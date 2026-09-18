MTV:n lokakuun kärkitärpit: Masked Singer Suomi, Suurmestari Comeback, Suomen älyttömin julkkis, Vares 2.0, The Teacher ja Killings at Parrish Station
22.9.2026 10:25:00 EEST | MTV Oy | Tiedote
Lokakuussa laitetaan tietämys, nokkeluus ja pokka koetukselle. Torstait tarjoilevat älytöntä viihdettä, kun Suurmestari kutsuu tutut kilpailijat takaisin kartanolle Comeback-kaudella ja uusi visailuohjelma Suomen älyttömin julkkis alkaa. Rakastetut suosikit valtaavat lauantai-illat Masked Singer Suomen jatkuessa uudistuneella etsivistöllä ja Koko Suomi Leipoo -ohjelman pistäessä jälleen uunit kuumiksi. Kotimaisessa rikossarjassa Vares 2.0 Leo Sjöman astuu yksityisetsivä Jussi Vareksen saappaisiin. Hyytäviin Halloween-tunnelmiin johdattavat Australian autiomaahan sijoittuva The Killings at Parrish Station, kauhuelokuva Shelby Oaks sekä Stephen Kingin töitä tutkiva dokumentti King on Screen. Toisenlaista jännitystä tarjoilee tulikuuma urheilusyksy, jossa huippusarjat ovat päässeet täyteen vauhtiin.
MTV:n kärkitärpit kokoaa yhteen pakettiin kuukauden kiinnostavimmat julkaisut sekä MTV Katsomosta että MTV:n kanavilta.
Syyskuun tärppeihin pääset vielä tästä.
KOTIMAISET OHJELMAT
Suomen älyttömin julkkis
to 1.10. alkaen
MTV Katsomo ja MTV3
- Suomen älyttömin julkkis on uusi älyttömästi naurattava tietokilpailuohjelma, jossa julkisuudesta tutut henkilöt ratkovat tietoa, loogista päättelyä ja paineensietokykyä testaavia tehtäviä.
- Jokaisessa jaksossa parhaiten suoriutunut kilpailija pääsee lähtemään kotiin, kun taas heikommin pärjänneet jatkavat kilpailua kohti Suomen älyttömin julkkis -titteliä – jota kukaan ei halua voittaa. Jakso jaksolta väki vähenee, kunnes finaalissa ratkaistaan, kuka kymmenestä kilpailijasta kruunataan Suomen älyttömimmäksi julkkikseksi.
- Ohjelmaa juontaa yllättävin ja kenties älyttömin juontajakaksikko Niko Saarinen ja Keijo Leppänen. Kotiin pääsystä, tai Suomen älyttömin julkkis -tittelistä, kisaavat vaikuttaja Sergey Hilman, esiintyvä taiteilija Tiina Forsby, mediapersoona Tiia Aalto, toimitusjohtaja Mikael Jungner, laulaja ja opettaja Tidjân Ba, ammattinyrkkeilyn keskisarjan Euroopan mestari Amin Asikainen, toimittaja Raija Pelli, laulaja Janely, sanataiteilija ja maisteri Simo Frangén sekä sisällöntuottaja Mikael ”Miku” Sundberg.
- MTV Katsomo+ -tilauksella seuraava jakso ennakkoon.
Suurmestari Comeback
to 1.10. alkaen
MTV Katsomo ja MTV3
- Toinen kerta toden sanoo? Historiallisella Suurmestari Comeback -kaudella aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia. Luvassa on loistavia oivalluksia, hervottomia epäonnistumisia ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
- Kierteitä tehtävien ruuvipenkissä väännetään entistä tiukemmalle, kun aikaisempien kausien rakastetut tähdet Kiti Kokkonen, Eero Ritala, Jenni Poikelus, Miika Nousiainen ja joukkueena toimivat Iina sekä Minka Kuustonen pääsevät koettelemaan älyllisen ketteryytensä lisäksi kykyään taivutella sääntöjä. Suurmestarina toimii tietenkin Jaakko Saariluoma rinnallaan mainio tuomari Pilvi Hämäläinen.
- MTV Katsomo+ -tilauksella seuraava jakso ennakkoon.
Tämä on tämä
la 3.10. alkaen
MTV Katsomo ja MTV3
- Tämä on tämä on kotimainen tv-formaatti ja vuoden pöljin visailu. Formaatti on yksinkertainen. Kysytään, mikä on tämä ja kuka on tämä, ja vastataan jotain. Yleensä väärin, joskus oikein, aina suurella tunteella.
- Vakioarvailijat Kiti Kokkonen ja Joonas Nordman yrittävät ratkaista yhdessä tunnettujen vieraidensa kanssa helppoja kysymyksiä. Ernest Lawson aloittaa visailun juontajana tehtävänään saada kilpailijat vastaamaan siihen, mikä on tämä ja kuka on tämä.
- Vaihtuvina vieraina ohjelmassa nähdään muun muassa Kirsi Alm-Siira ja Pekka Pouta, Santtu Karvonen ja Anna-Maija Tuokko, Aku Sipola ja Heikki Ranta, Samuel Glassar ja Johanna Puhakka, Jarkko Niemi ja Shirly Karvinen, Jarkko Tamminen ja Helmi-Leena Nummela sekä Ellen Jokikunnas ja Janne Kataja.
- MTV Katsomo+ -tilauksella seuraava jakso ennakkoon.
Masked Singer Suomi
la 3.10. alkaen
MTV Katsomo ja MTV3
- Koko perheen suosikkiohjelma Masked Singer Suomi palaa lauantai-iltoihin!
- Ile Uusivuori kipparoi ohjelmaa, jonka etsivistössä puhaltavat uudet tuulet, kun Janne Katajan ja Benjaminin viereen istahtaa uusi vakioetsivä: Krista Siegfrids, joka nähtiin Masked Singerin toisella kaudella hahmokilpailun Taikahattuna.
- Kahdeksannella kaudella etsivärivistöä täydentävät joka jaksossa vaihtuvat vierailijat, jotka ovat Kristan tapaan tuttuja hahmoja aiemmilta kausilta. Mukana ovat Linnea Leino, Jaakko Parkkali, Arja Koriseva, Marko Anttila, Cristal Snow, Niina Lahtinen, Sami Sykkö, Shirly Karvinen, Ellen Jokikunnas sekä Masked-voittajat Kolibri ja Pierumies eli Bess sekä Sebastian Rejman.
Koko Suomi Leipoo
ti 6.10. alkaen
MTV Katsomo ja MTV3
- Suussasulavan Koko Suomi Leipoo -kilpailurealityn 11. tuotantokausi on värikkäämpi, tehtävät haastavampia ja taso kovempi kuin ehkä kertaakaan aiemmin. Yhteensä 12 kilpailijaa kamppailee Suomen parhaan kotileipurin tittelistä kaulimin ja pursottimin.
- Teknisissä tehtävissä leipurit joutuvat kiperiin tilanteisiin, kun taas Taidonnäytteessä jauhopeukalot tekevät kaikkensa, jotta löytäisivät haastavilla luomuksillaan makunystyröiden kautta tiensä tuomareiden sydämiin. Viikon Tähtileipurin keltaista essua tavoitellaan uunit kuumina, sillä se takaa jatkopaikan ja merkittävän edun.
- Silmäkarkkia taiotaan tarjoiluastioille muun muassa Kouvolan betoniviidakosta, huvipuistosta, avaruusgeometriasta ja lapsuuden sankareista inspiroituneena. Tuttuun tapaan kondiittorimestari-osaamispäällikkö Juliana Hokkanen ja kondiittori Markus Hurskainen maistelevat ja tuomaroivat, Veronica Verho kannustaa ja juontaa.
Vares 2.0
to 15.10. alkaen
MTV Katsomo+
- Leo Sjöman on turkulaisen alamaailman yllättäviä rikoksia ja katoamistapauksia selvittelevä Jussi Vares MTV:n uudessa rikossarjassa. Vares 2.0 pohjautuu Reijo Mäen valtavan suosittuihin dekkareihin.
- Jussi Vares raivaa tiensä läpi huumebisneksen ja alamaailman päästäkseen katoamisten taustalla piilevien yllättävien totuuksien jäljille. Hengenlähtö ja sydämen särkyminen ovat lähellä useampaan kertaan, mutta nopeat refleksit ja kohtalo ovat Jussin puolella.
- Tuukka Temosen ohjaaman sarjan muissa rooleissa nähdään pitkä lista Suomen eturivin näyttelijöitä, kuten Mikko Töyssy, Olga Temonen, Mikko Kouki, Roosa Söderholm, Aku Sipola, Kari-Pekka Toivonen, Katariina Havukainen, Linnea Leino, Seidi Haarla, Mikko Nousiainen, Matti Leino ja Ilona Chevakova.
- Ensimmäisellä viikolla julkaistaan kaksi jaksoa, sen jälkeen yksi jakso viikossa.
KANSAINVÄLISET OHJELMAT
The Hardacres, kausi 2
to 1.10. alkaen
MTV Katsomo+
- Hardacresin perheen elämä kartanonomistajina jatkuu toisella kaudella, mutta taantuma uhkaa heidän uutta elämäntyyliään. Samaan aikaan naapurissa painitaan omien ongelmien kanssa, eikä kuvioihin saapuva Lady Imelda katso nousukasnaapureita hyvällä. The Hardacres on C.L. Skeltonin kirjasarjaan perustuva, 1890-luvun Englantiin sijoittuva pukudraama.
- Koko kausi julkaistaan kerralla.
Alone – yksin erämaassa
la 3.10. alkaen
MTV Katsomo ja MTV Sub
- Amerikkalaisessa realitysarjassa kilpailijat pudotetaan yksitellen keskelle erämaata. Kullakin kilpailijalla on mukanaan vain vähän varusteita, ja haasteita tuottavat vaikeakulkuinen maasto, ravinnon puute ja laskevat lämpötilat. Pisimpään erämaassa selvinnyt voittaa 500 000 dollaria.
- Kahdeksannen kauden kaikki jaksot julkaistaan kerralla MTV Katsomo+ -tilaajille. Maksutta MTV Katsomossa sarjaa seurataan tv:n tahtiin.
Vedenjakaja
ti 6.10. alkaen
MTV Katsomo+
- Tanskalaisessa draamasarjassa kiista vanhan vesiväylän ennallistamisesta repii sekä Feldingin perhettä että pientä Elverkilden yhteisöä. Vastakkain joutuvat vesiväylän ennallistamista ajava Karen ja suvun historiallista vesivoimalaa puolustava Carl. Samaan aikaan paikkakunnalle palaavan toimittajan tutkimukset nostavat pintaan vuosikymmeniä vaiettuja salaisuuksia.
- Pääosissa nähdään Lars Mikkelsen, Johanne Louise Schmidt ja Jens Albinus.
- Kuusiosaista sarjaa julkaistaan kaksi jaksoa viikossa.
The Killings at Parrish Station
ti 13.10. alkaen
MTV Katsomo+
- Vuonna 1987 neljä tutkijaa löydetään raa’asti murhattuina syrjäiseltä tutkimusasemalta Australian autiomaassa. Etsivä Georgia Cooke ajautuu tutkimuksissaan yhä syvemmälle rituaalien, okkultismin ja yliluonnollisten ilmiöiden sävyttämään mysteeriin. Kahdella aikatasolla liikkuva tarina jatkuu 37 vuotta myöhemmin, kun uusi murha-aalto nostaa Parrish Stationin kauhut jälleen pintaan. Kuusiosainen sarja yhdistelee rikosdraamaa ja yliluonnollista kauhua.
- Ensimmäisellä viikolla julkaistaan kaksi jaksoa, sen jälkeen yksi jakso viikossa.
The Listeners
ma 19.10. alkaen
Nyt maksutta MTV Katsomossa ja MTV Avalla
- Brittitrillerissä englannin opettaja Clairen elämä mullistuu, kun hän alkaa kuulla matalan, yhtäjaksoisen äänen. Lääkärit eivät löydä äänelle fyysistä syytä, mutta Claire löytää ensin yhden ja sitten useamman kohtalotoverin, joiden kanssa hän voi pohtia toinen toistaan hurjempia vaihtoehtoja samalla, kun yrittää pitää kiinni mielenterveydestään, perheestään ja työstään.
- Neliosainen minisarja on julkaistu jo aiemmin MTV Katsomo+ -tilaajille.
The Teacher, kausi 3
to 22.10. alkaen
MTV Katsomo+
- Puhuttanut brittiläinen jännityssarja palaa kolmannelle kaudelle ja kokonaan uuden tarinan pariin. Tällä kertaa keskiössä on yksityiskoulun kokenut draamaopettaja Helen, joka joutuu törmäyskurssille oppilaidensa kanssa, kun hänen arvonsa haastetaan muuttuneessa koulumaailmassa. Kohtalokas yhteenotto erään oppilaan kanssa käynnistää tapahtumaketjun, jolla on järkyttävät seuraukset.
- Kauden kaikki neljä jaksoa julkaistaan kerralla.
Grand Designs Uusi-Seelanti
ma 26.10. alkaen
MTV Katsomo ja MTV Ava
- Arkkitehtuurin ja rakentamisen maailmaan sukeltava realitysarja esittelee jälleen toinen toistaan upeampia uusiseelantilaisia taloja sarjan kymmenennellä kaudella.
ELOKUVAT
Life
to 1.10. alkaen
MTV Katsomo+
- Scifitrillerissä kansainvälisen avaruusaseman tiedemiehet löytävät elämänmuodon, joka uhkaa paitsi heidän myös koko maapallon elämää. Päärooleissa nähdään Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson ja Ryan Reynolds. Yhdysvallat 2017.
King on Screen
to 1.10. alkaen
MTV Katsomo+
- Vuonna 1976 julkaistiin Brian De Palman elokuva Carrie ja siitä lähtien kauhun kuninkaan, Stephen Kingin, töitä on adaptoitu yli 80 elokuvaan ja sarjaan. Tämä tekee hänestä eniten ruutuun ja valkokankaalle adaptoidun elossa olevan kirjailijan. Dokumentti tutkii Kingin töitä elokuvissa ja televisiossa haastattelemalla ohjaajia, jotka ovat ohjanneet Kingin työhön perustuvia teoksia. Ranska 2022.
Skyclimber – Scaling The Eiffel Tower
ti 27.10. alkaen
MTV Katsomo+
- Dokumentissa 24-vuotias kaupunkikiipeilijä Adam Lockwood yrittää valloittaa Eiffel-tornin ilman turvavarusteita. Hän kuuluu harvalukuiseen joukkoon, joka kiipeää korkeisiin rakennuksiin täysin ilman varmistusta. Hengenvaarallisen kiipeilyn taustalta paljastuu myös Lockwoodin henkilökohtainen kamppailu ja tarina siitä, miten äärimmäisestä lajista on tullut hänelle tapa löytää suuntaa elämäänsä.
Shelby Oaks
la 31.10. alkaen
MTV Katsomo+
- Kauhuelokuvassa yliluonnollisia mysteereitä tutkiva Riley katoaa jäljettömiin, kun loput retkikunnasta löytyvät kuolleina. Kaksitoista vuotta myöhemmin etsintöjä yhä jatkava sisar Mia jäljittää Rileyn hylättyyn Shelby Oaksin kaupunkiin ja pimeään salaisuuteen, joka olisi pitänyt jättää haudatuksi. Yhdysvallat 2024.
- Ohjaaja Chris Stuckmannin esikoisohjauksen tuottajana on kauhugenren suosikkinimi Mike Flanagan (The Haunting of Hill House, Midnight Mass).
JÄÄKIEKKO
Liiga
MTV Katsomo+ Urheilu
Hockey Night Perjantai MTV3-kanavalla
Myös MTV:n maksukanavilla
- Liigan superkausi ei anna armoa. Lokakuussa MTV Katsomossa tahti vain kovenee, kun luvassa on yhteensä peräti 90 Liigan runkosarjaottelua – ja kaikissa jaossa poikkeuksellisen tärkeät pisteet.
- Lokakuussa päättyy myös pitkä 12 vuoden odotus, kun Jokerit ja HIFK kohtaavat Stadin derbyssä ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2014. Ottelu pelataan to 8.10. klo 18.15 alkaen.
- Suorien ottelulähetysten sekä perjantain ja lauantain studiolähetysten lisäksi Hockey Night Maanantai iskee kiekkoviikon alkutahdit aina maanantaisin. Kiekkoviikon kohokohtana jatkaa myös MTV3-kanavalla nähtävä suora ottelulähetys Hockey Night Perjantai.
Lokakuun Hockey Night Perjantai -ottelulähetykset:
Pe 2.10. klo 19.00 Ässät–Lukko
Pe 9.10. klo 19.00 KalPa–Tappara
Pe 16.10. klo 19.00 JYP–Kärpät
Pe 23.10. klo 19.00 K-Espoo–HIFK
Pe 30.10. klo 19.00 KalPa–Jokerit
Mestis
MTV Katsomo+ Urheilu
Myös MTV:n maksukanavilla
- Erityisjännitystä annostellaan myös Mestiksen puolella. Tulevan Liigan alemman sarjatason paikoista kamppaillaan MTV Katsomossa lokakuussa 42 runkosarjaottelun voimalla.
- MTV Subin kuukauden ottelulähetys tulee tällä kertaa Joensuusta, missä JoKP ja Nokian Pyry kohtaavat Mehtimäen uuden, komean hallin lamppujen loisteessa to 20.10. klo 18.15 alkaen.
- Kaikki kauden Mestis-ottelut ovat katsottavissa MTV Katsomosta.
SHL
MTV Katsomo+ Urheilu
Myös MTV:n maksukanavilla
- Ruotsin pääsarja jatkuu vilkkaana läpi lokakuun. MTV Katsomossa nähdään suorana lähetyksenä 2-4 ottelua per viikko, joista yksi – pääosin torstaisin – selostetaan suomeksi.
Lokakuun suomenkieliset ottelulähetykset:
To 1.10. klo 19.55 Björklöven–Växjö
To 8.10. klo 19.55 Djurgården–Örebro
To 15.10. klo 19.55 Timrå–HV71
To 22.10. klo 19.55 Växjö–Luulaja
To 29.10. klo 19.55 Rögle–Malmö
Sveitsin liiga
MTV Katsomo+ Urheilu
Myös MTV:n maksukanavilla
- Suomalaistähtien mestaruusjahti Sveitsissä on käynnissä muun muassa Genevessä pelaavan Jesse Puljujärven johdolla. MTV Katsomossa nähdään viikoittain suomalaisittain kiinnostava huippuottelu pääsarjasta National Leaguesta suomeksi selostettuna.
Lokakuun ottelulähetykset:
Ke 7.10. klo 20.40 Lausanne–Lugano (suomi)
Ke 14.10. klo 20.40 Lausanne–Ajoie (suomi)
Ti 20.10. klo 20.40 Geneve–Lugano (suomi)
Su 25.10. klo 14.55 Geneve–ZSC Lions (englanti)
Ti 27.10. klo 20.55 Kloten–Ajoie (suomi)
JALKAPALLO
Mestarien liiga
MTV Katsomo+ Urheilu
Myös MTV:n maksukanavilla
- Lokakuu on jalkapalloystävien unelmakuukausi, kun Mestarien liiga tarjoaa kaksi perättäistä otteluviikkoa: 13.–14.10. ja 20.–21.10. Pimeät syysillat saavat värit, kun maailman parhaat pelaajat esittelevät taitojaan ja pyrkivät auttamaan joukkueitaan etenemään liigavaiheesta jatkoon.
- Toisen otteluviikon herkkupalana seurataan, kun Erling Haalandin uskomattomasta maalivainusta nauttiva Manchester City kohtaa kilpailun kaksinkertaisen hallitsevan mestarin PSG:n. PSG osoitti avauskierroksella, että mestaruuskrapulaa ei ole, kun joukkue murskasi Slovan Bratislavan 6–1. Seuran kesän värväys Ferran Torres onnistui heti UCL-debyytissään PSG:ssä latomaan hatullisen maaleja. Luvassa on todellinen jalkapallojuhla, kun suurseurat kohtaavat Manchesterissa 14.10.
- Samana iltana pelattava Roma–Real Madrid nostaa sekin odotukset korkealle. Euroopan kestomenestyjä Real Madrid saa vastaansa italialaisen suurseuran, ja Roomassa tunnelma on taatusti kohdallaan, kun itse ex-Roma-luotsi Jose Mourinho johdattaa kuninkaalliset Italian rakkauden kaupunkiin!
- Kolmannen otteluviikon odotetuin otatus pelataan 20.10. Pariisissa, kun PSG ja Barcelona iskevät yhteen. Tästä ottelusta ei maailmantähtiä puutu, Ballon D’Or -ehdokkaat, todelliset virtuoosit, Ousmane Dembele ja Lamine Yamal ottavat mittaa toisistaan ja lyövät ottelulle viihde- ja taitotakuun! Seuraavana iltana, 21.10., pelattava Bayern München–Arsenal ei kalpene tähtikattauksen osalta sekään. Panokset ovat huipussaan, kun Harry Kanen johtama hyökkäys saa vastaansa Mikel Artetan tanakan puolustussuunnitelman.
- Mestarien liiga -iltoja juhlistetaan MTV Katsomossa koko illan studiolähetyksillä tiistaisin ja keskiviikkoisin alkaen klo 19. Peetu Pasanen, Mika Väyrynen, Jari Litmanen, Antti Niemi ja Juho Rantala värittävät iltoja analyyseillään.
- Tiistaina 20.10. pelattava PSG-Barcelona nähdään myös MTV Sub kanavalla klo 21.30 alkaen.
Serie A
MTV Katsomo+ Urheilu
Myös MTV:n maksukanavilla
- Serie A on päässyt vauhtiin tuttujen suosikkien ja uuden tulokkaan Comon rynniessä kärkitaistoon. Lokakuun otteluista kannattaa merkitä kalenteriin esimerkiksi 31.10. pelattava kauden ensimmäinen Milanon derby, Derby Della Madonnina. AC Milan isännöi Interiä intohimoisten milanolaisten jalkapallofanaatikkojen edessä San Sirolla.
- MTV Katsomossa nähdään kaikki Serie A:n kauden ottelut suorina lähetyksinä, kiinnostavimmat suomeksi selostettuna.
Allsvenskan
MTV Katsomo+ Urheilu
Myös MTV:n maksukanavilla
- Allsvenskanissa Ruotsin mestaruustaistelu tiivistyy, kun kauden viimeiset kierrokset ovat käsillä. Onko Jani Honkavaaran Djurgårdenista kiilaamaan Siriuksen edelle, ja miten päättyy Toni Koskelan Kalmarin taistelu putoamista vastaan? Lokakuu antaa vahvaa osviittaa.
- MTV Katsomo esittää kaksi Allsvenskan-ottelua suomeksi selostettuna jokaiselta kierrokselta.
MOOTTORIURHEILU
MM-ralli
to 1.10. alkaen
MTV Katsomo+ Urheilu ja MTV3
Myös MTV:n maksukanavilla
- Kauden viimeinen ralli ratkaisee mestaruuden heti lokakuun alussa 1.–4.10. Sardinian soratiet haastavat Sami Pajarin, Elfyn Evansin ja Oliver Solbergin kuumempaa kuumemmassa mestaruustaistossa.
- Kansainvälinen autoliitto FIA on tiedottanut, että aiemmin marraskuulle suunniteltu Saudi-Arabian MM-osakilpailu perutaan, eikä tilalle tule korvaavaa kilpailua.
- Kaikki erikoiskokeet ja oheisohjelmat ovat katsottavissa suorana MTV Katsomossa ja MTV Max -kanavalla. Lisäksi ralliviikonlopun huipentava Power Stage nähdään MTV3-kanavalla.
EM-ralli
pe 9.10. alkaen
MTV Katsomo+ Urheilu
Myös MTV:n maksukanavilla
- EM-rallikausi huipentuu Portugalissa ajettavaan kauden viimeiseen osakilpailuun 9.–11.10. Suomalaisittain kausi on ollut menestys, kun Teemu Suninen varmisti jo aiemmin sarjan mestaruuden. Kaikki erikoiskokeet ovat katsottavissa suorana ja englanniksi selostettuna.
- EM-ralli jatkuu MTV Katsomossa myös seuraavalla kaudella.
Motocrossin MM-sarja
MTV Katsomo+ Urheilu
Myös MTV:n maksukanavilla
- Motocrossin MM-sarjan loppuhuipennus, Motocross of Nations kisataan 4.10. Maailman parhaat maajoukkueet kilpailevat paremmuudesta Australiassa.
Super Formula
MTV Katsomo+ Urheilu
Myös MTV:n maksukanavilla
- Myös Super Formuloissa on kausi loppusuoralla. Mestaruustaistelun ratkaisevat kaksi viimeistä kisaviikonloppua ajetaan lokakuussa: ensin 10.–11.10. Fujissa, ja kauden päätös 21.–22.11. Suzukassa. MTV Katsomossa nähdään aika-ajot ja kilpailut Juho Kokon selostamana.
MUU URHEILU
ATP Tennis
MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella
Myös MTV:n maksukanavilla
- ATP-kiertueella on luvassa kuusi turnausta, kun siirrytään jälleen Aasiasta kohti Eurooppaa. Lokakuun käynnistää Shanghain Masters-turnaus 7.-18.10., jonka lisäksi tarjolla on turnaukset Brysselistä, Lyonista, Almatysta, Wienistä ja Baselista.
- Suomalaisittain Harri Heliövaara on tarjonnut alkukaudesta jo useita turnausvoittoja. Heliövaaran ja muiden suomalaisten otteita seurataan mahdollisuuksien mukaan niin kaksin- kuin nelinpelissäkin.
HUOM. Muutokset ohjelmistossa ovat mahdollisia. Varmista lähetysajat aina pressisivuston ohjelmaoppaasta tai hakemalla ohjelman nimellä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Maiju SalorantaPR & Communication ManagerMTV Oymaiju.saloranta@mtv.fi
Virpi ValtonenCommunication SpecialistMTV Oyvirpi.valtonen@mtv.fi
Onni OjalaPhoto Editor & PhotographerMTV Oyonni.ojala@mtv.fi
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