenlinnan kaupunginhallituksen jäsen Mirka Soinikoski, Hämeenlinna
HR Director Anu Tamminen, Oilon Group Oy, Lahti
Hallituksen puheenjohtaja Reetta-Maria Tolonen-Salo, Hämeenlinnan Pysäköinti Oy ja Linnan Kiinteistökehitys Oy, Hämeenlinna
Lahden kaupunginhallituksen jäsen Kimi Uosukainen, Lahti
Vice President Lasse Vilminko, John Cockerill North America, Inc., Houston
Projektipäällikkö Anri Vuori, Business Lahti, Lahti
HHJ-tutkinnon hyväksytysti suorittanut on oikeutettu käyttämään HHJ-nimikettä. ”Tutkinnon on Hämeen kauppakamarin alueella tähän mennessä suorittanut yhteensä 720 hallitusammattilaista. Ennen kuin tutkintoon voi osallistua on suoritettava Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) -kurssi. Hämeenlinnassa on parhaillaan käynnissä HHJ-kurssi ja seuraava HHJ-kurssi alkaa Lahdessa 8.10.2026”, kertoo Hämeen kauppakamarin koulutuspäällikkö Paula Ahokanto.
Tampereen kauppakamari ja Hallituspartnerit ry järjestävät tutkinnon kolme kertaa vuodessa. Seuraavaan tutkintoon ilmoittautuminen päättyy 7.1.2027 ja tutkinto järjestetään etäyhteyksin 16.3.2027.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anne VanhalaToimitusjohtajaPuh:050 339 1625anne.vanhala@hamechamber.fi
Kuvat
Hämeen kauppakamari
Hämeen kauppakamarin tehtävänä on edistää yritysten toimintaedellytyksiä ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi. Lisäksi Hämeen kauppakamari edistää alueensa yritysten verkostoitumista ja yhteistyötä sekä tarjoaa jäsenilleen tietoa, palveluja ja kontakteja. Hämeen kauppakamarin toiminta-alueeseen kuuluvat Päijät-Hämeen maakunta, Kuhmoinen sekä Kanta-Hämeen maakunnasta Hämeenlinnan ja Forssan seutukunnat.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Hämeen kauppakamari
Hämeen kauppakamari: Nyt on aika vauhdittaa kasvua, investointeja ja työllisyyttä4.9.2026 07:00:00 EEST | Tiedote
Hämeen kauppakamari kannustaa seuraavaa hallitusta tarttumaan rohkeasti kasvua vauhdittaviin uudistuksiin. Työmarkkinoiden joustavuus, investointien edistäminen ja sujuvampi sääntely ovat avainasemassa Suomen kilpailukyvyn vahvistamisessa. "Suomi tarvitsee seuraavallakin hallituskaudella ratkaisuja, jotka vahvistavat yritysten kasvua, investointeja ja työllistämismahdollisuuksia. Kilpailukyky rakentuu osaavasta työvoimasta, sujuvasta toimintaympäristöstä ja uskalluksesta panostaa tulevaisuuden kasvuun. Nyt on aika purkaa kasvun esteitä eikä luoda niitä lisää", sanoo Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Anne Vanhala.
Hämeen yrityksissä näkyy vahvistuvia merkkejä kasvusta27.7.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Hämeen yritysten näkymät ovat kääntyneet aiempaa myönteisemmiksi, selviää Hämeen kauppakamarin ja EK:n yhteistyössä heinäkuussa tekemästä Suhdannebarometrikyselystä. ”Hämäläisyritysten suhdannenäkymät ovat kahden viime vuoden tarkastelujakson vahvimmat, mikä kertoo yritysten luottamuksen asteittaisesta vahvistumisesta. Myönteinen kehitys näkyy usealla mittarilla. Tuotantomäärät ovat olleet kasvussa jo viime vuoden syksystä lähtien, ja nyt myös henkilöstömäärän näkymät ovat kääntyneet plussalle”, kertoo Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Anne Vanhala.
Kyberturva ei yksin riitä - johdon agendalle kuuluu koko digitaalinen toimintavarmuus1.7.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
Tuotannon pysähdys, toimittajan tietomurto tai etähallinnan kautta avautunut haavoittuvuus voi keskeyttää liiketoiminnan nopeasti – riippumatta siitä, kuinka hyvin oma tietojärjestelmä on suojattu. Yritysten digitaalinen toimintavarmuus ja kyberturvallisuus ovat nousseet yhä selvemmin osaksi liiketoiminnan jatkuvuutta, riskienhallintaa ja varautumista. Hämeen kauppakamarin Digivaliokunta kannustaa yrityksiä tarkastelemaan digitaalista toimintavarmuutta sekä kyberturvallisuutta ennakoivasti osana strategista johtamista ja jatkuvuudenhallintaa. ”On hyvä muistaa, että riskit eivät koske vain tietojärjestelmiä, vaan yhä useammin myös verkkoon liitettyjä laitteita, tuotantoympäristöjä ja ulkoisia digitaalisia sekä teknologisia riippuvuuksia”, toteaa Hämeen kauppakamarin Digivaliokunnan puheenjohtaja Piia Aaltonen.
Puolustusala vauhdittaa Hämettä – yrityksillä vahvaa osaamista, mutta markkinoille pääsy takkuaa11.6.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
Kauppakamarien jäsenyritykset näkevät puolustus- ja kaksikäyttömarkkinoissa merkittävää kasvupotentiaalia. Tiedot selviävät Innokaupunkien selvityksestä, jonka valmistelussa myös Hämeen kauppakamari on ollut mukana. ”Vaikka puolustukseen, kaksikäyttöteknologioihin ja kokonaisturvallisuuteen liittyvää osaamista on alueellamme paljon, niin markkinoille pääsy on edelleen haastavaa. Markkinoille pääsyä vauhdittaisivat relevantit kontaktit, kumppanit ja selkeämmät polut osaksi alan arvoketjuja”, toteaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Anne Vanhala.
Kultaiset elämäntyömerkit Heinilälle ja Kraft Tapionsalolle – Halmeenmaalle pronssinen ansiomerkki19.5.2026 19:22:52 EEST | Tiedote
Hämeen kauppakamari huomioi kevätkokouksessaan Keskuskauppakamarin kultaisella elämäntyömerkillä kaksi toiminta-alueensa elinkeinoelämän toimintaedellytysten kehittäjää. Elämäntyömerkit myönnettiin Antti Heinilälle ja Seija Kraft Tapionsalolle tunnustuksena vuosien ansiokkaasta työstä koko maan ja erityisesti Hämeen elinkeinoelämän hyväksi. Lisäksi kokouksessa myönnettiin Keskuskauppakamarin pronssinen ansiomerkki Tiina Halmeenmaalle tunnustuksena 10 vuotta jatkuneesta ansioituneesta ja sitoutuneesta työstä Hämeen kauppakamarin palveluksessa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme