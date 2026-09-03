THL viikolla 38/2026
10.9.2026 15:07:24 EEST | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL | Tiedote
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mediakalenteri ilmestyy joka torstai. Siihen kootaan aina seuraavan viikon infot, tiedotteet, keskeiset tapahtumat, julkaisut ja muita valikoituja ajankohtaisia asioita. Tiedot pohjautuvat torstain 10.9. tilanteeseen, ja niihin voi tulla muutoksia.
Tarkemmat tiedot THL:n tapahtumista ja webinaareista tapahtumakalenterissa.
https://thl.fi/ajankohtaista/tapahtumat
THL:n viestintä palvelee mediaa arkisin klo 9–16, puh. 029 524 6161, sähköposti: info(at)thl.fi
Uutiset
- ma 14.9. Ruoka-aputoiminnan valtionavustuksen haku vuosille 2027–2028 on auki Lisätiedot: soila.veltheim(at)thl.fi, puh. 029 524 7623
- ti 15.9. Valtionavustushaku rahapelihaittoja koskevalle tieteelliselle tutkimukselle avataan. Tutkimusorganisaatiot ja yleishyödylliset yhteisöt voivat hakea avustusta raha- ja digipelihaittojen ehkäisyä ja vähentämistä tukevaan tieteelliseen tutkimukseen. Lisätiedot: kati.matikainen(at)thl.fi, puh. 029 524 8403
Blogit
- to 17.9. Imatran malli näyttää, miksi systeeminen muutos tarvitsee aikaa. Kirjoittajat: Tanja Hirschovits-Gerz, hankepäällikkö, THL ja Teemu Vauhkonen, erikoistutkija, THL
Lisätietoa:
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THL:n tilastojen julkaisukalenteri
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Tietoa julkaisijasta
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on asiantuntija- ja tutkimuslaitos. Tuotamme tietoa, työkaluja ja ratkaisuja terveys- ja hyvinvointialan päätöksenteon ja toiminnan tueksi. Teemme kansainvälisesti ja kansallisesti arvokasta tutkimusta ja sovellamme sitä suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden rakentamiseen.
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THL viikolla 37/20263.9.2026 15:01:03 EEST | Tiedote
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mediakalenteri ilmestyy joka torstai. Siihen kootaan aina seuraavan viikon infot, tiedotteet, keskeiset tapahtumat, julkaisut ja muita valikoituja ajankohtaisia asioita. Tiedot pohjautuvat torstain 3.9. tilanteeseen, ja niihin voi tulla muutoksia. Tarkemmat tiedot THL:n tapahtumista ja webinaareista tapahtumakalenterissa. https://thl.fi/ajankohtaista/tapahtumat THL:n viestintä palvelee mediaa arkisin klo 9–16, puh. 029 524 6161, sähköposti: info(at)thl.fi Uutiset ke 9.9. THL:n uudeksi tietoylijohtajaksi on valittu Tomi Malmström. Hän aloittaa tehtävässä 1.10. Malmström siirtyy THL:ään Nordic Healthcare Groupista (NHG). Lisätiedot: piritta.rautavuori(at)thl.fi, puh. 029 524 7120 Blogit ke 9.9. Tiedolla johtaminen on vaikuttavan hyvinvointityön perusta. Kirjoittajat: Pia Hakamäki, kehittämispäällikkö, hyvinvoinnin edistämisen ja palvelujärjestelmän tuki ja Anne Sahrio, hyvinvointikoordinaattori, Yhteisöpalvelut, Kuopion kaupunki. to 10.9. Mini-in
Jätevesitutkimus: alfa-PVP:n käyttö vakiintunut, kokaiini edelleen nousussa3.9.2026 00:01:00 EEST | Tiedote
Alfa-PVP:n käyttö keskittyy edelleen voimakkaasti Etelä- ja Länsi-Suomeen, etenkin pääkaupunkiseudulle. Käytön lisääntyminen on taittunut, mutta käyttömäärät näyttävät vakiintuneen varsin suuriksi. Kokaiinia käytetään aiempaa enemmän lähes koko Suomessa, osoittaa THL:n tuore jätevesitutkimus. Tulokset tarjoavat näkymän huumeiden käyttöön sekä valtakunnallisesti että paikallisesti 32 kaupungissa eri puolilla Suomea.
THL viikolla 36/202627.8.2026 15:56:51 EEST | Tiedote
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mediakalenteri ilmestyy joka torstai. Siihen kootaan aina seuraavan viikon infot, tiedotteet, keskeiset tapahtumat, julkaisut ja muita valikoituja ajankohtaisia asioita. Tiedot pohjautuvat torstain 27.8. tilanteeseen, ja niihin voi tulla muutoksia. Tarkemmat tiedot THL:n tapahtumista ja webinaareista tapahtumakalenterissa. https://thl.fi/ajankohtaista/tapahtumat THL:n viestintä palvelee mediaa arkisin klo 9–16, puh. 029 524 6161, sähköposti: info(at)thl.fi Uutiset to 3.9. Jätevesitutkimuksen tulokset huumeiden käytön alueellisesta esiintyvyydestä ja siinä tapahtuneista muutoksista julkaistaan. Lisätiedot: saija.jarvimaki(at)thl.fi, puh. 029 524 7632 to 3.9. Terveydenhuollon hoitoilmoitusrekisterien laatutietoraportit julkaistaan. THL julkaisee perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon hoitoilmoitusrekisterien tietosisältöä kuvaavat laatu- ja kuvailutietoraportit. Lisätiedot: tiina.puhakka(at)thl.fi, puh. 029 524 7673 pe 4.9. Vanhuspalveluje
Tutkimus: Nuorten ruokavalinnat ovat vielä kaukana terveellisen ja kestävän ruokavalion tavoitteista – uusia yhteiskunnallisia toimia tarvitaan26.8.2026 00:00:00 EEST | Tiedote
Nuorten ravitsemuksessa näkyvät pitkälti samat haasteet kuin aikuisten ruokavalioissa, kertoo THL:n toteuttama Nuorten ravitsemustutkimus. Kasviksia, marjoja ja hedelmiä syödään liian vähän, punaista lihaa ja lihavalmisteita liikaa. Nykyinen ruokaympäristömme ei riittävästi tue nuorten terveellisten ruokavalintojen tekemistä, minkä vuoksi tarvitaan ennen kaikkea uusia yhteiskunnallisia toimia.
Byt skärmtid mot naturtid – redan 15 minuter ger hälsofördelar25.8.2026 00:15:00 EEST | Pressmeddelande
Naturtid är ett enkelt sätt att främja hälsa och välbefinnande i vardagen. Med naturtid avses all tid vi tillbringar i naturen, oavsett om det handlar om en närpark, skog, strand eller annan grön eller blå miljö.
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