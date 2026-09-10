Northern Europe Gaming -konferenssi Helsingin Messukeskukseen vuonna 2027
11.9.2026 14:05:39 EEST | Messukeskus | Tiedote
Finnish iGaming Conference järjestettiin neljännen kerran Hilton Helsinki Kalastajatorpalla 10.-11. syyskuuta. Kansainvälinen rahapelialan tapahtuma on kasvattanut suosiotaan joka vuosi samalla, kun suomalainen rahajärjestelmä on siirtymässä osittaiseen lisenssijärjestelmään 1.7.2027 alkaen. Ensi vuonna iGaming-konferenssi ottaa merkittävän kehitysaskeleen, ja tapahtuma on jatkossa Northern Europe Gaming -konferenssi. Se järjestetään Messukeskus Solarissa 16.–17-9. 2027.
Ensi vuonna iGaming-konferenssi ottaa merkittävän kehitysaskeleen. Tapahtuma on jatkossa Northern Europe Gaming -konferenssi, joka on koko pohjoisen Euroopan suurin konferenssi yhdistettynä laajaan rahapelialan näyttelyyn. Tämän suuren muutoksen mahdollistaa se, että konferenssin uusi koti on syksyllä 2027 avautuva Messukeskus Solar, joka on valmistuessaan Pohjoismaiden nykyaikaisimpia tapahtumatiloja.
”Hienoa on, että pääsemme kehittämään tapahtumasta koko pohjoisen Euroopan suurimman rahapelialan konferenssin ja yhdistämään siihen laajan näyttelyn. Northern Europe Gaming -konferenssi uusissa hienoissa tiloissa tekee Suomesta edelläkävijän Pohjois-Euroopan rahapelaamisen asiantuntijoiden keskuudessa", iloitsee Finnish iGaming Events Oy:n hallituksen puheenjohtaja Pertti Koskenniemi.
”Olemme iloisia yhteistyöstä – on upeaa saada tämä ajankohtainen ja merkittävä tapahtuma Helsingin Messukeskukseen. Elämyksellinen tulevaisuuden tapahtumatilamme Messukeskus Solar tarjoaa upeat puitteet tälle kansainväliselle konferenssille ja näyttelylle”, Messukeskuksen Business Manager Anne Bask sanoo.
Northern Europe Gaming -konferenssi järjestetään Messukeskus Solarissa 16.–17-9. 2027.
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Yhteyshenkilöt
Anne Bask, Business Manager, Helsingin Messukeskus, p. +358 50 355 2293
Pertti Koskenniemi, hallituksen puheenjohtaja, Finnish iGaming Events Oy, p. +358 400 512 196
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Tietoja julkaisijasta
Helsingin Messukeskus on Pohjoismaiden muuntuvin tapahtumatalo ja vaikuttavin kohtaamismedia. Suomen suurin tapahtumajärjestäjä tuottaa laadukkaita tapahtumia sekä vuokraa tilojaan ja palvelujaan erilaisten tapahtumien areenaksi. Messukeskuksen itse tuottamia tapahtumia ovat mm. Habitare, Helsingin Kirjamessut, Educa, FinnBuild, Matkamessut ja Vene Båt. Vierastapahtumina Messukeskuksen tiloissa järjestetään mm. Slush, Nordic Business Forum, Assembly, Koiramessut sekä lukuisia kansainvälisiä kongresseja ja yritystapahtumia vuosittain. Messukeskuksen tulovaikutus pääkaupunkiseudulle oli 304 miljoonaa euroa ja toiminnan työllisyysvaikutus oli 4140 henkilötyövuotta vuonna 2025. Tilat käsittävät 7 hallia, 40 muuntuvaa kokoustilaa, 21 ravintolaa ja oman tapahtumahotellin. Omistajayritys Suomen Messut Oyj perustettiin vuonna 1919. | Messukeskus. The real social media. | www.messukeskus.com @messukeskus
Helsinki Expo and Convention Centre (brand name Messukeskus) is the most versatile event venue and meeting place in the Nordics. As Finland’s premier experience provider, we organise high-quality events and rent out our facilities for various occasions. Events produced by Messukeskus include, among others, Habitare, the Helsinki Book Fair, Educa, Finnbuild, Matka Nordic Travel Fair, and Helsinki International Boat Show. Messukeskus also hosts guest events such as Slush, Nordic Business Forum, Assembly, International Dog Fair, as well as many international congress and business events every year. In 2025, the events held at the Helsinki Exhibition and Convention Centre brought in a revenue stream of 304 million euros to the Helsinki metropolitan area and created the equivalent of 4,140 full-time jobs. The premises include 7 halls, 40 convertible meeting rooms, 21 restaurants, and the hotel.The Finnish Fair Corporation was founded in 1919. | Messukeskus. The real social media | www.messukeskus.com @messukeskus
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