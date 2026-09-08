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Keski-Suomen ympäristökasvatusviikot käynnissä nyt toista kertaa

10.9.2026 15:14:34 EEST | Keski-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote

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Keski-Suomen ympäristökasvatusviikkoja vietetään 7.–27.9.2026. Viikkoja koordinoiva Keski-Suomen kestävän elämäntavan yhteistyöryhmä KYKY kutsuu kaikki lasten ja nuorten parissa toimivat osallistumaan viikkojen viettoon. Perjantaina 25.9. järjestetään myös pitkästä aikaa ympäristökasvatuksen maakunnallinen koulutusiltapäivä.

Könkkölän päärakennus
Keski-Suomen ympäristökasvatuspäivä järjestetään Könkkölässä syyskuun lopussa.

Ympäristökasvatuksen menetelmät ovat moninaisia, mikä näkyy myös ympäristökasvatusviikoilla.

Maakunnan eri toimijat järjestävät koululuokille ja muille ryhmille oppitunteja ja työpajoja liittyen esimerkiksi luontoyhteyteen, lajien välisiin vuorovaikutussuhteisiin ja jätteiden lajitteluun. Omatoimisesti hyödynnettäviä materiaaleja tarjotaan myös. Erityisesti näitä viikkoja varten on laadittu lähivesien pohjaeläimiin liittyvä tehtävä ja organisoitu pohjaeläinten tunnistusrinki, johon kuuluu asiantuntijoita Jyväskylän yliopistosta, Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksestä ja elinvoimakeskuksesta. Lisäksi Nuorten Suomi ry tuo Keski-Suomeen pelattavaksi seppo.io-alustalle tehdyn pelin ”Vaikuta! goes Ympäristökasvatusviikot”.

KYKY-ryhmä kannustaa eri toimijoita myös kertomaan viikkojen aikana aktiivisesti ympäristökasvatustoiminnastaan. Viikoista viestitään Instagramissa tilillä @ks_ymparistokasvatusviikot.

Koulutusiltapäivä ammattilaisille

Ympäristökasvatuksen maksuttomassa koulutusiltapäivässä 25.9. pääpuheenvuoron ”Kohti kestävää toivoa” pitää professori Hannu L.T. Heikkinen Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitokselta. Käytännönläheisiä työpajoja vetävät oman maakunnan asiantuntijoiden lisäksi vierailevat asiantuntijat muualta Suomesta.

"Toivottavasti moni opettaja, rehtori, nuorisotyöntekijä ja muu kasvatusalan toimija pääsee mukaan nyt, kun Keski-Suomessa on pitkästä aikaa saatu järjestymään ympäristökasvatuksen täydennyskoulutusta. Pidemmältä tuleville muistutuksena, että Jyväskylässä voi ihailla samana iltana Valon kaupungin teoksia", sanoo KYKY-ryhmän puheenjohtaja, ympäristökasvattaja Katri Willman Green Care -keskus Könkkölästä.

Opettajien täydennyskoulutuksen järjestämiseen ei jaeta enää hankeavustuksia Opetushallituksesta, eikä myöskään Lupa- ja valvontavirasto (aiemmin AVI) järjestä enää opettajien lyhytaikaista täydennyskoulutusta. Kuntien odotetaan hankkivan tarpeelliseksi katsotun täydennyskoulutuksen muita väyliä. KYKY-yhteistyöryhmä on koonnut osaamista ja muita resursseja ja pystyy nyt niiden turvin tarjoamaan maksuttoman mahdollisuuden osaamisen kehittämiseen ja myös kollegoiden tapaamiseen.

KYKY-ryhmä on Keski-Suomen kestävän elämäntavan yhteistyöryhmä, joka tuo saman pöydän ääreen kestävän kehityksen osaamiseen, toimintaan ja osallisuuteen liittyviä tahoja. Ryhmä on Keski-Suomen ELY-keskuksen (nyk. elinvoimakeskuksen) asettama.

Avainsanat

ympäristöympäristökasvatuskeski-suomi

Yhteyshenkilöt

Katri WillmanKYKY-ryhmän puheenjohtaja, luonto- ja ympäristökasvattajaLuontokoulu Apollo

Ei tavoitettavissa 11.-14.9.2026.

Puh:050 309 6633

Tanja TuulinenYmpäristökasvatusasiantuntijaKeski-Suomen elinvoimakeskus

Puh:0295 024 669

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Tietoja julkaisijasta

Keski-Suomen elinvoimakeskus hoitaa liikenteeseen, maaseutuun, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Keski-Suomen elinvoimakeskus toimii Keski-Suomen maakunnan alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.

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