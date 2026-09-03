Kokkolan perusopetuksen opettajat kokoontuvat veso-koulutuspäivään Piispanmäelle
10.9.2026 13:24:34 EEST | Kokkolan kaupunki | Tiedote
Kokkolan kaupungin opetus- ja kasvatuspalvelut järjestää suomenkielisen perusopetuksen opettajille veso-koulutuspäivän Piispanmäen koululla lauantaina 12. syyskuuta 2026. Koulutuspäivään osallistuu noin 400 opettajaa.
Veso-päivän tavoitteena on vahvistaa opettajien osaamista, tukea koulujen kehittämistyötä sekä tarjota mahdollisuuksia yhteiseen oppimiseen ja verkostoitumiseen. Päivän ohjelmassa käsitellään ajankohtaisia kasvatuksen ja opetuksen teemoja sekä kouluyhteisöjen hyvinvointia ja toimintakulttuuria.
Päivä käynnistyy Kokkolan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Oliver Pietilän tervetulopuheenvuorolla. Aamupäivän pääteemana on oppimisen tuen uudistus ja oppimisen edellytyksiä tukevat opetusjärjestelyt. Aiheesta kouluttaa oppimisen ja koulunkäynnin tuen asiantuntija Pirjo Koivula.
Iltapäivällä keskitytään liikunnallisen elämäntavan edistämiseen. Ohjelmassa on Kalle Lassilan luentoja sekä Keski-Pohjanmaan Liikunnan (Kepli) järjestämiä toiminnallisia pajoja. Päivän päättää tunnettu koripallovalmentaja ja puhuja Henrik Dettmann luennollaan Huippujoukkueen rakentaminen – oppeja kouluyhteisöille.
Yhteyshenkilöt
Ronnie DjupsundOpetus- ja kasvatusjohtajaPuh:0408065000ronnie.djupsund@kokkola.fi
Tietoja julkaisijasta
Kokkola. Meillä on laajempi horisontti
Kokkolan kaupunki on Keski-Pohjanmaan kaksikielinen maakuntakeskus, jossa asukkaita on noin 48.000. Kokkolan elinkeinoelämän veturi on kansainvälisestikin merkittävä kemianteollisuuden keskittymä, jota täydentävät Suomen suurin raideliikenne- ja panamaxsatama sekä monipuolinen yritystoimijoiden verkosto. Myös monipuoliset tapahtumat, matkailu ja loma-asuminen tuovat kaupunkiin kävijöitä.
Kuningas Kustaa II Aadolf perusti Kokkolan kaupungin 400 vuotta sitten Pohjanlahden rannalle. Meri on tuonut mukanaan vahvat kaupan ja logistiikan perinteet merenkulusta ja laivanrakennuksesta teollisuuteen ja sivistykseen. Sijainti meren ja lentoyhteyksien äärellä, pääradan ja E8-tien varrella varmistaa niin ihmisten, tavaroiden kuin ideoidenkin liikkuvuuden.
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