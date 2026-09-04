Hämeen kauppakamari

HHJ-tutkinnon suorittaneet vahvistavat yritysten kasvun edellytyksiä

10.9.2026 13:46:59 EEST | Hämeen kauppakamari | Tiedote

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Hallitustyöskentelyn osaamista mittaava Hyväksytty hallituksen jäsen HHJ-tutkinto järjestettiin elokuussa. Tällä kertaa Hämeen kauppakamarin HHJ-kurssin käyneistä 32 henkilöä suoritti tutkinnon hyväksytysti. Kauppakamari onnittelee tutkinnon suorittaneita. ”Hallitusten osaaminen on yritysten kasvun ja uudistumisen kannalta ratkaisevaa. HHJ-tutkinnon suorittaneet vahvistavat päätöksentekoa, strategista ajattelua ja kykyä rakentaa kestävää kasvua yrityksissä”, toteaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Anne Vanhala.

HHJ-tutkinnon hyväksytysti suorittanut on oikeutettu käyttämään HHJ-nimikettä.
HHJ-tutkinnon hyväksytysti suorittanut on oikeutettu käyttämään HHJ-nimikettä.

Hämeen kauppakamarin HHJ-kurssin käyneet sekä tutkinnon suorittaneet:

Area Director Janne Aho, MPS Consulting Oy, Lahti

SFS Suomen Standardit ry:n hallituksen puheenjohtaja, LUT-yliopiston teollisuusprofessori ja Oy Halton Group Ltd:n CIO Kim Hagström, Lahti

Forssan kaupunginhallituksen jäsen Eero Hirvikoski, Forssa

Forssan kaupunginhallituksen II varapuheenjohtaja Johanna Häggman, Forssa

Toimitusjohtaja Kimmo Kivisilta, Eventum Lahti Oy, Lahti

Controller Mari Komulainen, Mikkelin kaupunki, Mikkeli

Padasjoen kunnanhallituksen jäsen Henni Koskimäki, Padasjoki

Hallintojohtaja Sari Lahti, Päijät-Hämeen hyvinvointialue, Lahti

Forssan kaupunginhallituksen varajäsen ja Loimijoen Tilitoimistopalvelut Oy:n hallituksen puheenjohtaja Maaret Lahtinen, Forssa

Hallituksen jäsen Juhani Laine, Sandvik Eläkesäätiö, Lahti

Hallituksen varapuheenjohtaja Maria Lassila-Merisalo, Verkatehdas Oy, Hämeenlinna

Inside Sales Manager, Industrial EMEA Laura Latikka, Vaisala Oyj, Orimattila

Lahden kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Marju Markkanen, Lahden kaupunki

Toimitusjohtaja Henri Nieminen, Loimijoen Tilitoimistopalvelut Oy, Forssa

Hallituksen jäsen Kimmo Nikula, Provincia Oy, Lahti

Viestintäpäällikkö Paula Nikula, Lahti Aqua Oy, Lahti

Forssan kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja ja yhdyskuntalautakunnan puheenjohtaja Mika Penttilä, Forssa

Vastuullisuus- ja ympäristöpäällikkö Katja Permanto, Pohjolan Voima Oyj, Helsinki

Liiketoimintakehittäjä Jari Rask, Lahden seutu - Lahti Region Oy/Business Lahti, Lahti

Hallituksen jäsen Pirjo Riikonen, Heinolan Tilapalvelut Oy ja Jyränkölän Setlementti, Heinola

Toimitusjohtaja Kimmo Rinne, Salpakierto Oy, Lahti

Forssan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, FM Lotta Saarenmaa, Forssa

Talousjohtaja Rami Saario, Oilon Group Oy, Lahti

Talousjohtaja Sampo Salo, Kanta-Hämeen hyvinvointialue, Hämeenlinna

Hallituksen varapuheenjohtaja Juho Salonen, Heinolan Tilapalvelut Oy, Heinola

Taloussuunnittelupäällikkö Janne Skott, Mikkelin kaupunki, Mikkeli

Hämeenlinnan kaupunginhallituksen jäsen Mirka Soinikoski, Hämeenlinna

HR Director Anu Tamminen, Oilon Group Oy, Lahti

Hallituksen puheenjohtaja Reetta-Maria Tolonen-Salo, Hämeenlinnan Pysäköinti Oy ja Linnan Kiinteistökehitys Oy, Hämeenlinna

Lahden kaupunginhallituksen jäsen Kimi Uosukainen, Lahti

Vice President Lasse Vilminko, John Cockerill North America, Inc., Houston

Projektipäällikkö Anri Vuori, Business Lahti, Lahti

HHJ-tutkinnon hyväksytysti suorittanut on oikeutettu käyttämään HHJ-nimikettä. ”Tutkinnon on Hämeen kauppakamarin alueella tähän mennessä suorittanut yhteensä 720 hallitusammattilaista. Ennen kuin tutkintoon voi osallistua on suoritettava Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) -kurssi. Hämeenlinnassa on parhaillaan käynnissä HHJ-kurssi ja seuraava HHJ-kurssi alkaa Lahdessa 8.10.2026”, kertoo Hämeen kauppakamarin koulutuspäällikkö Paula Ahokanto.

Tampereen kauppakamari ja Hallituspartnerit ry järjestävät tutkinnon kolme kertaa vuodessa. Seuraavaan tutkintoon ilmoittautuminen päättyy 7.1.2027 ja tutkinto järjestetään etäyhteyksin 16.3.2027.

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HHJ-tutkinnon hyväksytysti suorittanut on oikeutettu käyttämään HHJ-nimikettä.
HHJ-tutkinnon hyväksytysti suorittanut on oikeutettu käyttämään HHJ-nimikettä.
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Hämeen kauppakamari

Hämeen kauppakamarin tehtävänä on edistää yritysten toimintaedellytyksiä ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi. Lisäksi Hämeen kauppakamari edistää alueensa yritysten verkostoitumista ja yhteistyötä sekä tarjoaa jäsenilleen tietoa, palveluja ja kontakteja. Hämeen kauppakamarin toiminta-alueeseen kuuluvat Päijät-Hämeen maakunta, Kuhmoinen sekä Kanta-Hämeen maakunnasta Hämeenlinnan ja Forssan seutukunnat.

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