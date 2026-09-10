EKP:n rahapoliittisia päätöksiä
10.9.2026 15:18:07 EEST | Suomen Pankki | Tiedote
EKP:n neuvosto päättää euroalueen rahapolitiikasta. EKP:n neuvosto päätti tänään nostaa EKP:n kaikkia kolmea ohjauskorkoa 0,25 prosenttiyksikköä.
Lähi-idän konflikti luo edelleen inflaatiopaineita, ja inflaation arvioidaan pysyvän selvästi tavoitetta nopeampana pitemmän aikaa. Tämänpäiväinen päätös korostaa EKP:n neuvoston sitoutumista varmistamaan rahapolitiikan mitoituksella, että inflaatio vakautuu keskipitkällä aikavälillä sen kahden prosentin tavoitteeseen.
EKP:n tuoreiden asiantuntija-arvioiden perusskenaariossa kokonaisinflaatio on keskimäärin 3,0 % vuonna 2026 ja 2,5 % vuonna 2027 sekä 2,1 % vuonna 2028. Energia- ja elintarvikehinnoista puhdistetun inflaation arvioidaan olevan 2,5 % vuonna 2026 ja 2,6 % vuonna 2027 sekä 2,3 % vuonna 2028. Inflaation arvioidaan pysyvän kesäkuun perusskenaarion tasolla vuonna 2026 mutta olevan sitä nopeampaa vuosina 2027 ja 2028. Talouden arvioidaan kasvavan 0,9 % vuonna 2026 ja 1,4 % vuonna 2027 sekä 1,5 % vuonna 2028. Kasvuarviota on siis tarkistettu ylöspäin vuosille 2026 ja 2027 lähinnä siksi, että euroalueen talouden kestokyky on osoittautunut odotettua suuremmaksi.
Näkymät ovat edelleen hyvin epävarmat. Riskit painottuvat inflaation nopeutumisen ja talouskasvun hidastumisen suuntaan. Asiantuntijoiden päivittämissä skenaarioissa havainnollistetaan, miten monella tapaa energiasokki voi vaikuttaa kasvun ja inflaation kehityskulkuihin. Skenaarioissa käytetään eri olettamuksia sokin voimakkuudesta ja kestosta sekä sen välillisistä vaikutuksista ja kerrannaisvaikutuksista.
Tämänpäiväisen päätöksen myötä EKP:n neuvostolla on yhä hyvät edellytykset luovia eteenpäin konfliktin aiheuttamassa epävarmuudessa. Se määrittää rahapolitiikan mitoituksen kokouskohtaisesti aina tuoreimpien tietojen perusteella. EKP:n neuvoston korkopäätökset perustuvat etenkin inflaationäkymiä ja niihin liittyviä riskejä koskevaan arvioon, jossa on otettu huomioon taloutta ja rahoitusoloja koskevat tuoreimmat tiedot, pohjainflaation kehitys ja rahapolitiikan välittymisen voimakkuus. EKP:n neuvosto ei sitoudu ennalta mihinkään tiettyyn korkouraan.
EKP:n ohjauskorot
EKP:n neuvosto päätti nostaa EKP:n kaikkia kolmea ohjauskorkoa 0,25 prosenttiyksikköä. Talletuskorko on 16.9.2026 lähtien 2,50 %, perusrahoitusoperaatioiden korko 2,65 % ja maksuvalmiusluoton korko 2,90 %.
Omaisuuserien osto-ohjelma (APP) ja pandemiaan liittyvä osto-ohjelma (PEPP)
APP- ja PEPP-ohjelmissa tehtyjen sijoitusten määrän annetaan pienentyä hallitusti ja ennakoitavasti, eli omaisuuserien erääntyessä takaisin maksettavaa pääomaa ei enää sijoiteta uudelleen.
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EKP:n neuvosto on valmis tarkistamaan kaikkia mandaattiinsa kuuluvia välineitä sen varmistamiseksi, että inflaatio vakautuu keskipitkällä aikavälillä kahden prosentin tavoitteeseen ja rahapolitiikan vaikutus välittyy sujuvasti talouteen. Jos perusteeton tai hallitsematon markkinakehitys uhkaa muuttaa vakavanlaatuisesti rahapolitiikan välittymistä euroalueen eri maihin, EKP:n neuvostolla on käytössään välittymisen turvaava instrumentti, jonka avulla se pystyy täyttämään hintavakaustehtävänsä tehokkaasti.
EKP:n pääjohtaja kertoo päätösten taustoista tänään kello 14.45 (Keski-Euroopan aikaa) alkavassa lehdistötilaisuudessa.
EKP:n neuvoston hyväksymä tarkka sanamuoto käy ilmi englanninkielisestä versiosta.
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Suomen Pankki
Suomen Pankki on Suomen rahaviranomainen ja kansallinen keskuspankki. Samalla se on osa eurojärjestelmää, joka vastaa euroalueen maiden rahapolitiikasta ja muista keskuspankkitehtävistä ja hallinnoi maailman toiseksi suurimman valuutan, euron, käyttöä.
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