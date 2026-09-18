MTV:n lokakuun kärkitärpit: Masked Singer Suomi, Suurmestari Comeback, Suomen älyttömin julkkis, Vares 2.0, The Teacher ja Killings at Parrish Station

MTV:n loppuvuosi lupaa suurta realityä, romantiikkaa, draamakomediaa ja uusia kausia suosikkisarjoista – tutustu monipuoliseen ohjelmistoon! 17.9.2026 10:00:00 EEST | Tiedote

Pimeä vuodenaika valaistuu, kun MTV:n sisällöt tuovat jännitystä ja tunteita sekä ajankohtaista asiaa ja urheilun huippuhetkiä talven keskelle. Poimi talteen ohjelmiston kohokohdat marras-tammikuulta. Kevään ohjelmiston julkaisemme joulukuussa. TALVEN SUURET VIIHDEILMIÖT Bachelor Suomi ti 17.11. alkaen MTV Katsomo ja MTV3 Bachelor-Arttu etsii rakkautta kymmenien upeiden naisten joukosta romanttisessa realitysarjassa. Uusi Bachelor Suomi -kausi on sarjan tähän asti syvällisin. Päähenkilö sanoittaa avoimesti haluaan rakastua, ja kausi vie matkalle tunteiden, luottamuksen ja läheisyyden äärelle. Ruususeremonioissa Arttu tekee vaikeita päätöksiä siitä, kenen kanssa hän haluaa jatkaa tutustumista ja selvittää, voisiko yhteys kasvaa joksikin suuremmaksi. Ohjelman juontajana ja Artun ja naisten tukena nähdään Shirly Karvinen. Bachelor Suomi -ohjelma saa tällä kaudella rinnalleen podcastin, jossa paneudutaan syvemmin tapahtumiin kulissien takana. Podcast on kuultavissa ohjelmakauden aikana Pod