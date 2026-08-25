Asukkaan toiminta tärkeää omakotitalojen tulipalojen ehkäisyssä

Saatujen vastausten perusteella omakotitaloissa suurimmat puutteet liittyvät nuohoukseen. Nokipalojen ehkäisemisen kannalta tärkein toimenpide on huolehtia säännöllisestä nuohouksesta. Paloturvallisuuden itsearvioinneista saatujen vastauksien perusteella hormeihin ja tulisijoihin liittyvät puutteet ovatkin pientalojen turvallisuuden kannalta merkittäviä.

Nokipalo on omakotitalojen yleisin syttymissyy

Pelastustoimen tilastojen mukaan vuonna 2025 Pirkanmaalla oli 95 (valtakunnallisesti 1 027) pelastustoimen tehtävää, joissa oli rakennuspalo tai rakennuspalovaara omakotitalossa. Syttymissyynä noin neljäsosassa Pirkanmaan omakotitalojen tulipaloista oli nokipalo, sen ollessa samalla yleisin yksittäinen syttymissyy.

Saaduissa vastauksissa tulisijojen ja savuhormien nuohouksessa oli puutteita 313 kohteessa. Turvallinen nuohous edellyttää turvallista ja helppoa kulkua talon katolle ja savupiipulle: tässä arvioitiin olevan puutteita 248 kohteessa. Itsearviointien perusteella myös varateinä käytettävien ovien ja ikkunoiden käytettävyydessä oli suuri määrä puutteita (297). Lukumäärältään suurin arvioinneissa esiin noussut puute oli talon osoitemerkintöjen näkyvyys (839).

Turvallisesti tulevaan lämmityskauteen

Tämän vuoden itsearviointien tulosten sekä edellisen vuoden onnettomuustilastojen perusteella pelastuslaitos kehottaa omakotitalojen asukkaita varautumaan lämmityskauden alkamiseen hyvissä ajoin. Tärkeintä on hoitaa tulisijojen ja hormien nuohous ajoissa ja varmistaa, että nuohoojan turvallinen työskentely katolla on mahdollista. Vastuu näistä asioista on talon omistajalla.

Oman kodin tarkastelu ja arviointi turvallisuusnäkökulmasta voivat auttaa merkittävästi, jos varautumisesta huolimatta onnettomuus tapahtuu. Nopeasti etenevässä ja hektisessä tilanteessa on paljon hyötyä valmiista, selkeästä toimintasuunnitelmasta. Varateiden sijainnin tunteminen ja esimerkiksi ikkunoissa kiinteästi olevat avauskahvat voivat onnettomuustilanteessa olla pelastautumisen kannalta ratkaisevassa roolissa.

Tulipalotilanteessa ihminen hakeutuu ulos luonnostaan sitä kautta, mistä on tilaan saapunutkin. Savun tai liekkien estäessä normaalin uloskäynnin käyttämisen, on varatien nopea valinta ja käytettävyys avainasemassa turvallisen poistumisen varmistamiseksi. Pelastusviranomainen suositteleekin kaikkien makuuhuoneiden ikkunoiden varustamista kiintein avauskahvoin myös jälkikäteen.

Tarkista palovaroittimet ja alkusammuttimet säännöllisesti

Onnettomuuksilta voidaan suurilta osin välttyä havainnoimalla ja puuttumalla arjessa pieniltäkin tuntuviin puutteisiin. Esimerkiksi alkusammutuskalusto kannattaa sijoittaa näkyvälle paikalle, josta se on helposti saatavilla. Palovaroittimen toimintakunnon testaamisella kerran kuukaudessa voidaan tuhoisa onnettomuus välttää pienellä vaivalla. Itsearviointien perusteella palovaroittimen tärkeys on pirkanmaalaisilla hyvin tiedossa: palovaroitin oli asennettuna jokaisessa makuhuoneessa ja ulos johtavilla käytävillä lähes 10 000 vastaajalla.

Oikein asennettu ja toimiva palovaroitin antaa hälyttäessään arvokkaita hetkiä suorittaa alkusammutus tai poistua tulipalon ollessa vasta kehittymässä. Myös alkusammutuksen harjoittelulla on tärkeä rooli nopean ja onnistuneen alkusammutuksen suorittamisessa. Alkusammutuskalustoa löytyy lähes 13 000 itsearvointiin vastanneesta taloudesta.

Pelastusviranomaisen kannalta erityisen positiivista on itsearvioinneissa havaittu nousu varautumisessa häiriö- ja onnettomuustilanteisiin. Yli 10 000 vastaajaa kertoo, että häiriötilanteisiin on varauduttu ja kotivaraa hankittu. Kotivara tarkoittaa kotona pidettävää ruoka- ja tarvikevarastoa, jonka pitäisi riittää vähintään 72 tunniksi eli kolmeksi vuorokaudeksi yllättävien häiriötilanteiden varalle.