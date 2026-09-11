Kittuisten yhteysaluslaiturin purkutöitä jatketaan

Lounais-Suomen elinvoimakeskus käynnisti perjantaina 4.9. Houtskarissa Kittuisten vanhan yhteysaluslaiturin purkutyöt osana siltojen ja laitureiden kunnossapitourakkaa. Yhteysalusliikenteellä ei ole enää käyttöä laiturille. Purkutyön käynnistyttyä elinvoimakeskus sai tietoa laiturin merkityksestä muun muassa paikallisille toimijoille ja muille viranomaisille. Purkutyöt keskeytettiin väliaikaisesti.

Laiturin purkutyöt jatkuvat maanantaina 14.9. Laiturin keskeytyneet purkutyöt täytyy saattaa loppuun, jotta viereisen maantielauttapaikan toiminta voidaan turvata. Laiturin mahdollinen sortuminen voisi estää maantielautan pääsyn lauttapaikalle ja siten keskeyttää Korppoon ja Houtskarin välisen lauttaliikenteen.

Elinvoimakeskus jatkaa keskustelua sidosryhmien kanssa, miten ranta-alue voidaan viimeistellä ja voidaanko alueelle mahdollistaa rantautuminen myös laiturin poistamisen jälkeen.

Lisätietoja: Lounais-Suomen elinvoimakeskus, yhteydenotot Liikenteen asiakaspalvelun kautta, p. 0295 020 600