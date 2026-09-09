Verkkokoulutukset ja energia-ala vetovoimaisia yhteishaussa
10.9.2026 16:59:24 EEST | Vaasan ammattikorkeakoulu VAMK | Tiedote
Juuri päättyneessä syksyn yhteishaussa Vaasan ammattikorkeakoulun suosituimmat hakukohteet olivat englanninkielinen energiatekniikan insinöörikoulutus ja verkossa toteutettava sosionomin AMK-tutkintokoulutus.
Korkeakoulujen syksyn yhteishaussa 31.8.-10.9. Vaasan ammattikorkeakouluun jätettiin alustavien tietojen mukaan 1 582 hakemusta. Aloituspaikkoja tammikuussa 2027 alkaviin tutkintokoulutuksiin oli haussa 295. Valtakunnallisesti syksyn yhteishaussa oli alustavan tiedon mukaan yhteensä 32 997 hakijaa, mikä on hieman vähemmän kuin viime vuonna.
AMK-tutkintokoulutuksista ylivoimaisesti suosituin oli englanninkielinen energia-alan Energy Technology -insinöörikoulutus. Siihen jätettiin yli 17 hakemusta aloituspaikkaa kohden. Haussa olleista suomenkielisistä AMK-tasoisista tutkintokoulutusohjelmista vetovoimaisin oli sosionomin verkossa toteutettava koulutus. Siihen jätettiin lähes 7 hakemusta yhtä aloituspaikkaa kohden.
Maisteritasoisista YAMK-tutkintokoulutuksista hakijoiden keskuudessa suosituin oli Hyvinvoinnin asiantuntija -koulutus.
Valintakokeet lokakuussa ja tulokset marraskuussa
Suomenkielisten AMK-opintojen valintakokeet järjestetään tiistaina 27.10. Englanninkielisiin tutkintoihin järjestetään erillinen UAS Exam-valintakoe 6.11. YAMK-tutkintoihin ei järjestetä valintakoetta, vaan opiskelijat valitaan hakijoiden laatimien työelämälähtöisten kehittämissuunnitelmien perusteella. Lisätietoja valintatavoista löytyy ammattikorkeakouluun-verkkosivulta.
Opiskelijavalinnoista ilmoitetaan viimeistään 19.11.2026 mennessä ja opiskelupaikat on otettava vastaan 26.11. kello 15:00 mennessä.
Lisätietoja opiskelijavalinnoista antaa Vaasan ammattikorkeakoulun hakijapalvelut.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Juha Vierolaopiskelijapalveluiden päällikköVAMK Vaasan ammattikorkeakouluPuh:+358 40 773 8119juha.vierola@vamk.fi
Maria Miettinen-Battistiniasiantuntija, viestintä ja markkinointiVAMK Vaasan ammattikorkeakouluPuh:+358 40 586 6444maria.miettinen-battistini@vamk.fi
Kuvat
Vaasan ammattikorkeakoulu painottaa koulutuksessaan ja tutkimuksessaan energiatehokasta tekniikkaa, vientiteollisuuden liiketoimintaosaamista ja moderneja sosiaali- ja terveyspalveluja. VAMK tekee tiivistä yhteistyötä alueen korkeakoulujen sekä seudun energiateknologian keskittymän kanssa, joka on Pohjoismaiden merkittävin.
VAMKista valmistuu kansainvälisiä ja asiantuntevia insinöörejä, tradenomeja, sairaanhoitajia, terveydenhoitajia ja sosionomeja. Työelämälähtöiset opinnot ja elinvoimainen Vaasan seutu varmistavat opiskelijoille erinomaiset työllistymisen mahdollisuudet.
Opiskelijoita VAMKissa on noin 4 000 ja henkilöstöä 200.
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