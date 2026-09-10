SDP:n Marko Asell kysyy hallitukselta: Kuka maksaa datakeskusten kasvavan sähkönkulutuksen?
10.9.2026 14:55:40 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Kansanedustaja Marko Asell (sd.) vaatii hallitukselta toimia, joilla varmistetaan sähkön riittävyys ja kohtuullinen hinta datakeskusten sähkönkulutuksen kasvaessa. Asell on jättänyt aiheesta kirjallisen kysymyksen hallitukselle.
Google on ilmoittanut investoivansa Suomeen vuosina 2027–2028 yhteensä 13 miljardia euroa. Investointikokonaisuudella arvioidaan olevan merkittäviä myönteisiä vaikutuksia rakentamiseen, työllisyyteen, talouteen sekä Suomen asemaan digitaalisen infrastruktuurin ja tekoälyn toimintaympäristönä.
Asell pitää investointia merkittävänä mahdollisuutena Suomelle. Samalla hän korostaa, että datakeskusten nopeasti kasvava sähkönkulutus ei saa johtaa siihen, että sähköverkon, uuden tuotannon ja säätövoiman kustannukset siirtyvät kohtuuttomasti kotitalouksien ja muiden yritysten maksettaviksi.
"Suomalaiset kotitaloudet ja yritykset eivät saa joutua maksamaan datakeskusten tarvitsemasta sähköinfrastruktuurista tai kantamaan kasvavan sähköpulan riskiä," Asell sanoo.
Fingridin mukaan Suomessa on tehty datakeskuksia koskevia liittymissopimuksia lähes 5 000 megawatin edestä. Datakeskusten lisääntyminen kasvattaa sähkönkulutusta, minkä vuoksi sähköjärjestelmään tarvitaan lisää joustavuutta ja sääriippumatonta kapasiteettia.
Google on kertonut hankkivansa uutta tuulivoimaa ja akkuvarastointia. Yhtiö on lisäksi tehnyt Fortumin kanssa pitkäaikaisen sähköostosopimuksen, joka koskee merkittävää osaa Loviisan ydinvoimalan tuotannosta. Asellin mukaan nämä ratkaisut ovat myönteisiä, mutta ne eivät yksin vastaa kysymykseen sähköjärjestelmän kestävyydestä kulutuksen kasvaessa nopeasti.
"Jos datakeskus tarvitsee valtavan määrän uutta sähköä, sen on osallistuttava tarvitsemansa tuotannon, sähkötehon ja kulutusjouston varmistamiseen. Datakeskuksilta pitää myös voida edellyttää kulutuksen joustamista silloin, kun sähköjärjestelmä on kaikkein tiukimmilla," Asell toteaa.
Kirjallisessa kysymyksessään Asell tiedustelee hallitukselta muun muassa:
• Miten datakeskusten edellyttämien kantaverkko-, tuotanto- ja säätövoimainvestointien kustannusten siirtyminen muille sähkönkäyttäjille estetään?
• Millä välittömillä toimilla sähkön riittävyys ja kohtuullinen hintataso turvataan?
• Miten Googlen investointien vaikutukset Suomen sähkönkulutukseen, huipputehon tarpeeseen ja sähkön hintaan arvioidaan?
• Asetetaanko erittäin suurille sähkönkuluttajille velvoitteita osallistua uuden tuotantokapasiteetin, säätövoiman tai muun jouston rakentamiseen?
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Yhteyshenkilöt
Marko AsellKansanedustajaPuh:050 512 1968marko.asell@eduskunta.fi
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