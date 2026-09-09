Vihreiden Alametsä: Itsemurhat on saatava nollaan

THL:n raportin mukaan puolet itsemurhan tehneistä oli käynyt terveydenhuollossa viimeisen viikon aikana. Alametsä huomauttaa, että pääsy hoitoon ja hoitopolkujen toimivuus vaihtelevat suuresti eri hyvinvointialueiden välillä.

– Niin kauan, kun itsemurhia ei saada nollaan, olemme epäonnistuneet. Osastopaikan täytyy aina olla saatavilla – ja riittävän pitkäksi ajaksi. Valitettavasti on tilanteita, joissa ihminen kotiutetaan ennen kuin hän voi riittävän hyvin. Tämä on hengenvaarallista, Alametsä varoittaa.

YLE uutisoi tänään Ruskosta, jonka psykiatrinen sairaala kotiutti itsetuhoisena. Seuraavana päivänä Ruskon äiti löysi hänet menehtyneenä itsemurhaan. Moni vakavista mielenterveyden häiriöistä kärsivä ei vieläkään saa tarvitsemaansa hoitoa. Osastopaikkojen lisäksi on ollut vaikea saada esimerkiksi neuromodulaatiohoitoja.

Alametsä muistuttaa, että itsemurhia voidaan ehkäistä, ja siihen on monenlaisia keinoja. Alametsän mukaan Orpon hallituksen leikkaukset sosiaali- ja terveydenhoitoon ja järjestöihin ovat myös hengenvaarallisia, sillä ne pakottavat supistamaan esimerkiksi auttavien puhelimien ja chat-palveluiden toimintaa.

– On vastuutonta pakottaa järjestöt laittamaan lappu luukulle. Tämä lisää painetta julkisen sektorin raskaammissa ja jo ruuhkautuneissa palveluissa. Meidän täytyy helpottaa avun saamista, ennaltaehkäisevää työtä, kriisipuhelimeen pääsyä ja vertaistukea, Alametsä toteaa.

Alametsä ehdottaa, että Onnettomuustutkintakeskuksen tulisi julkaista vuosittain tutkintaselostus itsemurhista toimenpidesuosituksineen. Kaikkialle on varmistettava toimiva itsemurhien ehkäisytyö, jota toteutetaan myös kouluissa ja oppilaitoksissa, vaatii Alametsä.



– Elämän perusasioiden romahtaminen voi johtaa itsetuhoisuuteen ja tilanteeseen, jossa kokee olevansa umpikujassa ilman ulospääsyä. Siksi jokaiselle on varmistettava koti, toimeentulo ja terveyspalvelut, Alametsä painottaa.



Monelle Kelan lääkinnällisen kuntoutuksen korvauksenkin jälkeen psykoterapia on liian kallista. Alametsä jätti tänään kirjallisen kysymyksen Kelan vaativan kuntoutuksen kilpailutuksesta ja lasten ja nuorten psykoterapian saatavuudesta osana vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta.



– Psykoterapian saatavuus on yhä heikkoa. Omavastuu Kela-korvauksen jälkeen, mikä on satoja euroja kuussa, on monelle liian kallis. Nyt kilpailutuspäätöksen myötä jo olemassa olevat hoitosuhteet uhkaavat katketa. Näin ei voi olla, ihmettelee Alametsä.