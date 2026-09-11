Kittuisten yhteysaluslaiturin purkutöitä jatketaan
11.9.2026 09:17:05 EEST | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Lounais-Suomen elinvoimakeskus on jatkamassa Houtskarissa Kittuisten vanhan yhteysaluslaiturin purkutöitä. Purkutyöt keskeytettiin tällä viikolla (vko 37) väliaikaisesti, kun elinvoimakeskus sai tietoa laiturin muista käyttötarpeista. Purkutöitä jatketaan maanantaina 14.9., sillä laituri on huonokuntoinen ja se on riski Korppoon-Houtskarin väliselle maantielauttaliikenteelle. Elinvoimakeskus jatkaa vielä keskustelua mahdollisista vaihtoehtoisista rantautumispaikoista sidosryhmien kanssa.
Lounais-Suomen elinvoimakeskus käynnisti perjantaina 4.9. Houtskarissa Kittuisten vanhan yhteysaluslaiturin purkutyöt osana siltojen ja laitureiden kunnossapitourakkaa. Yhteysalusliikenteellä ei ole enää käyttöä laiturille. Purkutyön käynnistyttyä elinvoimakeskus sai tietoa laiturin merkityksestä muun muassa paikallisille toimijoille ja muille viranomaisille. Purkutyöt keskeytettiin väliaikaisesti.
Laiturin purkutyöt jatkuvat maanantaina 14.9. Laiturin keskeytyneet purkutyöt täytyy saattaa loppuun, jotta viereisen maantielauttapaikan toiminta voidaan turvata. Laiturin mahdollinen sortuminen voisi estää maantielautan pääsyn lauttapaikalle ja siten keskeyttää Korppoon ja Houtskarin välisen lauttaliikenteen.
Elinvoimakeskus jatkaa keskustelua sidosryhmien kanssa, miten ranta-alue voidaan viimeistellä ja voidaanko alueelle mahdollistaa rantautuminen myös laiturin poistamisen jälkeen.
Lisätietoja: Lounais-Suomen elinvoimakeskus, yhteydenotot Liikenteen asiakaspalvelun kautta, p. 0295 020 600
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